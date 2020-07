Femicidio condena a perpetua e incidentes en Ushuaia

Las últimas palabras del acusado enojaron a los hijos de Estela Suárez, quienes reaccionaron con agravios verbales contra el acusado, mientras decía sus ultimas palabras al Tribunal. Una de las hijas arrojo un elemento contundente y fue desalojada de la sala de audiencias. Al momento de decir sus ultimas palabras, los hijos de Estela Suárez agredieron verbalmente a Carlos Gustavo López, en tanto una de ellas, que estaba junto a las abogadas querellantes, arrojó un elemento contundente y fue desalojada de la sala.





Carlos Gustavo López, dijo entre otras cosas: “No tengo palabras para pedir perdón. Quisiera encontrar las palabras adecuadas. Todos los días me acuesto y me levanto con eso, es muy difícil el día a día, sabiendo que soy una buena persona, que me enseñaron mis padres a trabajar y hoy me encuentro en esta situación en la cual busco día y noche respuestas y no las encuentro, de cómo pude haber llegado a esta situación y el daño que cause”. Habló de que no sólo les arruinó la vida a la familia de Estela Suárez, sino también a su propia familia, señalando que tiene tres hijos que van al colegio y que “tendrán que escuchar de por vida en los colegios hay van los hijos del asesino…”





Señaló además “espero tener un juicio justo, una pena justa que no sea tan grave que tampoco me maten a mi en vida… Que por favor hagan su trabajo a conciencia, no a lo que dirá la sociedad mañana en las redes sociales…”