Magistratura el martes 15 eligen a los dos nuevos Jueces del Superior Tribunal

El martes 15 por la tarde el Concejo de la Magistratura elige a los dos nuevos Jueces del Superior Tribunal de Justicia y entre los nombres que apuntan a ser elegidos se encuentran Ernesto Loffler y Miguel Longhitano como los que tienen la mayoría de los votos para quedarse con los nuevos cargos en el máximo órgano de la Justicia Provincial.





El legislador justicialista e integrante del Consejo de la Magistratura, Ricardo Furlan, adelanto que añana martes 15 se definen los dos concursantes que integrarán el Superior Tribunal de Justicia, si bien todavía no está definida la fecha de jura.





Por FM La Isla Furlan, indico que impugnaciones fueron rechazadas porque no eran importantes para este tema en particular”, consideró el parlamentario. “ No puedo dar más detalles porque tenemos que mantener la reserva hasta el día 15, cuando se hace la votación, que será alrededor de las 16.30 horas ”, adelantó.





En cuanto al rechazo al pedido de paridad de género, recordó que la justicia “hace 27 años que tiene el mismo sistema de selección. La convención constituyente define a los siete miembros del Consejo de la Magistratura y no dice ni hombre ni mujer, porque no se discutía en ese momento paridad de género ni ley de cupo. En el año ’90 esto no existía pero hubo una gran cantidad de mujeres que participaron de la Legislatura y de los Concejos Deliberantes en todos estos años. Es cierto que en el marco de la justicia hay que ir aggiornándose, y quien presentó pedidos de reforma constitucional en 2008, 2010, 2011, 2017, 2018 y 2020, es quien habla, y dentro de esa reforma está el tema de la paridad, entre otras cosas”, aseguró.





Ante los cuestionamientos al organismo, además íntegramente integrado por varones, mencionó que “ los abogados podrían elegir mujeres como representantes en el Consejo de la Magistratura, porque ahora hay listas encabezadas por mujeres. El gobernador no designó una ministra mujer para el Consejo tampoco. Eso no es resorte nuestro. Algunos salen a hablar para quedar bien, pero hay que ver lo que dicen por lo bajo ”.





No obstante, aclaró que “hemos tomado el guante y le hemos pedido al abogado Raimbault que presente el proyecto de modificación del reglamento que dijo que iba a presentar. Está todo para mejorar. Yo no me quedé quieto y ante cada tema he presentado una ley, para modificar cuestiones que vienen desde hace años, y discutir la elección de jueces y las elecciones comunes, pero hay muchos que no quieren dar la discusión. Yo presento el proyecto cada vez que se me cae y lo voy a seguir presentando”, subrayó.