Ex Ministro Fernandez, tildo a los intendentes de inmaduros y egoístas

El renunciado Ministro de Finanzas y candidato por el Frente de Todos, Guillermo Fernandez, tildo a los intendentes de inmaduros y egoístas. Dijo " El Gobernador decidió trabajar por la unidad y siendo una de las principales espadas, lo mejor es que me corra ", dijo el renunciado funcionario.

En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, hizo un balance de su gestión durante estos dos últimos años y explicó los motivos de su salida de la cartera de Finanzas, sostuvo que se aleja del cargo "sin apego, porque creo que hay que entender que uno no está apoltronado en los sillones. Detrás de un escritorio se aprende muy poco. He visto mucha necesidad por parte de los vecinos y me ha picado otro interés".

Y agregó que "la política se hace en la calle trabajando codo a codo con la gente. Me parece que la política no se resuelve en una foto. Nosotros brindamos un servicio. Y lo que hacemos día a día es un acto político. Mi compromiso siempre será trabajar por la gente de Tierra del Fuego".

Asimismo, aseguró que su "balance desde el ministerio es positivo. Dimos aumentos salariales que superan la inflación y abrimos paritarias. Fue fácil administrar congelando el gasto público, salarios y endeudándose. Así administra cualquiera. Yo tuve que atravesar la pandemia y los recursos se me deshacían en las manos. El equipo es sumamente joven, muchos son fueguinos y yo no tengo más que palabras de agradecimiento, porque no podría haber hecho lo que hice sin el equipo que me acompañaba. Todos se han puesto estos dos años de gestión al hombro. Hemos mejorado los salarios. Tenemos los sueldos docentes, de seguridad y de administración pública más altos del país".

Respecto al tratamiento del Presupuesto 2022 en la Legislatura, el exministro explicó que "hoy hay que presentar un plan de gobierno para el año que viene y está hecho. Yo participé de la formulación. Tuve todas las variables bajo mi control por dos años y he buscado mantener una postura acorde. Hacemos un presupuesto pensando en la provincia que queremos. Hay un déficit, sí, pero lo que no podemos hacer es presentar un presupuesto que no marque un crecimiento".

En este sentido, Fernández precisó que "la provincia se encuentra financieramente estable. Esto no quiere decir que haya superávit. Pero creo que manteniendo el norte se va a poder seguir ejecutando. Lo importante es que esto se entienda desde todos los actores de la provincia. Si nosotros entendemos que la salud, la educación y la seguridad son más importantes que pavimentar una calle, podemos poner cada uno de nuestra parte para que esto sea mejor cada día".

Además, el exministro indicó que es necesario "ganar mayor autonomía y esto se logra con mayor actividad económica. Debemos fortalecer el proyecto de desarrollo que el Gobernador tiene para Tierra del Fuego. Tenemos que pensar en Terra Ignis y en que el Laboratorio del Fin del Mundo pueda despegar de una vez por todas".

Finalmente, sobre el nuevo Ministro de Economía de la provincia, Federico Zapata García, Fernández valoró que "ha logrado desempeñarse óptimamente. Estuvo a cargo de los insumos básicos alimentarios durante toda la pandemia y el fondo de asistencia sanitaria. Estoy contento de que así lo hagan. Porque hemos logrado una política de trabajo que pudimos implementar y tiene que sostenerse. El hecho de haber atravesado la pandemia ha fortalecido caracteres y ha hecho que muchas personas tengan la necesidad de nuevos desafíos. Tenemos que salir más sabios de la pandemia. No podemos cometer los mismos errores".