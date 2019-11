Desde el Municipio de Ushuaia, el subsecretario de Economía de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Rodríguez, adelantó por Radio Nacional Ushuaia la intención de la administración Vuoto de revisar la ordenanza tarifaria aprobada en 2016, la cual generó acciones judiciales por parte de sectores comerciales y de la industria. También se refirió a las modificaciones en el impuesto automotor.

“Siempre hay una diferencia con Río Grande, que está un poco por encima que Ushuaia. Con los nuevos coeficientes que se fijaron para este año y han sido comunicados por el gobierno provincial, Ushuaia tiene una pérdida en la participación de la coparticipación. A principios de año el intendente Walter Vuoto decidió no incrementar los impuestos que pagaban los vecinos, y el único incremento que hubo fue hasta un máximo del 15% en automotores . El resto de las tasas e impuestos quedaron fijos, y eso hizo que Río Grande creciera en recaudación y significara una merma en la coparticipación de Ushuaia”, planteó.

Con respecto al impuesto automotor, se había cuestionado una doble imposición en función de si el automóvil sea nacional o importado. Por esta razón muchos ushuaienses decidieron radicar sus vehículos en Río Grande para pagar menos . “Esto lo hemos analizado y la verdad no tenemos datos de que eso haya sucedido, ni del registro de la propiedad ni de los vehículos que tenemos patentados en Ushuaia. Es probable que pueda haber algunos casos, y no vamos a anticipar nada hasta que tengamos el proyecto listo para analizar con el conjunto de la sociedad”, dijo.

Freno a la judicialización

La idea es unificar tasas, porcentajes y demás a nivel nacional. Si nos ponemos de acuerdo, lo lógico es que desistan de las acciones judiciales y esto forma parte de la negociación seria que planteamos

La tarifaria fue aprobada en 2016 y ahora desde el municipio se plantea elaborar un proyecto con modificaciones, que será sometido a debate con todos los sectores interesados.Explicó que “el municipio recibe recursos de dos fuentes: la coparticipación y los recursos que aportan los vecinos, con sus impuestos y tasas. Una cosa está atada a la otra, porque en función de la recaudación de recursos propios, se fijan después los coeficientes de coparticipación provincial que le corresponden a cada municipio. Si aumentamos los recursos propios, aumenta la coparticipación, pero si los recursos propios disminuyen, también baja la coparticipación”.“En ese marco uno tiene que estudiar tanto lo que es el interés particular de los sectores económicos como los del municipio. Entendemos que, por la crisis económica que viene atravesando el país, se encuentran muy golpeados, pero también tenemos que ver las necesidades de un municipio, que se encuentra cada vez más activo y presente. El Secretario de Gobierno dio datos precisos de cómo se incrementó en un año la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio de colectivos. Todo eso hace a que tengamos que buscar un equilibrio”, expresó.“Queda hacer algunos planteos y también hay que decir que el municipio está recuperando solamente una parte de los costos en los que incurre para prestar servicios en los cuales la tasa vendría a ser una contraprestación por parte de los sectores económicos de la ciudad”, observó.. Ese criterio es muy difícil de modificar porque, si no, no habría un criterio uniforme de valuación. El seguro utiliza la misma tabla para valuar los automotores que se van a asegurar. Es un criterio objetivo para decir por qué un auto tiene determinado valor. El impuesto automotor requiere de un criterio objetivo para fijar el valor y hoy el único disponible es el que nos da el registro nacional de la propiedad automotor”, sostuvo.