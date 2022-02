Invirtió en TDF, pero no puede producir porque la DPE no le da energía hace casi tres años

Invirtio en TDF, pero no puede producir porque desde hace casi tres años la DPE no le da la energía necesaria para ponerla en funcionamiento.



Instalo una planta para producir pellets en Tolhuin, pero hace dos años no puede producir, ya que desde el gobierno de Tierra del Fuego, la DPE no le provee de la energia necesaria.

La planta pelletera que Ramón Rivero montó en Tolhuin es única en la Patagonia “la otra está en Corrientes”, según indico el propietario del Aserradero El Litoral en dialogó con Radio Universidad.

Sobre la inversión para reciclar desperdicios de madera de lenga a pellets en el corazón de la isla, en agosto del 2019 Rivero pidió disponibilidad de la energía para poder poner en marcha dicha planta. “Estamos en el 2022, la planta ya está lista hace casi siete meses y no tengo todavía la energía eléctrica”.

“Ya estoy agotado y triste por la desidia que hay, no entiendo porque públicamente se propala que van a generar y sostener el empleo propiciando fuentes con salida laboral y no tengo ese apoyo y ese interés real, ya que estoy pidiendo energía para trabajar y no se entiende que no se pueda poner en marcha un generador o alguna turbina; hace caso tres años que lo estamos pidiendo”, lamentó el emprendedor.

“Se trata de una planta para producir pellets, hace unos veinte años que lo teníamos en mente a este proyecto que lo ejecutamos a fines del 2018 con la compra de maquinaria en China, la que llegó en agosto de 2019 en cinco contenedores; tengo la planta completa”, introdujo el empresario. Agregó que en ese mismo agosto del 2019 pidió disponibilidad de la energía para poder poner en marcha dicha planta.

“Estamos en el 2022, la planta ya está lista hace casi siete meses y no tengo todavía la energía eléctrica. Estuve hablando con la responsable (la DPE) porque necesito 600/700 amperes y ellos tienen una disponibilidad de 300 amperes, o sea que la fábrica puede trabajar a la mitad de su capacidad. Entonces dije que vamos a hacer ese esfuerzo y pondré el resto de la energía desde el aserradero que tengo al lado en el horario en que no está en funciones, pero he aquí que aún no tengo novedades después de comprar el transformador de 380 KW porque la DPE no lo provee; además adquirí todo lo que es el cablerío para vincular la parte de alta tensión con media tensión y su conexión a dicho transformador para convertir el flujo de electricidad en un potencia de 380 voltios, que también me lo pidieron e hice la inversión para ello”.

Confió que “estoy hoy complicado y la verdad que esta situación me incomoda bastante porque no tengo eco de disponibilidad; incluso vino gente del Ministerio de la Producción, tomaron conocimiento y me iban a dar una mano para que la energía llegue porque hace casi siete meses que la planta está lista, justamente desde agosto del año pasado; y a fines de septiembre me prendieron fuego al costado donde tenía el acopio de material y en verdad había mucho porque yo tenía que tener en marcha la planta en el 2020”.

Agregó que “sin energía, con la pandemia de por medio y con la crisis económica, hoy terminé con mucho esfuerzo con la inversión que fui haciendo de a poquito”.

Resumió que “a fines del 2018 inicié el proyecto, me hicieron la cotización y lo terminé de concretar en el 2019 de a poco, basta decir que he empeñado un auto, tenía créditos prendarios del banco, de un lado al otro que hice. Me tocó vivir una tremenda bicicleta financiera en estos últimos años antes que venga la crisis de la pandemia y sobrevivimos, pese a que muchos han quedado en el camino, pero lo importante es que la planta está lista y solucionaría todo el problema del aserrín”. En este sentido añadió que “mantuve a mis 30 empleados del aserradero y no despedí a ninguno”.

Justamente Tolhuin nuclea alrededor del 90 por ciento de los aserraderos de la provincia. “Los pellets sirven para calefacción, incluso hay en el mercado calefactores interesantísimos con sistemas electrónicos que valen la mitad de lo que cuesta una caldera a gas. La verdad que es tan grande el desconocimiento en la parte política fueguina sobre este tema, que es como que esto no les interesa y en realidad es una industria que generaría entre 25 a 30 puestos directos más y en mi caso se acoplaría con el otro emprendimiento que tengo, el aserradero, donde se aprovecharía las 20 toneladas diarias de aserrín que produzco que se tira o quema, para convertirlo en pellets, y además yo podría acceder a otras 30 toneladas más que puedo conseguir de otros aserraderos y si le agrego la otra etapa con otra pelletera más, se iría al doble la producción, porque está preparada para eso”.

