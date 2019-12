Vallejos nuevo Jefe de Gabinete

El ex ministro de Coordinación de la gestión Cóccaro, Enrique "chiquito" Vallejos, será el nuevo jefe de gabinete en el último tramo de la gestión Bertone, y su decreto de designación se formalizará luego de la jura de Arcando. Recordemos que en 2009 se lo vinculo a Vallejos con la represion militar, luego de un informe de la revista 23.“Tuve una comunión conceptual con Arcando cuando me convocó. Su criterio pasa por hacer las cosas bien, conforme a las reglas, tanto las reglas no escritas como las escritas, porque hay una cuestión ética no escrita en el traspaso. Este tránsito no es menor, tiene que hacerse como corresponde, y el espíritu de Arcando es darle sentido al tránsito, ponerle todo el contenido necesario, para que el futuro gobernador tenga todos los elementos y las informaciones suficientes para encarar su gestión”, expresó.La abogada Eugenia Martinco está confirmada como Secretaria Legal y Técnica y ambos estarán en funciones una vez que asuma Arcando el gobierno. “Yo me estoy anticipando a preparar los decretos y, para que se produzca mi designación, Juan Carlos Arcando va a firmar mi decreto con la escribana general de gobierno, y luego podré refrendar los decretos posteriores”, explicó Vallejos.El secretario de Medios también renunció, lo propio habría hecho el director provincial de Energía, pero todavía no está confirmado este último caso, aclaró Vallejos. “Nos manejamos con los hechos y tenemos el respeto que se merece tanto la gobernadora saliente como el gobernador entrante”, subrayó.Lo cierto es que “a las 14 jura el vicegobernador en la Legislatura, ante la acefalía definitiva de la gobernadora, y asume la función de gobernador, y a las 17 horas en Casa de Gobierno se tomará juramento a los ministros que resuelva Juan Carlos Arcando. Primero necesitamos saber cuáles tienen voluntad de renunciar y todavía no sabemos quiénes jurarían, pero estimo que serán no menos de cinco ministros, por algunos datos que vamos teniendo. Sobre la marcha iremos viendo dónde es conveniente tener un titular de la jurisdicción en funciones por gestiones concretas que haya que cumplir en estos ocho días”, aclaró.