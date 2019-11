La vicegobernadora electa Mónica Urquiza reveló que el Laboratorio del Fin del Mundo sólo es importador de un producto terminado Atazanavir y que la verdadera actividad no es producir medicamentos sino realizar el segundo empaque del medicamentos bajo el nombre de fantasía Suravir que ya vienen en su empaque original, segun la habilitacion del ANMAT.

El “país de elaboración”, “país de origen” y “país de procedencia del producto” de acuerdo al registro, es Estados Unidos.

“Fuimos muy criticados por decir esto”:

“En el transcurso de esta semana ingresó una nota de la gobernadora quitándole el tratamiento de urgencia. Según la reglamentación, ella se lo puede imponer y también se lo puede quitar. La semana pasada se resolvió en la comisión de presupuesto invitar a algunos funcionarios, y entre los invitados también están las autoridades del Laboratorio, precisamente para tratar este tema, porque lo que pretendíamos era sacarle el tratamiento de urgencia para analizar el proyecto, y además que el Tribunal de Cuentas continúe con la correspondiente investigación”, expuso.

Urquiza dio a conocer la resolución que corrobora algunas versiones extraoficiales respecto de la verdadera actividad del Laboratorio del Fin del Mundo. “Según la habilitación de ANMAT, no produce medicamentos. Está autorizado a realizar el segundo empaque de medicamentos que ya vienen en su empaque original", aseveró sobre la sociedad anónima actualmente investigada por el Tribunal de Cuentas.De hecho, en la resolución de ANMAT fechada el 2 de julio de 2018, se da cuenta del pedido del Laboratorio de ser inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales del organismo nacional, con una nueva especialidad medicinal “que será importada a la República Argentina”.Mediante esta resolución se acepta la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales del producto a importar para luego comercializar. En el artículo 1° se especifica que el nombre comercial de la medicación será SURAVIR y el genérico, ATAZANAVIR, “la que será importada a la República Argentina, de acuerdo con los datos identificatorios característicos incluidos en el certificado de inscripción, según lo solicitado por la firma LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM”.En el prospecto se puede leer claramente que el producto es “fabricado y acondicionado” por AztraZeneca Pharmaceuticals, un laboratorio ubicado en Indiana, Estados Unidos, que fabrica para Brystol-Myers Squibb Company; en tanto el Laboratorio del Fin del Mundo figura como “importador y acondicionador secundario”, en función del cambio de empaque y rótulos, si bien este acondicionamiento no necesariamente lo realizaría en todos los casos el laboratorio fueguino, dado que se consigna como “acondicionador alternativo” a Transfarmaco SA, un laboratorio ubicado en la localidad de El Talar, en provincia de Buenos Aires.También hay un detalle de las “etapas de elaboración”, donde consta que quien produce el medicamento es AstraZeneca Pharmaceuticals en Estados Unidos, y realiza el acondicionamiento primario con el fraccionamiento en envases de 30 cápsulas, mientras que el rol del acondicionamiento secundario es compartido entre el Laboratorio del Fin del Mundo y el laboratorio de El Talar Transfarmaco SA.La legisladora Urquiza recordó las desmentidas y críticas oficiales cuando se dio a conocer la verdadera actividad del Laboratorio, dado que “en una oportunidad hablamos sobre qué podía hacer realmente y después nos dijeron que no, que no era así. Ahora sabemos que el Laboratorio está habilitado como acondicionador secundario. Se lo faculta para realizar la operación de empaque, en estuches y cajas de medicamentos que ya se encuentran envasados en su estuche primario. No produce medicamentos, sino que la autorización de ANMAT es para meter en las cajas el producto con el prospecto, que se importa como producto terminado. En su momento fuimos muy criticados por haber dicho esto”, remarcó.“El Laboratorio del Fin del Mundo es una sociedad con capital estatal, creada por ley, y ahora están pretendiendo modificar la ley de creación con tratamiento de urgencia, para evitar el control del Tribunal de Cuentas; también pretenden modificar el Directorio y otras cosas. En el análisis de la cuenta general del ejercicio 2018 había observaciones por parte del Tribunal de Cuentas y se había ordenado una investigación, que está en trámite en el Tribunal. Ya ha tenido un pre-informe y por otro lado se ordenaron los aportes a la caja de la provincia –que se vienen realizado a ANSES-. Se había acordado la semana pasada una sesión para quitarle el tratamiento de urgencia, porque esto significa que, si no se trata, a los 30 días de haber ingresado es ley”, dijo.“Nosotros solicitamos información precisamente por una resolución que emitió el Tribunal en el mes de agosto, donde ordena la investigación, y además por la resolución de la cuenta general de ejercicio, donde se ordenaba revisar la transferencia de recursos que se había hecho, por casi 150 millones de pesos, al Laboratorio del Fin del Mundo. Nosotros solicitamos información con el legislador Villegas, ya está emitido el pre-informe y el Tribunal de Cuentas nos ha dado esta información. Uno escucha declaraciones públicas que no se condicen con lo que está en los papeles”, subrayó.