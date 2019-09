El presidente de la Fundación Ushuaia XXI, Julio Lovece, informó sobre conversaciones mantenidas con las autoridades electas del gobierno provincial y la intención de Melella es continuar con la obra del corredor costero Canal Beagle, “al menos hasta Möat”. Sostuvo que el temor del nuevo gobierno se basa en posibles juicios millonarios que podría disparar una eventual paralización. Remarcó que no está en contra de la ruta, sino de la forma en que se está ejecutando, y espera que la gestión Melella convoque “a todos los actores”, para que el daño “sea el menor posible”, reveló por Radio Provincia.

El biólogo con doble función : Por otra parte, se lo consultó sobre la opinión vertida por el biólogo Alejandro Winograd, director de Colección Reservada del Museo del Fin del Mundo y, en primer lugar, aseguró que “no vive en la provincia”. En segundo lugar, dijo que está vinculado con la estancia Moat, donde se está llevando adelante un emprendimiento inmobiliario y ya se pusieron a la venta varios lotes.

Consideró que “el gobierno todavía está a tiempo de determinar qué se va a permitir y qué no en estos lugares, como pasó con la aerosilla, que es una zona de reserva hotelera. Ahí hubo una decisión política, pero no está ocurriendo lo mismo en este lugar”, concluyó.

Los electos le habrían transmitido el temor de paralizar la obra y toparse con juicios millonarios por parte de la empresa adjudicataria, como ocurrió con el puerto de Río Grande. “Lo que nosotros hemos hablado con las autoridades que van a asumir en diciembre es que ellos piensan que la ruta se tiene que concluir, por lo menos hasta Möat, no así la última etapa. Ellos piensan que la obra no se puede detener porque sería peligrosísimo entrar en un juicio con la empresa”, manifestó.Asimismo, negó que la obra esté paralizada actualmente: “Hay dos tramos que en teoría estarían parados, pero quienes están recorriendo el terreno dicen que se sigue trabajando. De hecho, están marcando los árboles que van a ser talados, y están trabajando en la zona de Harberton, ingresando desde Moat hacia la última etapa de la obra”, detalló.“Nos ponen a las ONG como fundamentalistas y dicen que no queremos que se construya la ruta, y nosotros desde el comienzo planteamos que estábamos de acuerdo y queríamos enriquecer el proyecto para que se haga de la mejor manera posible”, dijo.“Yo lo conozco, me parece una buena persona y creo que algunos de sus comentarios fueron sacados de contexto. Hace rato no vive acá y viene cada tanto, así que la dirección que tiene debe ser itinerante, porque puede ejercer su función desde otro lugares. Algunas de sus opiniones son muy válidas, y otras obedecen a que está trabajando con los propietarios de la estancia Möat, que siguen viendo como una ventaja tener una ruta rápida para llegar al lugar que ellos están ofreciendo”, sostuvo.Adelantó que “el gran problema que vamos a tener con toda esta zona es el uso desordenado de la tierra. Sea privada o pública, no hay reglas de juego y se debería haber hecho un relevamiento de todos los valores, un buen plan de manejo y dictaminar usos específicos de la zona. Ya están vendiendo tierras en el lugar y nada impide que quien compre decida poner un hotel, una fábrica de chacinados, una destilería, como ya se está hablando, o un night club. En este momento es lo que más me preocupa, además del daño que están haciendo al paisaje”, manifestó.