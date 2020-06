Melella con internas dentro y afuera de su Gobierno

Además, sumó la disputa territorial de los intendentes e instó a “aperturar el diálogo” ante una situación que no amerita este escenario. Defendió la potestad de Melella de cambiar algunos funcionarios de segunda y tercera línea

l otro día atendí a una señora de Lago Escondido. Esa gente está viviendo en condiciones terribles en esta emergencia sanitaria. Les cortan la luz dos horas por día. La señora me llamó desesperada y lo primero que uno averigua es qué pasa con Energía, porque queremos ser un puente. La gente de Defensa Civil le dice que le cortan la luz porque el gobernador no quiere poner plata para el gasoil, que es una mentira

hay un factor determinante, que es la cantidad de militantes que quedaron de la señora que gobernó anteriormente. Podrá ser aliada o no de los intendentes, pero a los efectos administrativos son muchos de ellos las máquinas de impedir y son los factores de erosión constante entre el gobierno, los sectores populares y muchos de los gremios

El problema no está en los ministros sino en las segundas y terceras líneas, según Acosta:

La interna externa: Por otra parte, tuvo en cuenta las fricciones con los intendentes, que son inocultables

Acosta consideró “un factor determinante la cantidad de militantes que quedaron de la señora que gobernó anteriormente”, y aseguró que a los efectos administrativos “”.“El gobierno decidió que no iba a despedir a nadie, pero muchos vamos detectando la conflictividad que se va generando hacia abajo, vemos una máquina de impedir y es dormir permanentemente con el huevo de la serpiente”, graficó la legisladora.”, sostuvo.“Es una experiencia dolorosa la que se está transitando y, a eso le sumamos la inexperiencia de muchos actores con el movimiento obrero. La Legislatura hacía cuatro años que no abría la puerta, nos tenemos que tranquilizar todos porque estamos en un momento particular y hay que aperturar el diálogo”, instó.“Esa es la dificultad que tenemos muchas veces desde el sector del trabajo, y eso ha sido materia de mucha discusión. El gobernador nunca quiso remover a nadie, esa fue su voluntad, pero ha hecho una práctica y una experiencia de gestión en estos cinco meses y la dificultad que prevalece tiene que ver con esto, con que no hay gente que no sea de su total confianza. Esto genera roces con los sectores del trabajo y con las expectativas que tiene la sociedad de ir apuntalando otro rumbo”, manifestó.Afirmó que “el gobernador está muy bien plantado con estos temas y uno tiene la necesidad de comunicar, porque la gente no tiene por qué saber lo que pasa y parece la película de dos gobiernos distintos.. Para mí fue muy innecesaria tanta presencia policial y lo que ocurrió con José Gómez. Tampoco quiero la demonización de nuestra policía, porque no es así y habrá también internas ahí que cada uno tendrá que definir. En este período los he conocido desde otro lugar, sobre todo a las mujeres que trabajan y son las primeras que necesitan una delegada de género, para valorizar las aspiraciones que tienen de superarse, de estudiar y tener una carrera que no sea tan verticalista y le permita defender algunos derechos prioritarios”.