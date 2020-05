Estafado luego de dar CBU y Token por telefono

El damnificado es un vecino de la ciudad de Rio Grande que fue víctima de una maniobra de defraudación cometida desde su cuenta bancaria móvil del Banco Galicia. Sucedió el día 15 de abril cuando un allegado (primera víctima de esta estafa), le solicitó su CBU para que le transfieran un dinero. Al momento de realizarse la supuesta transacción, le robaron el dinero que tenía en su cuenta y además le solicitaron un préstamo de $73.000, monto que luego fue transferido a otra cuenta que hoy figura como bloqueada.En dialogo con Aire Libre, el hombre contó “Resulta que me llama un amigo de mucha confianza y me dice que le tenían que pasar una plata pero que a su cuenta de ahorro se la cerraron. Entonces me pidió si le podía pasar mi CBU para que le pasen ese dinero, eso fue en la mañana del día 15 de abril” indicó.El vecino, destacó que precisamente días atrás activó el Token Galicia, aplicación telefónica y online que estaba aprendiendo a usar. Al corroborar que no se le efectuaba el supuesto pago, siempre manteniendo la comunicación telefónica, le continuaron diciendo, “me dice de repente, ¿y qué número de token tenes?, y yo nunca cai, la realidad es que nunca entendí para qué era eso, y lo estaba aprendiendo a usar. Le di el número de mi Token Galicia, resulta que cuando se lo di, habrán pasaron 30 segundos minutos como mucho y faltaban 6 mil pesos; que era lo único que me quedaba para comer”.Al percatarse de lo sucedido, se comunicó con la policía con el objetivo de acercarse para realizar denuncia a la comisaria. “Llame a la Comisaria y me dijeron que no podía salir porque no era mi día para circular. Les digo que me hicieron una estafa y que me robaron. Después me acerqué, hice la denuncia en la policía y en el banco, que quedaron en contestar”.Ante la difícil situación económica que están pasando muchas familias de la ciudad producto de la pandemia, la realidad de Gastón no es ajena “Es algo grave, porque uno sabe que hoy en día las cosas están mal. Encima yo ahora estoy cobrando la mitad de sueldo y tengo que pagar un alquiler” sostuvo.Para afrontar la deuda, indicó “voy a pedir al banco si puedo pagar mil pesos porque tengo una bebé que está por nacer y la realidad es que cinco mil pesos por mes para mí es mucho”. “Hablando con un abogado me dijo que lo voy a tener que pagar porque me va a salir más caro los honorarios que lo que el banco me está pidiendo”.