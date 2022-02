La UCR, JxC, PRO, el MPF y la Coalicion Civica busca hacer un frente para elecciones de Constituyentes en Ushuaia

Desde Juntos por el Cambio se busca hacer un frente opositor con el PRO, la Coalicion Civica y el MPF para las elecciones de Constituyente para la reforma de la Carta Orgánica de Ushuaia. La legisladora de la UCR, Lilina Martinez Allende en dialogo con Radio Universidad de Rio Grande, manifestó que “ desde Juntos por el Cambio buscaremos constituir un gran frente opositor para las elecciones de convencionales ”.

Según la parlamentaria "Vuoto realizó el llamado de reformar la Carta Orgánica porque no tiene ninguna posibilidad de ser candidato a Gobernador y el objetivo del oficialismo es la reelección”.

Martínez Allende anunció que en el proceso que se viene Juntos por el Cambio participará de las “elecciones de estatuyentes para reformar la Carta Orgánica de Ushuaia el próximo 15 de mayo en la ciudad de Ushuaia, elección que será muy importante, donde por ahora estamos trabajando junto con el PRO, la Coalición Cívica, el viernes ya mantuvimos una reunión, esta semana que comienza vamos a tener una reunión por ZOOM debido a que algunos dirigentes están en Buenos Aires como el diputado Stefani y el senador Blanco, vamos a llevar adelante varias reuniones más, y en pos de sumar a otros sectores que quieren sumarse a Juntos por el Cambio en función de formar un gran frente electoral para enfrentar a quienes hoy son nuestros adversarios, no nuestros enemigos, no tenemos ningún punto de coincidencia y esta Carta Orgánica que se quiere modificar, si bien son muchos los artículos a modificarse, pero el más importante es la re reelección del actual intendente de Ushuaia Walter Vuoto, ese es el interés máximo y después lo demás viene por añadidura”.

Por tal motivo dijo que “nosotros si queremos presentar reformas a estos artículos que se han planteado con seriedad, artículos que tienen que ver con turismo, con los recursos naturales, igualdad entre los géneros, puntos que nosotros ya venimos trabajando, siendo que nuestro partido creo que es el único que lo tiene en su carta orgánica la igualdad entre géneros, con lo cual espero que a esto también lo lleven a los distintos partidos políticos”.

“La única intencionalidad de la reforma de la Carta Orgánica es la re reelección del intendente Vuoto”: La legisladora radical aseguró que “la única intencionalidad de la reforma de la Carta Orgánica es la re reelección del intendente Vuoto, entonces el resto del articulado es un maquillaje, que solamente lo han propuesto, donde inclusive hay algunos de los artículos que se quieren reformar que jamás se pusieron en práctica o se están cumpliendo en la actividad, entonces se deberán revisar aquellos artículos que no se están cumpliendo para tener aggiornarlos o el Concejo Deliberante deberá realizar un trabajo más exhaustivo en ese sentido para que se cumplan aquellos artículos que están en la Carta Magna y que no lo están cumpliendo, pero la cantidad de artículos que se pretenden reformar fueron puestos para tener un justificativo para llevar adelante la reforma propuesta desde el Ejecutivo municipal”.

Diálogo con el MPF: Consultada sobre si dentro de este gran frente que pretende llevar adelante Juntos por el Cambio también estarían pensando en la posibilidad de sumar a algún integrante del Movimiento Popular Fueguino, tal como sucedió en las elecciones PASO del año pasado, donde el actual concejal Garramuño compitió en las elecciones a diputado. “continuamos dialogando con Ricardo Garrramuño debido a que no se cortó el diálogo después de las elecciones del mes de noviembre, igualmente desconozco que irán hacer las autoridades del MPF, en este sentido Mónica Urquiza, autoridad del MPF, está en su período vacacional, están volviendo en estos días y conversaremos con ellos si se quieren o no sumar o irán ellos por su cuenta, igualmente no me quiero meter en la interna de otro partido”.

También entendió que “el sector del gobernador Melella pertenece al mismo sector del actual intendente Vuoto, lo vemos todos los días, los sufrimos todos los días, vemos que por un lado cacarean, pero después van todos juntos, como sucedió con la elección a Diputados, con lo cual para mi no sería ninguna sorpresa que volvieran a ir juntos”.

También indicó que “es probable que el gobernador Melella o el partido Forja apoye a Vuoto para su re reelección, nosotros no estamos de acuerdo que se lleve adelante una reforma de la Carta Orgánica en momentos en los cuales la ciudadanía se encuentra preocupada por la situación socioeconómica en la que se encuentran viviendo, por el trabajo, la vivienda, por tantas cosas que están mal y nosotros reformando la Carta Orgánica, sinceramente tenemos que participar porque tenemos que poner nuestra palabra en la reforma, queremos que participen la mayor cantidad de partidos y de personas, a pesar de que en algunas cosas pensamos distintos, en otras coincidimos y quizás en esta ocasión tal vez podamos ir todos juntos”.

“A la gente realmente no le preocupa la reforma de la Carta Orgánica”: Martínez Allende afirmó que “a la gente realmente no le preocupa la reforma de la Carta Orgánica en la ciudad de Ushuaia, las preocupaciones de la gente son otras, entonces realmente es un despropósito este planteo pero tiene un justificativo que es el llamado del intendente Vuoto a realizar esta reforma porque no tiene ninguna posibilidad de ser candidato a Gobernador y por lo tanto quiere la re reelección para poder seguir en el Poder, esto es así, y de paso ponemos una lista de temas para analizar”. Aunque no descarto ser candidata en las elecciones estatuyentes.