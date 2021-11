Criticas desde la UCR, no lo vemos a Stefani, como un referente de un proyecto político para el 2023.



“Hoy no lo veo a Stefani como referente”, no logro captar los votos de las propias listas que participaron en las PASO, perdimos seis mil votos, así lo afirmó el dirigente de la Unión Cívica Rádical, Fernando Gliubich quien además fue precandidato a diputado en las PASO del mes de septiembre.

El dirigente radical, hizo una autocrítica de Juntos por el Cambio como espacio, y particularmente del radicalismo. Consideró que la UCR debe buscar otro protagonismo, como se está planteando a nivel nacional, pero para eso los dirigentes deben “poner la cabeza” y recuperar la ambición de poder para recuperar a la vez los espacios perdidos. Nuevamente siendo mayoritario, terminaron detrás de un candidato del PRO y, pese al acuerdo de acompañar, reconoció que no todos lo hicieron y quedó evidenciado con la pérdida de 6 mil votos.

Felicitó a Carolina Yutrovic y en especial al Frente de Todos por privilegiar el proyecto antes que la pertenencia al PSP de su candidata. “No creo que todo el peronismo se haya sentido identificado, sin embargo cuando llega el momento de ir a las urnas, hay que reconocer que ese acompañamiento ha sido superior al nuestro”, dijo.

En diálogo con FM Aire Libre, Gliubich al analizar las elecciones del domingo manifestó “nosotros integrábamos una alianza y nos hubiese gustado ganarle al Frente de Todos, creo que después del 12 de septiembre quienes encabezaron la lista debieron haber intentado consolidar ese caudal de votos, cosa que no se logró. Esto fue claramente un desacierto”.

“Hay que tener en cuenta que en la lista también estaban Garramuño y Casal, los que finalmente formaron la alianza junto a los candidatos principales. Pero también debemos decir que algunos dirigentes después del 12 de septiembre se fueron a la casa, hubo muchos a quienes no vi”, dijo el dirigente radical.

Por otro lado, indicó “no podemos ser necios, sabemos que Gobierno y Municipio cuentan con recursos que de manera particular no se obtienen, en estos momentos ellos están desconociendo una derrota dando cuenta de que no tienen nada para mejorar en su gestión”.

“Creo que en este momento hay un proyecto que cobrará vuelo después que el partido tenga las elecciones y se pueda ver un referente claro que pueda estar en el ejecutivo, yo hoy no lo veo a Stefani como referente. El domingo después de ganar a nivel nacional no se lo vio del todo contento y eso no me representa”.

Los números muestran que el diputado Héctor Stefani no logró captar los votos de las cinco listas que participaron de las PASO, y terminó con una derrota ante el Frente de Todos, por seis mil votos de diferencia. Para Gliubich no faltaron los que les gusta “bailar la zumba y van saltando de baldosa en baldosa, o viendo dónde sopla el viento”, fustigó.

“Yo trato de ser prudente pero tampoco voy a faltar a la verdad ni sacarme el lazo. De las cuatro listas que acompañamos a ‘Tito’ Stefani y Dalila Nora cada uno hará la reflexión en su espacio y el mea culpa. En lo personal los apoyé ciento por ciento, porque era la palabra empeñada y lo que se había firmado en esa alianza. Se perdió un caudal de votos muy importante y podemos analizar distintas variables, pero esta es una carrera en la que había siete pingos, uno quedó manco, otro pisó un charco, otro quedó rengo, y quien llegó no fue por mérito propio sino porque los demás se fueron cayendo. Lo que yo intento de acá al 2023 es generar un proyecto político a largo plazo que sea sustentable en el tiempo, y que podamos persuadir a una gran parte del electorado, en base a ese proyecto político. Si no, quiere decir que no se está llegando por condiciones propias sino por factores exógenos”, reflexionó.

“Si fuésemos un espacio consolidado y primero hubiésemos salido a consolidar el caudal de votos que ya tenía Juntos por el Cambio, y a captar al electorado que iba a ir a esta elección polarizada, no hubiese sido este el resultado. Cuando se juntó la gran mayoría de Juntos por el Cambio el domingo, el mensaje parecía ser que habíamos perdido, pero honestamente para mí ganó la elección, porque de lo contrario es faltarle el respeto a las otras siete listas que participaron. Juntos por el Cambio retuvo la banca, es verdad que se perdieron 6 mil votos y eso amerita una reflexión importante, pero es una victoria porque se retuvo la banca”, interpretó.

“El Frente de Todos revirtió la situación desfavorable luego del llamado de atención que le dio el electorado el 12 de septiembre, y rápidamente salió a entablar otro tipo de diálogo, por eso digo que uno no le tiene que quitar mérito a lo que han hecho en la vereda de enfrente. Lo que hay que hacer es una reflexión de lo que le pasó a nuestro espacio para no consolidar el caudal de votos que se obtuvo el 12 de septiembre, y ver por qué se perdió un porcentaje tan importante”, invitó. No negó que hubo una migración de votos radicales a otras listas.

“Me cuesta mucho escuchar gente que integra nuestro espacio cuando hablan de construcción colectiva, pero no actúan en consecuencia. Cada uno se hará cargo de lo que le compete y yo estoy acostumbrado a jugar en la misma cancha y honrar la palabra empeñada. Se hizo lo que se pudo, pero no creo que haya sido un esfuerzo colectivo”, concedió.

Espacios cedidos: También hizo cargo a la dirigencia radical de no “jugarse” con una candidatura. “La UCR como partido centenario para recuperar y fortalecer el espíritu que siempre tuvo, tiene que poner en valor a los dirigentes que tienen ambición de poder. Cuando estuvo Martín Lousteau en la provincia hizo referencia a que a veces hay algunos dirigentes que en determinados momentos tienen que poner la cabeza y jugarse, para que otros puedan seguir creciendo en el partido y para que se recuperen espacios de poder. Con esos espacios de poder, uno tiene decisión política, y además podés contener a tu gente, porque para hacer política hay que tener recursos y poder de decisión para transformar la realidad”, remarcó.

“En esta nueva etapa en la provincia somos varios dirigentes de la UCR que van a buscar ese protagonismo. A algunos como siempre les gusta bailar zumba, van de una baldosa a la otra, viendo cómo sopla el viento. Lo único que nos va a llevar a un proyecto a largo plazo es persuadiendo a los propios, para que el partido vuelva a ser grande, y para eso tenemos que tener una propuesta de gobierno. Necesitamos recuperar la ambición de poder para recuperar los espacios. No podemos seguir actuando con tibieza y cediendo espacios, cuando es un partido centenario con la mayor presencia y estructura, y hemos gobernado las intendencias y la provincia. En esta nueva etapa tenemos que ir por todo y hay que trabajar en ese sentido. El radicalismo tiene que ponerle el pecho a las balas y no conformarse con determinados lugares en la dirigencia”, enfatizó.

Finalmente felicitó a Carolina Yutrovic, “que es del PSP y no creo que todo el peronismo se haya sentido identificado, sin embargo cuando llega el momento de ir a las urnas, siendo una linda ensalada con 18 partidos, hay un acompañamiento al proyecto político en el Frente de Todos, y hay que reconocer que ese acompañamiento ha sido superior al nuestro”, concluyó.