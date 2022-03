Es poco serio que Juntos por el Cambio haga una denuncia por Inconstitucionalidad y se presenten a participar

El legislador por FORJA, Federico Greve, se refirió a las elecciones para Constituyentes de Ushuaia, donde irán con un frente separado al sector del intendente Walter Vuoto, a diferencia de la elección de diputados cuando fueron juntos como Frente de Todos. En cuanto a la denuncia por parte del diputado de Juntos Por el Cambio, Hector Stefani, para pedir la Inconstitucionalidad del llamado a elecciones y que se detenga el proceso, Greve fue muy critico y dijo que resulta extraño que hagan una denuncia y presenten un frente para participar.

En dialogo con Radio Universidad de Rio Grande, el parlamentario indico “Nosotros armamos un frente con los partidos que usualmente lo conformábamos. En esta oportunidad se armó un frente con Nuevo Encuentro, con el Partido Solidario y el partido Juntos por Tierra del Fuego, que es provincial. Son siempre aliados de FORJA tanto en la provincia como a nivel nacional y algunos también forman parte del Frente de Todos a nivel nacional”, dijo.

“Tendremos una lista diferente para seducir a la gente a que nos acompañe, teniendo como referencia a la máxima autoridad de la provincia. Nosotros estamos estudiando esta posible reforma, que son 105 artículos y hay varias temáticas muy interesantes para Ushuaia, como la paridad de género, el ejido urbano, y no se centra solamente en la reelección del intendente actual. Es interesante que se abra la carta orgánica, porque amerita algún tipo de reforma luego de los años de aplicación. Lo vemos como una oportunidad para aportar la visión que tengamos con nuestros convencionales, para tener una Ushuaia mejor”, expresó.

Con respecto a la reelección del intendente, señaló que tiene “una opinión jurídica más que política, en base a antecedentes a nivel local y nacional. Creo que con el llamado a la elección el intendente ya tiene posibilidad de presentarse, al igual que los concejales que podrían participar, en base a los antecedentes. Ya participaron los ex intendentes Jorge Martín y Jorge Garramuño, también concejales. Más allá de lo que pase en la política, los temas van a ser motivos de discusión dentro de la convención luego de que los partidos definan sus convencionales”.

Por qué separados: En la elección de diputados, por mandato del gobierno nacional, habían conformado un frente con el sector de Walter Vuoto. En este caso dijo que se decidió armar un frente en función de “la afinidad de las fuerzas políticas con el gobernador de la provincia. A veces esto es más amplio que el Frente de Todos, porque el gobernador tiene un origen radical y podría tener más afinidad con afiliados que tengan esa identidad. Nos parece que esta es una oportunidad única para el crecimiento del partido en Ushuaia. Esos fueron los motivos por los que decidimos ir con una lista propia”, argumentó.

“Nombres hay muchos, hay gente del gabinete, gente que ocupa cargos públicos, pero por ahora están dando vueltas y no hay nada definido. Para participar como convencional uno tiene que dejar la función que está cumpliendo o al menos ponerla en pausa, y en base a eso hasta el 31 de marzo tendremos las charlas necesarias entre los partidos que formamos el frente para ver quiénes son los hombres y mujeres que van a componer la lista”, dijo.

Dado que se habla de la ministra Adriana Chapperón y de la legisladora Mónica Acosta, concedió que “es probable” que sean candidatas. “Ya en la elección de Diputados dije que tenemos enormes cuadros políticos, tanto ministros, ministras, concejales, legisladores, que tienen posibilidad de integrar la lista y representar a nuestra fuerza política. Para nosotros es importante que ellos tengan esa exposición pública en Ushuaia para hacer crecer al partido en la ciudad”, remarcó.

Sin coalición: Ante la decisión del MPF de presentar candidatos por su cuenta, pese a que forma parte actualmente de la coalición de gobierno, explicó que “no hemos llegado a un consenso para armar frentes en conjunto. Cada uno decidió participar por su cuenta y uno entiende al MPF del punto de vista de que históricamente ha participado como partido provincial. No es novedad que participen solos”.

Presentación de inconstitucionalidad: Por otra parte, fue crítico de Juntos por el Cambio por “la doble vara” al haber realizado una presentación de inconstitucionalidad y pedir que se suspenda la elección, mientras se presentan como alianza.

“Me parece muy mal judicializar temas que se deben resolver con la política. No es feliz, si bien puedo criticar la ordenanza de llamado a elección, en el punto que solicita que los convencionales trabajen ad honorem, porque la carta orgánica claramente especifica que es pago. En eso hay una contradicción jurídica que se debió prever más prematuramente, y no esperar una presentación”, sostuvo.

“En este caso la hizo Juntos por el Cambio y no me parece serio que se haga una presentación a esta altura, cuando tendrían que hacer un frente y ganar la elección. Me parece poco serio que, por no estar de acuerdo con que se lleve adelante la elección, hagan una presentación y a la vez estén participando. Cambiemos tiene cuantiosas irregularidades en el juzgado provincial, deben balances de 2016, 2017, 2018 y después se ponen a evaluar si lo que uno hace está bien o mal. Primero deberían ocuparse de su casa y resolver las cuestiones administrativas dentro del partido, como lo hacemos todos, porque todos tenemos intimaciones. Cambiemos en esto tiene una doble vara, porque por un lado pide una ficha limpia, pero por otro lleva candidatos que no tienen partido”, fustigó.

El costo de la convención: Consultado sobre el financiamiento de la elección el funcionamiento de la convención, dijo que “los fondos van a salir de las arcas de la municipalidad de Ushuaia y se critica que la ordenanza no tiene previsto de dónde van a salir. La ordenanza tiene que definir de dónde van a salir los fondos y esto es parte de la crítica a la ordenanza que hizo el llamado. La municipalidad tendrá que ser la que afronte el gasto y desconozco si es el número del que hablan -de 300 millones de pesos-. Tendríamos que hacer bien el cálculo para no decir un número que no es real. Me parece excesivo ese número y me gustaría analizarlo con nuestra gente para corroborarlo. Me parece que no se va a gastar ni la mitad de esa plata y habrá que ver cómo afronta esto la ciudad”.

Volvió sobre la importancia de analizar la ampliación del ejido porque “nosotros firmamos un proyecto en la Legislatura y se creó una comisión especial para tratar ese tema. Veremos qué pasa con los convencionales en el tratamiento de esto y si colisiona o no con lo que hoy se está estableciendo. Va a ser interesante el resultado de la convención para analizarlo en la Legislatura y ver que no colisione con lo que tenemos actualmente”, manifestó.

Reforma de la Constitución Provincial: El legislador avanzó además sobre la necesidad de reformar la Constitución de la provincia, teniendo en cuenta que la semana pasada el gobernador Melella volvió a abordar este tema. “Por ahora no llegó ningún proyecto a la Legislatura, pero obviamente sé que hay intenciones de presentar un proyecto para modificar la Constitución. Hay discusiones que tenemos que dar, y más temprano que tarde podemos llegar a hacerlo”, dijo.

Sobre la crítica del gobernador Melella a los cargos vitalicios, como la Fiscalía de Estado, Greve señaló que “como opinión personal, creo que hace bien la alternancia en los cargos públicos. Obviamente será motivo de discusión y no sería malo poder charlarlo, lo mismo que la transición de seis meses entre un gobierno y otro, que es traumatizante, porque el gobierno saliente pierde legitimidad y no es bueno para la democracia. La única forma de resolver esto es con una reforma de la Constitución”, sentenció.