Arcando critico la falta de lealtad de Bertone

El gobernador mandato cumplido Juan Carlos Arcando y compañero de formula de la ahora diputada Rosana Bertone, critico el accionar de esta ultima por su falta de lealtad y dijo que “Jamás pensé que iban a hacer la campaña que me hicieron”.Por Radio Provincia se le consultó sobre su futuro político y respondió que “por el momento descanso, estoy jubilado y me voy a tomar un par de meses para disfrutar de la familia, ordenar cosas personales. Después veremos qué me depara el destino”.Recordó que fue “jefe de la UDAI Ushuaia de ANSES y pasé por todos los cargos. Fui concejal, secretario de Obras Públicas, legislador, vicegobernador y después me tocó gobernar la provincia por nueve días”.“Me dolió que ella también (por Bertone) se pusiera al frente de esas críticas de las cosas que yo hice. Sabían bien cómo pensaba yo. Mi conciencia está tranquila pero sentí mucho dolor, porque hasta tomé una decisión que no quería tomar para acompañar a un proyecto político de reelección, pensando que las cosas podían cambiar. Si hubiéramos resultado electos, después de estas actitudes hubiera sido peor aún de lo que fue el tránsito nuestro en los cuatro años que nos tocó estar al frente de la provincia”, planteó, revelando diferencias durante toda la gestión de gobierno.Lo calificó como “una página amarga de la historia uno de la vida política. Hoy tengo que mirar hacia adelante, estar al lado de mi familia y de los vecinos que siempre me acompañaron. Me llevo el cariño que siento cuando transito las calles de Ushuaia, porque los vecinos me saludan”, destacó.Admitió que “con muchos del gabinete tuve diferencias y muchos escribieron en las redes sociales, algunos fogoneaban en silencio pero no tengo odios ni rencores. Me tocó gobernar la provincia por nueve días y llegar a ese lugar es lo mejor que a uno le puede pasar. Ellos no pudieron llevar adelante la transición y ojalá hubiéramos tenido más tiempo, porque el pueblo merecía un gobierno que pudiera abrir las puertas en la transición. Si se pierde una elección, al otro día hay que acompañar a quien fue electo, porque si a esa persona le va bien, nos va ir bien a todos. Si se ponen trabas, no le va ir bien al pueblo. No lo pudimos lograr porque fue muy poco tiempo, pero hicimos lo humanamente posible y abrimos todo lo que pudimos, nos faltó tiempo para brindar toda la información. Quiero que le vaya bien al profesor Gustavo Melella como gobernador de la provincia, a Monica como vicegobernadora, a Walter, a Daniel y a Martín Pérez. Si a ellos les va bien, a los que vivimos en la provincia nos va a ir bien también”.Finalmente, defendió la compra del bastón de mando y la banda, recordando que "todos los gobernadores deben tener estos atributos", e incluso que “cuando tuvimos cinco presidentes, todos tuvieron sus atributos”.