Sigue la polémica por los féretros, la cremación y el lugar donde están

Luego de la denuncia en Ushuaia de una mujer que esta esperando hace casi un año poder cremar a su padre y la falta de respuesta de la empresa de sepelios Ramón Oviedo, que tiene mas de medio centenar de féretros, en un galpón detrás de una vivienda familiar en calle Gobernador Campos al 1100. Sin aun obtener respuesta de las autoridades municipales y provinciales si el deposito en pleno centro de la ciudad esta habilitado o no. Desde la empresa se defendieron argumentando que el gobierno tendría que agradecerles por acondicionar el galpón para guardar hasta cien féretros.





Desde la Casa Funeria el presidente de la misma Ángel Alberto Oviedo, culpo a la Cooperativa Electrica de Rio Grande por la falta de respuesta y explicó por Radio Universidad 93.5 la situación surgida que se dio a conocer en las ultimas y que incluso genero una serie de reclamos de los familiares de personas fallecidas que luego de la publicación (VER) concurrieron a la empresa a conocer si realmente la situación era como la relatada y para saber efectivamente donde se encontraba los féretros y en que condiciones. Oviedo dio a conocer los inconvenientes que han surgido en la provincia por la falta de respuesta de la Cooperativa Eléctrica para poder proceder a la cremación de fallecidos no COVID-19, y la imposibilidad de inhumación en tierra por disposición del COE fueguino.





Manifestó que la semana próxima trasladarán los restos de 47 personas para ser cremadas en Bahía Blanca y cuestionó la falta de una política acorde a la situación de parte del gobierno, dado que en otras jurisdicciones, y en función del desborde por la pandemia, se autoriza la inhumación en tierra; y además la negativa de la Cooperativa a dar respuesta a necesidades dentro de la provincia.





Hasta el momento en el crematorio de Río Grande, propiedad de la Cooperativa Eléctrica, se realizaron 324 cremaciones y las estadísticas hablan de 515 fallecidas en 2019 y 804 en 2020, por distintos motivos.





El punto de conflicto: Respecto del problema puntual con la Cooperativa Eléctrica, explicó que "nosotros les pasamos los turnos pero se está cremando sólo COVID de Ushuaia. El problema es que hay una demanda de cremaciones no COVID que siempre se hizo vía Río Gallegos. Hoy debido a la pandemia los crematorios se han abocado únicamente a COVID, como es el caso también de Río Gallegos.





Tenemos 47 fallecidos en Ushuaia que no pueden ser cremados y se encuentran en el tanatorio, que es un depósito habilitado para los fallecidos, que están en féretros metálicos herméticamente sellados y rotulados. Es como si fuesen nichos, pero dentro de un tanatorio y un depósito mortuorio. Están esperando cremación y fallecieron por causas que no fueron COVID. El problema es que ya pasó la gran demanda que sufrió primero Río Grande y después Ushuaia.





En Ushuaia no hay crematorio y según la Cooperativa la capacidad del crematorio de Río Grande está desbordada, con tres personas por día aproximadamente, cuestión que puso en duda Oviedo. "La cultura nuestra no tenía muy aceptada la cremación, y en Tierra del Fuego había entre cuatro y cinco cremaciones mensuales, dos eran de la ciudad de Ushuaia y dos o tres de Río Grande, e íbamos a cremar a Río Gallegos, que tomaba todas las cremaciones de Santa Cruz, Tierra del Fuego y sur de Chubut. Sobraba crematorio, pero luego hubo un desborde y hoy se obliga a cremar a todos los cuerpos COVID.





El COE de la provincia de Tierra del Fuego no autoriza inhumaciones en tierra y lleva a este desborde porque todos deben ser cremados", planteó.





El problema acá pasa por dos situaciones, primero el COE obliga a todas las familias a cremar en caso de COVID. Hay tres pedidos realizados a la justicia y ya fueron autorizados por medida cautelar a la inhumación. Uno es una familia gitana y ellos no toman la cremación como una vía, luego hay una familia mormona donde ocurre lo mismo. Ellos hicieron un recurso de amparo para que se los autorice a inhumar en tierra y la justicia lo autorizó, pero lo hizo tres meses después de fallecida la persona", dijo.





"La otra situación es que, después de haber hecho una tremenda inversión en un crematorio, como se hizo en Río Grande, se está usando con muy pocos casos diarios o semanales, porque en una pandemia tendría que funcionar los 7 días por las 24 horas", consideró.





Cabe señalar que, según la Cooperativa, el crematorio de Río Grande fue diseñado para cremar una o dos personas por día y están cremando tres. "Yo no conozco mucho la marca del crematorio que están utilizando pero, si es así, hicieron una mala inversión", cuestionó.





Nuevo crematorio: Ante esta situación, harán una inversión en un nuevo crematorio. "Nosotros hace treinta días presentamos un proyecto, que fue aceptado, y vamos a instalar un complejo funerario que va a contar con un crematorio, con sala velatoria y capilla en la ciudad de Tolhuin, para tomar las cremaciones de Ushuaia y Río Grande.





"Realmente esta situación me cansó, porque somos referentes y para la gente pareciera que el crematorio es nuestro, que los cementerios municipales son nuestros, y los cementerios los maneja cada municipalidad con su política. El crematorio en este caso es de la Cooperativa de Rio Grande", remarcó.





Costo de cremacion asi a la mitad: Consultado sobre el costo de la cremación, la Cooperativa hoy en Río Grande nos está cobrando 50 mil pesos. Durante la pandemia han llevado fallecidos en bolsas mortuorias, sin documentación, sin nada, y eso no lo sacaron a relucir", manifestó, sobre procedimientos de otras casas funerarias. Lo cierto es que el costo de cremar los restos en Bahía Blanca se reduce casi a la mitad de lo que se pide en la Cooperativa.





" La provincia de Tierra del Fuego tiene que agradecerme porque en medio de la pandemia me puse a acondicionar un depósito para poder tener en custodia mortuoria hasta cien fallecidos, porque no había otro lugar para tenerlos. Yo tengo los fallecidos en un tanatorio, con custodia mortuoria, con todos los seguros y resguardo . El crematorio más caro está en Capital Federal, del grupo Jardín del Pilar en zona norte, y cobra 30 mil pesos. Yo ahora estoy llevando a cremar a 47 personas, que van a ir en cuatro viajes a la ciudad de Bahía Blanca, y el costo es de 26 mil pesos. Por avión es imposible trasladarlos porque nos cotizaron 153 mil pesos por cada féretro, así que los vamos a llevar en furgones sanitarios que tiene la empresa. Nosotros coordinamos con los tres o cuatro COE de las provincias por donde vamos a pasar y ya el próximo miércoles estamos saliendo. El paso por Chile está autorizado", aseguró.





No obstante expresó el malestar por tener que hacer tamaño recorrido teniendo un crematorio en la provincia: "No comprendo por qué tengo que hacer 2.700 kilómetros cuando esto se podría solucionar dentro de la misma provincia. Pienso que hay decisiones políticas erróneas y yo no me puedo meter en la empresa de otro, pero lo podríamos solucionar sin ningún problema con el crematorio de la Cooperativa Eléctrica", dijo.





"Yo tengo un gran enojo porque es algo a lo que no tendría que haberse llegado. Si funcionara perfectamente el crematorio de Río Grande, esto no se justifica, menos la inversión que voy a hacer ahora del crematorio en Tolhuin, habiendo un crematorio en la provincia. Daremos otra opción, otro tipo de facilidades y de servicios, como ya nos venimos diferenciando con el servicio memorial a las familias", expresó.