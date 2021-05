Denuncian a medica por negarse a atender a un paciente.

La medica Sandra Casto fue denunciada por negarse a atender a un paciente en la localidad de Tolhuin. La denuncia la realizo Pablo Torino quien manifestó que la profesional no quiso atenderlo.

Según relato en su exposición Torino: “La semana pasada me presente en la guardia por una infección, fui atendido por la médica Sandra Castro, me receto una crema, pasada la semana la infección empeoró, por lo que ya no aguantaba más el dolor, el mal estar y me presente hoy –por la jornada de ayer- nuevamente a las 18.30 horas, en el Centro Asistencial, solicitando la atención de un médico, por lo que me atendió un muchacho en la mesa de entrada de la guardia”, explica Torino.

“Le comento lo que me pasaba y se va atrás hablar con la médica y cuando vuelve me dice que la médica estaba ocupada, que vaya a la mesa de entrada y pida por un médico por demanda, cuando voy hasta la mesa de entrada de adelante y pido por medico por demanda, me dicen que había turno para el día miércoles a la tarde a lo que le respondo que necesitaba un médico en el momento y me dicen que solicite que me atiendan por guardia”, relata con malestar.

“Vuelvo nuevamente a la guardia y le digo al muchacho que recién para el miércoles tenían medico por demanda, que tenía una infección y necesitaba que me atiendan en el momento, a lo que el muchacho me pide que espere que ahí hablaba para que me atiendan, unos minutos después me llaman y resulta ser la misma medica que ya me había atendido la semana anterior.

Sandra Castro estaba nuevamente de guardia y me dice que ella no me iba atender que busque un profesional para mi infección, que viaje a Río Grande o Ushuaia, que yo tenía obra social, a lo que le respondo que necesitaba que me ayude, que tenía una infección y que con la crema que me había dado la semana anterior no había funcionado y que la infección empero, y me responde que ella era terapista que lo único que podía hacer era meterme un tubo si quería ”, relató el denunciante.

“Muy frustrado le dije que iba a radicar una denuncia si no me atendía, a lo que me respondió que me vaya y haga la denuncia”, la que formalizó en la sede de la comisaría de Tolhuin en las últimas horas.