Denuncian la presencia de un depósito de explosivos clandestino en tierras de la estancia Harberton, los propietarios de la estancia, Abby Goodall y su esposo Ricardo Lynch, denunciaron por Radio Nacional Ushuaia la presencia de un depósito de explosivos en tierras que serían parte de la estancia y no han sido expropiadas todavía, porque no se terminó con la tramitación.

La situación se encuentra judicializada y Lynch señaló que “cuando la expropiación se inició, recién después de diez meses de usurpación el juez finalmente les dio posesión de la tierra, pero hay muchas condiciones que no se han cumplido. Estamos ante una expropiación totalmente irregular, porque ocupan la tierra pero no han abonado la expropiación. Además el precio no es justo sino que está basado en una tasación de 2017, por lo cual no tiene ninguna relación a valores actuales”, planteó.

“No solo hay un destrato, sino que de hecho nos han invadido ilegalmente”, dijo, recordando que desde hace años los turistas se trasladan para visitar las instalaciones del centenario establecimiento rural y el Museo de Historia Natural Acatushun, fundado por la bióloga Rae Natalie Prosser de Goodall, madre de Abby Goodall.

Los mismos dieron a conocer la presencia de un depósito de explosivos en sus tierras, que descubrieron por azar. Aseguraron que ni la empresa ni el gobierno dieron aviso de estas instalaciones, que consideran un peligro para la gente que transita por el lugar y el traslado del ganado.Consultada sobre alguna información recibida o bien de la empresa Gancedo o bien del gobierno, para advertirles de una situación que requiere precauciones especiales sobre todo si transita ganado por la zona, dijo que no hubo ningún tipo de información de ninguna de las partes.Respecto de la posibilidad de comunicarse con el gobierno o la empresa, Abby Goodall sostuvo que “desde que inició la obra se cortó la comunicación. Antes habíamos tenido muchas reuniones con ministros y distintas personas, no con la empresa Gancedo pero sí con el gobierno; pero desde el momento en que se declaró de utilidad pública y se decidió expropiar las tierras, nunca más se volvieron a comunicar”.Apuntó que “la ruta ocupa 32 hectáreas de la estancia, son 32 kilómetros de extensión por 50 metros de ancho. La valuación la hizo un organismo nacional, que no ha tomado en consideración los valores de la zona, que son mucho más altos, y además esa tasación la hizo el gobierno en 2017, es decir que hay dos años de desfasaje”.Estos trabajos son parte de la obra del Corredor del Beagle, que se encuentra muy avanzada en su tramo 2, en tierras de Estancia Harberton. Además de la denuncia por usurpación, a familia Goodall expuso ante la justicia que ha habido una “destrucción del bosque, robo de maderas y áridos”.“La denuncia es por los delitos de usurpación de la tierra sin orden judicial previa, por destrucción de partes del bosque, robo de madera y material de las canteras”, puntualizó Abby Goodall. “Como propietarios y como ciudadanos nos preocupan los delitos ambientales de tala indiscriminada del bosque en varias partes, que es una situación irremediable; y el futuro de los humedales y de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, que puede no tener remedio si las obras continúan de esta manera”, indicó.En cuanto a la denuncia de robo de maderas y áridos, se fundamenta en que la estancia es propietaria de los árboles que crecen en sus tierras, por lo que su remoción representaría un robo. Las canteras también serían propiedad de la estancia, pero la empresa las estaría utilizando “sin autorización ni pago alguno”.“Nosotros sabemos que no podemos cuestionar la utilidad pública decretada por el Poder Legislativo y que es ley, pero sí la forma en que se lleva a cabo la obra. En este sentido compartimos la opinión de expertos como el arqueólogo Ernesto Piana, que dice que el proyecto en sí no es malo, lo que sí es malo es como se lo está ejecutando”, concluyó.