En síntesis, si la DPE le otorga la energía necesaria, “esta fábrica podría producir en un turno 30 toneladas diarias de pellets y con doble turno, 60 y completando las 24 horas, unas 80 toneladas. Si le agregamos la otra línea de producción, estaríamos produciendo 5 toneladas por hora. Ya hicimos la prueba con la poquita energía que distraigo del aserradero cuando éste está parado y matemáticamente es así”.

Aseguró que la ministra de la Producción Sonia Castiglione, “estuvo dos veces. Una en el 2019 cuando todavía teníamos las máquinas en el piso porque todavía tenían que venir dos ingenieros chinos a montarla, pero con el tema de la pandemia y porque yo ya no tenía recursos, no lo pudieron hacer y entonces lo tuve que hacer yo mismo con los conocimientos que tengo en electromecánica ya que hace muchos años esto en esto. Contraté a un ingeniero y le pagué los planos que me los presentó cuando ya tenía las máquinas montadas. También pagué el estudio de Impacto Ambiental, que fue otra gran inversión y ahora está aprobado”.

Si bien el Gobierno destinó unos tres mil millones de pesos en apoyo al sector productivo, Ramón Rivero aseguró que “no he recibido ninguna ayuda, todo lo que hice lo conseguí a través de créditos propios, no tengo un solo centavo del Estado provincial porque si uno va a pedir hay muchas cosas en el medio entonces saqué créditos bancarios, hipotecarios y prendarios; tres veces prendé mi auto, después hipotequé en la parte de la usura un préstamo en dólares para poder concretar mi proyecto, hoy por suerte estoy saliendo de esa situación porque el quebranto que me lleva esto me da mucha tristeza ver que personas que quieren emprender algo productivo que beneficie a la economía no tengamos el apoyo necesario. Me cansé, estoy agotado”.

Aseguró que el gobernador Gustavo Melella conoce el emprendimiento porque lo ha visto, “pero nunca lo quise molestar por el tema de la energía porque para eso están sus funcionarios. Lo vi con la mejor voluntad, le encantó el proyecto, pero quedó solo ahí”.

“Me da pena padecer lo que estoy viviendo, ver funcionarios que no funcionan o no entienden, no lo alcanzo a comprender y pese a la edad que tengo, sigo apostando por el trabajo, aunque ya estoy cansado”, volvió a lamentar. A modo de anécdota, contó que necesitaba un motosierrista para el monte y tomó a una persona.

“Cuando le iba a dar el alta, me dijo que no lo pusiera en blanco, que quería trabajar en negro porque sino perdía los beneficios del plan social; son cautivos de una situación que no alcanzo a comprender porque me mato laburando y me las ingenio para inventar cosas que sean productivas”.

En tal sentido dijo que “estoy muy enojado por la desidia y la incomprensión hacia la gente que pone el lomo para trabajar, en lo personal trabajo 18 horas por día para mantener el aserradero, tengo hijos y nietos y ellos deben hacerse un futuro, en cambio veo que la política genera planes sociales para que la gente no trabaje y así no vamos a sacar un país ni una provincia adelante”.

Una planta modelo: La planta pelletera que Ramón Rivero montó en Tolhuin es única en la Patagonia “la otra está en Corrientes”, destacó el entrevistado, quien observó que “lo que la Provincia subsidia en gas envasado debería contrastarse con la energía que se puede generar a través de la biomasa, es un recurso que descontamina nuestro sistema, nuestra planta ya está lista para producir”, insistió.

Contó que “cuando todavía me faltaban unos 200 mil dólares para terminar la planta, un pool de Holanda me ofreció un contrato para la producción. Soy unipersonal y no estoy acostumbrado a hacer esos tipos de negocios y no lo hice. Estoy acá, mirando, apostando por la producción y la generación de empleo”.

Confió que tampoco se ha acercado ningún legislador a interesarse por el proyecto. En cambio agradeció el apoyo del intendente de Tolhuin, Daniel Harrington. “Él hace poco que asumió, tengo su apoyo incluso nos ha ayudado con algunas cosas y por eso está la planta lista para producir”.

A pesar de despotricar contra “los funcionarios que no funcionan”, rescató la gestión de Emiliano Olmedo, quien lo apoyó en todo e intentó por todos los medios de que la DPE le otorgue la energía necesaria.