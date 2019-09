Desde el Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia (S.E.Ju.P) ratificaron el paro de actividades por 48 horas que comenzará este miércoles y se extenderá hasta mañana jueves, cuando habrá una movilización en Río Grande. Dicen que, a pesar del inicio de negociaciones con el Superior Tribunal de Justicia, “no hubo propuesta salarial alguna, ni en el corto ni mediano plazo” y por eso las asambleas ratificaron la medida de fuerza.

Criticas a Bechis : Lucas Ghio, el secretario Adjunto del SEJUP, señaló que “La bronca es la de siempre, como dijimos en su momento, son cuestiones que vienen ocurriendo desde hace muchísimos años, prácticamente desde la creación del Poder Judicial”, mencionó refiriéndose a las diferencias planteadas respecto de la conducción de la UEJN, el otro gremio que representa a los empleados judiciales.

La realidad es que los últimos años estado en contra de lo que tiene que representar, qué son los derechos de los afiliados y los trabajadores judiciales

Concluyó que “en muchas ocasiones tratamos de realizar medidas conjuntas, pero la realidad es que ellos no tienen ninguna intención de hacerlo”.

Desde el S.EJu.P se informó que “el día viernes 13 de septiembre mantuvo una reunión con la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. María del Carmen Battaini, y los Secretarios de Superintendencia y de Coordinación Administrativa, Doctores Jésica Name y David Patchman. Allí se trataron las diversas problemáticas que han llevado a nuestro sindicato a la toma de medidas de acción directa en los meses de agosto y septiembre del corriente año”, repasaron los judiciales.Motivo por el cual en ambas asambleas, realizadas el día 16 de septiembre, se dispuso paro de actividades para los días 18 y 19 de septiembre, con movilización a las oficinas del Superior Tribunal de Justicia con sede en Río Grande”, concluyeron desde el SEJUP al confirmar la medida que comienza hoy.Sobre Bechis consideró que “”. “Él siempre ha sido funcional a la patronal y ha ido por atrás de los compañeros judiciales en reiteradas ocasiones, no es sorpresa para nadie esto que estoy diciendo”, resaltó Ghio. Además, aseguró que el Sindicato de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) incluso ha abandonado, a último momento, medidas que se habían tomado en conjunto, y sostuvo que el propio Bechis ha dejado de representar los intereses de los afiliados, actuando “por atrás” de los propios trabajadores.“Se bajaron de las medidas sin avisar, generaron mucha bronca entre los afiliados, bronca de nuestro sindicato también, que contaba con otro sindicato para poder manifestarnos en la lucha qué es salarial y qué es de todos los trabajadores judiciales”, subrayo el dirigente del SEJUP.Señalo que “esto no es ninguna novedad, genera bronca porque termina yendo en contra de los intereses de los trabajadores, esa es la realidad. La intención nuestra fue trabajar en conjunto, así lo manifestamos en su momento. Estuvimos hablando en reiteradas oportunidades con compañeros que pertenecen a la Unión (por la Unión Empleados de Justicia de la Nación), que también compartían esta idea. Pero la realidad es que no lo hemos podido concretar”, finalizo Ghio, en declaraciones a Radio Provincia.