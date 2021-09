FORJA destaco triunfo en Rio Grande-Tolhuin, en Ushuaia responsabilizo a Vuoto por el resultado

El legislador de FORJA Federico Greve analizó el resultado de las PASO en la provincia, donde se observó una marcada diferencia entre cada ciudad. En Río Grande las cinco listas de Juntos por el Cambio perdieron con un 35,63% de los votos, contra el 36,25% obtenido por el Frente de Todos, por lo cual la gran derrota se dio en la capital fueguina, donde habrá que cambiar la estrategia, señaló el parlamentario.

Greve en dialogo con Radio Provincia destacó que el Frente de Todos se impuso en la zona norte por sobre la sumatoria de las cinco listas de Juntos por el Cambio, pero la gran derrota se dio en la capital fueguina. Reconoció que es difícil amalgamar el trabajo con el municipio, pero habrá que cambiar de estrategia para poder revertir los números en noviembre.

El trabajo de campo en Ushuaia estuvo encabezado fundamentalmente por el intendente Walter Vuoto, quien designó a la cabeza de lista, pero las preferencias se dividieron entre Héctor Stefani, Ricardo Garramuño y Liliana Fadul, que captó gran parte del enojo peronista. “Ushuaia no es el distrito donde nosotros nacimos ni donde tenemos la mayor territorialidad”, aclaró Greve y, si bien hubo un triunfo en Río Grande, observó que fue ajustado y tendrán que seguir trabajando también en zona norte.

Hasta el momento no se conoció ninguna reunión convocada por el presidente del PJ para analizar la derrota. Sin embargo desde FORJA se hizo un debate interno, siguiendo la línea de la campaña, en la que cada sector trabajó por su lado. “Nosotros hicimos un análisis pormenorizado de la elección, que se nacionalizó un montón. Hay un fuerte reclamo de la sociedad sobre el funcionamiento del gobierno nacional y en cada una de las provincias. Uno puede admitir que era esperable que Juntos por el Cambio ganara en Capital o Córdoba, pero cuando vemos los resultados de Santa Cruz, de Tierra del Fuego o del Chaco, llama la atención y la gente está diciendo que algo no se está haciendo de manera correcta”, dijo por Radio Provincia.

Para el legislador “hay que parar y dar de nuevo, y ver cómo se encara esta segunda etapa de la campaña porque es importante que llevemos soluciones a la gente luego de este llamado de atención no solamente de los fueguinos sino de los argentinos en general. Me parece que fue una elección para llamar la atención al gobierno nacional por las cosas que se han hecho. Cuando uno ve en retrospectiva lo que sucedió con el aislamiento en la pandemia, es muy compleja la situación. En líneas generales la oposición no sacó más votos que en la elección anterior, sino que fue la misma cantidad de votos, el problema es que el Frente de Todos perdió una gran cantidad de votos en Tierra del Fuego y en todo el país”, planteó.

“Hay que ver de qué forma se encara esta segunda etapa de la elección para ver de qué forma persuadimos a la gente y la convencemos de que seguimos siendo la mejor opción para la Argentina. Por lo menos en Tierra del Fuego creo que podemos hacer el esfuerzo para contarles a todos qué hacemos en el gobierno los que estamos en un lugar de decisión. También habrá que ver si Cambiemos en la próxima elección puede sumar las cinco listas, porque va a ser un desafío para la coalición poder unificarlas”, advirtió.

La falla de Vuoto Lo cierto es que las cifras son contundentes y muestran que en Río Grande y en Tolhuin hubo buenos resultados para el Frente de Todos, no así en la capital fueguina, donde se dividió el voto entre Yutrovich, designada por Walter Vuoto y resistida por el propio justicialismo; Héctor Stefani del PRO, Ricardo Garramuño del MPF pero compitiendo por Juntos por el Cambio; y Liliana Fadul por Somos Fueguinos, donde fueron a parar varios votos peronistas. De no ser por esta fragmentación en Ushuaia, el Frente de Todos hubiera ganado, y en este punto Greve aclaró que “Ushuaia no es el distrito donde nosotros nacimos ni donde tenemos la mayor territorialidad”.

En lo que le compete a los referentes del gobierno, garantizó que “hubo un montón que hicieron el trabajo de campo y no me cabe dudas de que hubo un trabajo muy fuerte en esta elección para poder crecer. No tengo dudas de que hemos crecido del punto de vista partidario por cómo nos fue en la última elección, hasta hoy. Es difícil de cuantificar porque en el Frente de Todos vamos unidos en la boleta y no podemos decir quién metió cada uno, pero en Río Grande tuvimos apenas 500 votos de diferencia con Cambiemos. Aunque ganamos, es poco, entendemos que debe haber más diferencia y el trabajo tiene que redoblarse en Río Grande; pero el gran desafío es Ushuaia, donde perdimos la elección por más diferencia y habrá que trabajar arduamente para llevar la propuesta a toda la ciudad. La campaña tiene que ser mucho más fuerte de la que se hizo hasta el momento”, subrayó.

Reconoció dificultades para amalgamar el trabajo con el municipio, que tiene justamente la territorialidad en la capital fueguina. “Después de muchos años de trabajar cada uno a nivel local y a nivel provincial, es más difícil amalgamar un trabajo. Uno tiene una forma de llevar adelante la propuesta y tenemos que sentarnos y volver a estudiarlo, para ver cuál es la mejor estrategia en esta etapa de la campaña y mejorar la performance. Si cada uno sigue obstinado en la misma estrategia, obviamente el resultado no va a cambiar”, sentenció.