Apertura de fronteras con horario acotado

Apertura de frontera en Argentina, en Tierra del Fuego el coordinador del paso fronterizo San Sebastián, Luis Barría, explicó el funcionamiento de la frontera argentino-chilena, con horarios acotados para el paso de vehículos, que tienen que lograr sortear en el mismo día todos los obstáculos para el reingreso a territorio argentino, a riesgo de quedar detenidos.“Los extranjeros que están en Chile y los residentes pueden regresar, y la entrada es de 8 a 16 horas. Son los extranjeros que tienen doble ciudadanía, y viven en alguna de las tres ciudades fueguinas. Si un argentino quiere ir a Río Gallegos en auto, el horario es de 8 a 15 y tiene esas horas para pasar todos los obstáculos, que son las fronteras y la barcaza”, dijo.En resumen, el paso de Monte Aymond y San Sebastián está abierto de 8 a 20, pero si el traslado es en auto, solamente el horario es de 8 a 15 horas. Solamente pueden ingresar los que tengan residencia en Tierra del Fuego, desde Chile o Santa Cruz y en ese caso el ingreso es de 8 a 16 horas, con una hora más pero para el paso a pie. “Los argentinos que no tienen residencia en Tierra del Fuego no pueden ingresar a menos que justifiquen el motivo por el que deben hacerlo. Hay mucha gente que tiene domicilio en Neuquén o en otras provincias y trabaja en el petróleo. Si justifica su lugar de trabajo, va a poder entrar”, aseguró Barría.También se refirió a la situación de los fueguinos que quedaron en otras provincias y se habían trasladado por autos afectados a la ley 19640, dado que se les vence el plazo de 60 días fuera del área aduanera especial. “En este caso estamos coordinando con la Aduana para que no haya multas si se extiende el regreso. Pueden comunicarse con el área para dejar asentado que van a regresar pasado el límite de 60 días. Por ejemplo si el 13 de abril termina la cuarentena y alguien llega el 16 a la frontera, no le va a correr la multa aunque se haya excedido de los 60 días. Es importante que se pongan en contacto con la Aduana para que quede asentado; como estamos en cuarentena no hace falta ir a Aduana y se puede dar aviso”, manifestó.La gente que estaba trabajando circunstancialmente en Tierra del Fuego y tiene residencia en otra provincia puede regresar. “Si tienen domicilio en el norte los dejamos pasar, pero siempre antes de las 15 horas si van en auto. Se tienen que fijar que no haya viento, porque tenemos las fronteras y la barcaza, y si cortan la barcaza por las mareas van a tener que regresar”, alertó.Otro problema es poder transitar por el continente una vez sorteada la frontera en Santa Cruz, porque “en Chubut no dejan pasar ni a los gendarmes, y esto me lo informó ayer la Gendarmería”, afirmó Barría. “Ellos no tienen ningún caso y quieren resguardarse de todo”, concluyó.