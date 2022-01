Clases presenciales en TDF, pase sanitario y aun 500 docentes sin vacunarse

El secretario de Educación de la provincia, Pablo López Silva indicó este 2002 el ciclo lectivo sera presencial y se implementará a partir del mes de marzo en toda la provincia, el funcionario aclaró que se continuará con la misma metodología implementada desde el mes de septiembre de 2021.

“En ese momento, se resolvió contar con la presencialidad completa en las escuelas, pero siempre utilizando las medidas sanitarias correspondientes, tales como la utilización del barbijo y el alcohol en gel”.

Agregando que “se terminó el sistema de burbujas”, aclarando que dicha medida continuará en relación a la situación epidemiológica por la que atraviese la provincia. López Silva explicó que “vamos a tener la presencialidad plena en los colegios, por eso era fundamental los trabajos de infraestructura dentro de las escuelas. Teníamos problemas con las calefacciones con el sistema cruzado y la ventilación, teniendo en cuenta las temperaturas que tenemos en la provincia. A raíz de ello, fue que se reforzaron esos sistemas, para que este año no volvamos a tener ese problema. Vamos a continuar con la presencialidad plena en todos los niveles, modalidades y escuelas de la provincia”.

Vacunación docentes: En el marco de la vacunación contra el Covid y el pase sanitario que fue anunciado que será obligatorio en diversas universidades del país, el secretario de Educación aclaró que el esquema (de vacunas) no es obligatorio.

“Venimos trabajando desde el año pasado, para nosotros es fundamental llamar a tomar conciencia a toda la comunidad con el tema de la vacunación”. En el sistema educativo, contamos con relevamiento realizado, el cual abarca al personal docente, no docente y alumnos, “por lo que estamos realizando un trabajo con las familias de aquellos niños y niñas que no han completado el esquema de vacunación”. En la actualidad, existen aproximadamente unos 500 docentes y no docentes que hasta el momento no han iniciado el esquema de vacunación.

“Algunos por prescripción médica y otros por ideología, pero vamos a seguir trabajando en ese sector para que tomen conciencia. No queremos que esto afecte a la comunidad educativa”.

Finalmente y en relación al pase sanitario, “tenemos que entender que contamos con un esquema de vacunación obligatoria y esto no se lo consulta al padre. Es un esquema obligatorio como las vacunas en los menores que debemos cumplir todos. En el tema de covid, la vacunación no es obligatoria, por eso tenemos este número de docentes y no docentes o de alumnos que no completaron el esquema o no se han vacunado. Al no existir la obligatoriedad a nivel nacional de la vacuna, nosotros no podemos pedir algo que no tenga el sustento legal. Por eso es fundamental seguir llamando a la comunidad entera a vacunarse, estamos hablando de preservar la vida de todos”, concluyó el funcionario.