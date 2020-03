Palo para intendentes ofrecen ayuda a los kelpers y se la niegan a un vecino

“poco coherentes”

El gobernador Gustavo Melella apuntó a los dirigentes políticosque celebraron cuando Nación ofreció ayuda a los residentes en Malvinas pero criticaron un posible vuelo a Río Grande.“Es triste que algunos referentes políticos primero salgan en las redes, porque era muy simpático decir anoche cerremos el aeropuerto, pero lo que corresponde si un dirigente político es maduro, es ponerse al servicio y decir che qué podemos hacer, en qué podemos colaborar, yo no estoy de acuerdo pero decime cómo podemos colaborar”, analizó aunque consideró que “algunos prefieren manejarse según lo que vayan viendo, lo que les aconsejan o lo que cae más simpático en general”.“Es triste que algunos referentes políticos primero salgan en las redes, cuando lo maduro es decir yo no estoy de acuerdo pero decime cómo podemos colaborar”, opinó.En declaraciones a la 90.1 Fm Fuego, el Gobernador señaló que “por un lado veníamos en tratativas con dos empresas para ver si podíamos llegar a tener un vuelo sanitario porque sabíamos que en el algún momento se podían llegar a cortar los vuelos de cabotaje”.Y sostuvo que “por eso era necesario reflotar un vuelo de Aerolíneas con todas las medidas de seguridad que eso significaba, los vecinos que llegaran no iban a poder trasladarse a sus domicilios solos, los iban a llevar desde el Gobierno de manera custodiada”.Sin embargo dijo que “también es cierto que hubo mucha operación y mucha mezquindad de algunos sectores políticos, porque en vez de llamar al Gobernador y decir, che Gustavo qué podemos hacer, cómo lo podemos resolver juntos, largan directamente campañas en las redes”.El mandatario sostuvo que “por eso dimos marcha atrás con la medida una vez que confirmamos el vuelos, sino hubiéramos tenido ese vuelo y lo íbamos a tener que hacer, pero lo logramos conseguir”.Respecto a la situación de los fueguinos que están en el norte y no podrán volver hasta que no se normalice la situación de los vuelos, Melella expresó que “no tenemos que perder la solidaridad”.“Ahora estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires donde no se permite alojar a nadie porque la orden es cerrar los hoteles, tenemos vecinos nuestros que hace tres o cuatro días quieren volver, y no es que vuelven de Colombia o de Brasil, fueron por tratamientos oncológicos, por derivaciones médicas, capaz que fueron a dejar a sus chicos a la Universidad, hay chicos que están atemorizados y quieren venir con sus padres, son realidades que tenemos que entender y tenemos que ser solidarios”, sumó.“Si yo salgo en las redes diciendo algo para quedar bien y promocionando porque después uno se da cuenta, cada dirigente tiene que hacerse responsable”, indicó y agregó que “la actitud coherente sería preguntar cómo puedo colaborar”.En cuanto al diálogo con Martín Pérez dijo que “no hay disputas, cada uno puede tener su posición y el la expresó, pero hoy tener un avión sanitario es un costo más para la provincia, un costo más en este momento de una crisis económica que es muy grande, y un costo más va a ser acompañar a los fueguinos que estén en Buenos Aires, no al que estuvo de vacaciones pero al que estuvo derivado o tiene alguna situación social hay que acompañarlo”.Asimismo planteó que “el virus va a llegar a todos lados porque llegó a todo el mundo, lo tenemos que saber, llegó a los lugares menos pensados entonces tenemos que tomar las medidas y ser conscientes, tenemos que saber que nos puede tocar a todos a mi o a cualquiera”.