400 causas y 70 autos incautados por violar la cuarentena en TDF

se han secuestrado muchos vehiculos en Río Grande y en Ushuaia; también hemos secuestrado motos, bicicletas y hasta mercadería por ejemplo en un caso donde se trasladaba de una ciudad a otra con zapatos lo que está prohibido

Polémica por decomisos

os 70 autos que tenemos nosotros están afectados a una causa federal, recién cuando hay una condena firme el fiscal puede solicitar recién el decomiso, lo que se hizo ahora es una medida cautelar o secuestro preventivo. Lo que va a suceder después es la evolución de si corresponde o no el decomiso que es una sanción, el Estado se queda con el bien, todo eso tiene un proceso

Desde que se implementó la cuarentena obligatoria debido a la pandemia del coronavirus, en la Justicia Federal de Tierra del Fuego se iniciaron 404 causas a personas que violaron el aislamiento social. La cifra está lejos de reflejar las infracciones que se cometen a diario, ni de la multiplicidad de intervenciones que realizan las fuerzas de seguridad.Mariel Borruto, Jueza Federal de Río Grande, quien también se encuentra a cargo de Juzgado de Ushuaia momentáneamente señaló en FMm Aire Libre que “tenemos 404 aprehensiones o detenciones de individuos que en algunos casos son reincidentes, otros donde eran varias personas en un lugar”.“Esto es algo nuevo para todo el país, algunos juzgados de otras provincias no han asumido la competencia Federal, nosotros no hicimos ningún tipo de discusión, asumió la justicia federal en estos temas”, dijo y explicó que “muchas veces la justicia federal interviene en causas más complejas, pero esto no quiere decir que no sea importante, ante una declaración de una pandemia y tres decretos del ejecutivo nacional entendemos nuestra responsabilidad de actuar cuando se emite una orden que no es acatada por los ciudadanos”.“Hemos tenido casos como el de una persona que estuvo 10 días detenida en un pabellón a parte de la Unidad de Detención porque la Unidad está siendo cuidada especialmente”, agregó.En cuanto a la posibilidad de que sean decomisados la jueza expresó que “los autos secuestrados en el marco del tránsito por alguna falta de documentación o disposición provincial como las salida por número de patente nosotros no tenemos injerencia”, dijo.“A quienes están pidiendo sus autos les estamos contestando que en principio tienen que esperar a que se habilite la feria judicial y luego hay un trámite que tienen que resolver los fiscales y decidir si se entrega o no se entrega, puede que no se entregue”, detalló.