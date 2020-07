Los vuelos son un caos, no entregan barbijos y no controlan que tengan domicilio en TDF

Pasajero confirmo que los vuelos de retorno son un caos, no entregan barbijos, no controlan que tengan domicilio en TDF y hasta habia





El hombre en dialogo en el programa Entre Nosotros de Radio Provincia, relato, su experiencia en el vuelo y la califico como "no fue muy buena". Describió las peripecias desde que se subió al avión en Aeroparque, hasta aterrizar en el aeropuerto de Ushuaia.





Lo primero que menciono es que no entregan barbijos N95 tal como lo indicaron las autoridades provinciales y que en su vuelo cada uno viajo con el barbijo o tapaboca que traía.





Después indico que como "Había gente con valijas de Avianca de Ezeiza, pregunté en la ventanilla de Aerolineas si eran todos fueguinos y me respondieron "en teoría", narró.





Advirtió sobre la falta de cumplimiento del protocolo en el vuelo "Venía lleno y la gente se empujaba, no había ningún asiento vacío". Al aterrizar todo fue "todo un caos y un desorden cuando dejó de carretear en Ushuaia la gente se paró para empezar a sacar las valijas del buche. La gente empujándose, nada de distancia social", relató Juan José Mauricio en diálogo con "Entre Nosotros".





El hombre contó que tenía pasaje reservado para volver el 1° de abril, pero por la suspensión de los vuelos por la pandemia recién pudo hacerlo el 27 de junio.





En Aeroparque " Hice el check-in y no me pidieron domicilio. ¿Tiene el ticket? listo suba, nadie me dijo si era residente o si venía de otro lado . Me llamó la atención que en ese vuelo venía una persona con valijas con el plástico abrochado de Avianca y que había pasado por Ezeiza. Digo: ese no es tan residente", polemizó.





En su relato no ocultó su preocupación por la falta de distanciamiento que se produjo al tocar suelo fueguino, sin ningún tipo de responsabilidad de la gente. "Era un viaje complicado, me llamó la atención el caos al aterrizar y el desorden al entregar las valijas: nada de distancia social ni nada, me hacía acordar a la famosa Puerta 12 en la Cancha de River", expresó, en alusión a la tragedia de 1968 en ese estadio que se cobró 71 vidas.





En cuanto al aislamiento después de su llegada indico "Me llamaron el primer día que llegué porque había dado el síntoma de anosmia (pérdida del sentido del olfato). Que en realidad fue un error de preguntas: se me preguntó si identificaba qué perfume era el me estaban dando , y yo no identifique si el aroma era sándalo, almizcle, rata almizclera. La pregunta debió haber sido "si lo siente o no", cuestionó.





"Viajé solo y estoy solo, tengo a mi hija y mi pareja que no entran a la casa. No es cómodo estar aislado, pero me parece que es necesario", cerró el hombre que con su relato de lo vivido dejo en evidencia que entre los dichos de los funcionarios provinciales en los medios y la realidad de lo que se pone en practica algo esta fallando o simplemente están los funcionarios mintiendo.





Luego de las declaraciones de la Ministra de Salud durante la mañana, indicando que la no entrega de barbijos N95 comprados por la provincia se debía a la PSA, el gobierno saco una gacetilla de prensa tildando de noticias falsas la declaración de la propia funcionaria.





El próximo vuelo a Ushuaia llega el miércoles 8 de Julio y desde el Gobierno ya se armando un operativo mediatico para cubrir la llegada de los pasajeros, los cuales seguramente lucirán nuevos y flamantes barbijos N95 en su totalidad, con los cuales desde el Ejecutivo cubrirán de fotos y vídeos las redes sociales mostrando esta llegada.





Si la supuesta difusión de una noticia falsa como la tilda el gobierno, sirve para que se entreguen a todos los pasajeros barbijos N95 y se realicen controles de DNI a quienes retornen para ver si tienen domicilio en Tierra del Fuego, como hasta ahora no hicieron, es que al final la única noticia falsa son las propias declaraciones de los funcionarios que manifiestas acciones que se realizan y los propios pasajeros que viajan lo desmienten.