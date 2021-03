Proyecto en la Legislatura para autorizar uso de Ivermectina en TDF

Un proyecto ingresado a la legislatura por el bloque del MPF, se abrió el debate sobre la autorización del uso de la Ivermectina en pacientes con Covid en Tierra del Fuego. Tal como ocurre en otras provincias argentinas como Corrientes, Tucuman y La Pampa.

Mientras el parlamento provincial discute la utilización médica del medicamento de Ivermectina en pacientes de COVID-19, el Dr. Leandro Loiacono explicó su postura a favor del uso de este medicamento.

Se trata de una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria, que puede funcionar como alternativa terapéutica para el restablecimiento de la salud de los pacientes internados que padecen el virus SARS-COV-2

En este marco, el otorrinolaringólogo Leandro Loiacono explicó durante una entrevista en FM Master´s que uno de los síntomas del COVID-19 es la pérdida del olfato, “un síntoma que no es fugaz, a veces no vuelve y vimos pacientes que han seguido desarrollando patología post COVID, como trastornos diversos como disfunción olfativa cualitativa, parosmía o fantosmía, que huele algo que no se encuentre en el lugar. Lo más grave es que vimos muchos casos, ahora han cesado y entre las consecuencias de llevarse una comida a la boca y olerla a podrido u otro sabor es realmente muy difícil de sobrellevar, la gente pierde peso y tiene trastornos psicológicos importantes”.

En este sentido, indicó que el proyecto presentado en la Legislatura que recomiende el uso de la droga en aquellos pacientes con coronavirus “está bien escrito, se basa en gran parte de la información disponible a nivel mundial. Es un producto a bajo costo, dependiendo de la dosis no es toxico y que se ha demostrado su efectividad para combatir el covid-19”.

Cabe agregar que en algunas provincias como Corrientes, Tucumán y La Pampa se ha utilizado como profiláctico y terapéutico. La iverctecmetina es un producto que se usa hace muchos años, pero es recomendable no adquirirla en veterinarias porque tiene otra calidad diferente para medicina humano.

“Actúa en tres niveles, uno en el ingreso del virus a la célula y su replicación, el virus no se replica, asimismo, sino que necesita entrar a la célula para reproducirse, entonces ese uno de los mecanismos de control. Otro es antiagregante, que evita que las plaquetas factores de coagulación se agreguen y el tercer elemento es inmunomolador que impide la reacción de inflamación”.

Para finalizar, sostuvo que hasta el momento la droga no está habilitada por la AMNAT para uso en personas. “Es una droga que combate las consecuencias de la enfermedad y en otro lado las previene y si se da en la dosis correspondiente dadas por los referentes sanitario no traerá toxicidad o ningún problema, no es recomendado en mujeres embarazadas o niños con 15 kilos o menos”, indicó.

Sobre la recomendación de no usarla, dijo que “es algo que no tengo respuesta” y “es increíble que los estudios como uso paliativo no se hayan considerado, mientras tanto se conoce que hay vecinos y vecinas que la adquieren en farmacia sin recomendación médica.