La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) negó de plano la posibilidad de reabrir la negociación paritaria con los trabajadores metalúrgicos, tal lo viene reclamando la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica.

El documento dado a conocer indica, textualmente, que “en referencia a algunas declaraciones de la seccional Rio Grande de la UOM, sobre una posible reapertura de negociaciones paritarias, desde esta asociación consideramos necesario reafirmar que continuamos en plena vigencia del acuerdo por la productividad y el empleo firmado el 13 de noviembre 2017. Asimismo, en atención a la crisis económica que ha transitado nuestro país durante el 2018, este entendimiento tuvo una adenda de recomposición salarial firmada en febrero de 2019. Ambos acuerdos vencen en 2020 y hasta entonces no existe margen para ninguna negociación salarial”.

Mediante un comunicado de prensa, la entidad empresaria ratificó la plena vigencia del acuerdo firmado en 2017, para mejorar la competitividad de la industria fueguina y el mantenimiento de las fuentes de empleo en el sector, que estableció, entre otros puntos, no incrementar las remuneraciones durante 24 meses a partir del 30 de junio de 2018, y de la adenda de 2019 que contempló un incremento del 24% en paritaria para los trabajadores industriales en tres etapas (15% en marzo; 4% en julio; y un 5% en septiembre). Desde AFARTE se afirma que “el bajo nivel de actividad en nuestras plantas, fruto de una caída general del consumo, hace que no exista ninguna posibilidad de salir de lo acordado”.Se indica que “desde el sector empresario somos respetuosos de las demandas de los trabajadores, afectados por la inflación pero es imposible ignorar que el bajo nivel de actividad en nuestras plantas, fruto de una caída general del consumo, hace que no exista ninguna posibilidad de salir de lo acordado”.Aseguran desde AFARTE que “desde mediados de 2018 los indicadores de consumo, y consecuentemente de producción, están en caída” y que “la comparación interanual del primer semestre de 2019 reporta una baja de -23% para celulares, -71% para televisores y -37% para aires”, cifras estas que “evidencian un escenario crítico en el que tanto las empresas como los trabajadores deben hacer esfuerzos para sobrevivir, y además, no se espera una reactivación del consumo en lo que queda de 2019 que pueda generar una reversión de esta tendencia”, afirman en el documento.