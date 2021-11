Daniele respondió a el reclamo de Pino y las criticas del concejal Branca

El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniele respondió a los reclamos de los concejales Juan Carlos Pino y Javier Branca, luego del inicio de las reuniones de comisión por el Presupuesto 2022. Expresó su optimismo en el marco del debate del presupuesto “Lo peor ya lo hemos pasado y va a haber una recuperación económica”.

En dialogo con Radio Universidad 93.5 fue consultado sobre las críticas de los concejales Juan Carlos Pino y Javier Branca, por la deuda con el Concejo superior a los 27 millones y medio, cuando el proyecto de presupuesto plantea que va a haber excedentes en 2021 que se volcarán al 2022, también Branca habló de un proyecto “ilegal” y de la falta de transparencia, porque no se publican los números del municipio ni las dietas de los funcionarios. “El diálogo es permanente y el concejal me puede pedir la escala y se la voy a pasar”, se limitó a expresar Daniele.

En cuanto al “negreo” del que habló el concejal, por el programa de entrenamiento laboral que implica trabajar siete horas diarias, más sábados y domingo con jornada militante obligatoria, por un monto mensual apenas superior a los 30 mil pesos, Daniele replicó que “el programa es una contención social. Ojalá lo pudiéramos abandonar pero la demanda laboral no se resuelve por ordenanza. Yo tengo esperanza de que el país se reactive y hay que estar en la cotidianeidad de la gestión. Claro que me da angustia que ganen 38 mil pesos pero eso es lo que había para dar una ayuda en un momento complicado del país”.

Contra la sospecha de Branca de que se presentó un “presupuesto ilegal” para que no se apruebe y nuevamente haya un reconducido, el jefe de gabinete aseguró que la expectativa del Ejecutivo es tener la herramienta. “No me cabe duda de que va a haber reactivación económica y vamos a tener más recursos”, reiteró.

“El presupuesto está perfilado hacia la obra pública, con una inversión importante y concreta, a la urbanización de nuevos barrios, la construcción de bicisendas, de la terminal de ómnibus. Sabemos que la construcción moviliza la economía, al igual que el turismo, que batió récords en temporada baja. Por suerte las cosas han cambiado y creo que van a cambiar para mejor”, reiteró.

Asimismo, destacó que “la secretaria de Planificación hizo una muy buena exposición ayer y fue contando el programa de obras. La tendencia de Ushuaia fue un crecimiento hacia la zona sur, donde estaba el autódromo. Se va a urbanizar todo eso porque se consiguieron los recursos y se van a colocar los servicios”.

Reforma de la Carta Orgánica: Dado que según el concejal Branca es “un secreto a voces” la reforma de la Carta Orgánica municipal de la ciudad de Ushuaia el año próximo, para habilitar un tercer mandato de Walter Vuoto, a quien no le darían los votos para llegar a la Gobernación, se le preguntó si esto tiene asidero o es sólo una versión. “Debe haber soñado con eso el concejal Branca porque nosotros estamos pensando en el 14 de noviembre. El Intendente es el Presidente del partido y después evaluará cómo se sigue, pero por ahora tenemos las elecciones nacionales”, observó.

Construcción de la casa propia: Con respecto al programa Casa Propia, informó que el municipio recibió 12 mil inscriptos en total “para acceder a un lote o solución habitacional y es más del 10% de la población. La municipalidad hizo la inscripción para el programa Casa Propia y, entre tierra y vivienda, son 12 mil, repartidos más o menos mitad y mitad para tierra y para créditos de construcción. Nosotros recibimos la documentación y la enviamos al Banco Hipotecario, que es el que financia”. En Río Grande la aspiración es llegar a 500 inscriptos, lo que significaría 2.500 millones puestos en la movilización de la economía de la zona norte. Con 6 mil aspirantes en el caso de la capital fueguina, el movimiento sería exponencialmente mayor pero el programa no llegaría a todos. “Es una inyección muy fuerte a la industria de la construcción pero nunca vamos a cumplir con toda la demanda y con toda la furia podremos resolver mil, por lo que tendremos que pensar en otro plan a futuro”, planteó.

Más tierra para urbanizar: Daniele enfatizó en la necesidad de dar respuesta a la demanda y para eso se necesita tierra. “Tenemos que resolver los límites del Parque Nacional, porque a nuestro entender está metido 900 metros dentro de la ciudad. No es un tema menor ante la demanda de tierra. También habrá que retomar la ampliación del ejido urbano hasta Almanza, porque más temprano que tarde tenemos que dar una respuesta a la gente. Estamos apretados por la montaña, el río Olivia y el canal. Todavía quedan algunos espacios y, si hablamos de aumentar la densidad, a mí no me gustan los edificios en una ciudad de estas características. No estoy en contra de las torres, pero el problema es dónde las ponemos, porque no podemos tapar la vista a la bahía. Se podrían ubicar, pero en un lugar estratégico”, sostuvo.

Remarcó que hay una deuda con la demanda habitacional que data de años porque “cuando yo dejé la municipalidad se cerró la inscripción de tierras y no se sabía cuál era la demanda. Pensaron que con eso se resolvía el problema pero no es así. El Estado tiene que estar presente”, subrayó, y expuso que una de las consecuencias fue el crecimiento desordenado que los lleva ahora a regularizar los barrios altos.

Prórroga del subrégimen: Por otra parte se lo consultó sobre la prórroga del subrégimen industrial y las críticas que desató desde distintos sectores. “Se trabajó durísimo y el Intendente estuvo reunido con todos los sectores trabajando con el decreto. Esto nos da un horizonte interesante, porque si gobernara Macri no habría interés en la continuidad del subrégimen. Hay que destacar el trabajo político que hicieron los intendentes, los senadores. La decisión política de extender el régimen por 30 años más es la noticia más importante. Con Juntos por el Cambio no tendríamos absolutamente nada y tenemos que mirar lo positivo”, instó.

Elecciones de noviembre: En otro orden, se le preguntó por qué sigue la campaña por separado de los candidatos que responden al intendente y los del Gobernador, a pocos días de las generales de noviembre. “Cada uno se encarga de diversos sectores de la comunidad, también se está haciendo un trabajo en Río Grande y Tolhuin para tener una buena elección”, señaló. Atribuyó los resultados de las PASO a la herencia recibida por el Frente de Todos, a lo que se sumó la pandemia.

“Macri duplicó la deuda del proceso militar y no se hizo ninguna obra importante. Eso no se resuelve de un día para otro y además tuvimos la caída de actividad del 2020. Cuando Cristina dejó el gobierno, la inflación no llegó al 20% el último año. Macri dio inicio a un proceso inflacionario y, con la pandemia, terminamos en la situación que tenemos hoy. La inflación se baja produciendo más y con mayor inversión. Hay muchos millones que son de argentinos, dando vueltas por el mundo, y tenemos que seducirlos para que retornen al país en inversiones. Es el gran desafío que tiene Alberto Fernández en los dos años que le quedan”, sentenció.