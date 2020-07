Para Salud, no se justifica la medida del Municipio de Ushuaia de volver a Fase 1. Pero aclararon que no estan prohibidos los encuentros sociales.





En cuanto a la información nada a conocer por el Municipio de Ushuaia, sobre la vuelta a la Fase 1 en las actividades municipales, luego de un caso positivo, segun informaron mediante gacetilla de prensa desde el Ejecutivo municipal, desde el Ministerio de Salud de TDF, informaron que es un medida tomada por las autoridades municipales únicamente y que las mismas no tienen relación con ninguna medida adoptada desde el COE en la capital provincial.





La Ministra de Salud, indico que “ No se justifica la decisión del Municipio de Ushuaia de volver a fase 1 y aseguró que esa es una decisión del municipio, no corresponde a una decisión de la provincia. El municipio cerró sus puertas y regresó a fase 1 no por decisión de la autoridad sanitaria. Como cualquier institución tiene la posibilidad de actuar dentro de su ámbito, pero no hay una situación epidemiológica que avale esta decisión en Ushuaia ”, expresó.





Di Giglio indico que “Como personal técnico, no me corresponde entrar en disputas políticas. Técnicamente no hay indicación para volver a fase 1 en Ushuaia y no hay una situación epidemiológica que pueda hacernos pensar eso.





En la ciudad de Buenos Aires con 1.400 casos los comercios están abiertos”, comparó. Tampoco hay prohibición de encuentros sociales en Ushuaia y en Tolhuin, a diferencia de lo que sucede en Río Grande.