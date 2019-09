El Presidente de la Cámara de Comercio José Iglesias se refirió a la reunión que mantuvieron en la sede de la Cámara de Comercio con los socios para analizar la venta clandestina de mercadería que se está llevando adelante en casas particulares, donde se detectaron mas de 120 lugares donde se vende de manera ilegal y anunciando que se comunicará con las autoridades de manera que se ponga en orden la situación. También pidió “ reglas de juego iguales para todos, o se controlan a todos o a ninguno ”.

En este sentido manifestó que “todos sabemos en esta ciudad, como así también en el resto del país el problema que hay con la falta de trabajo, la informalidad, y un montón de situaciones que ha generado una especie de desvirtuación de lo que debería ser las normas comunes que teníamos acostumbrado de tener en el comercio, teniendo en cuenta que esto lo vemos en la perdida de fuentes de trabajo, en el cierre de alquileres que han generado los cierres de comercios”.

en nuestra ciudad un show room significa que te invitan a una casa a mostrarte lo que traje, y termina siendo una venta domestica, es un titulo que se le da, pero en Río Grande tenemos detectados 125 sitios, o sea que es un numero importante, siendo que la queja que tenemos de todos los comerciantes es que ellos tienen controles, tributaciones, no pueden pagar los aportes, y ven que esta manera de comercializar no tienen ninguna responsabilidad social, y muchas veces la mercadería que comercializan es de marca adulterada

Por último manifestó que “hoy estamos viviendo dentro de un combo de la informalidad, entonces deberían encuadrarse dentro de lo que se le exige a los demás, donde las reglas de juego sean iguales para todos, o se controlan a todos o a ninguno, dado que una persona que no llega a pagar los más setenta y mil pesos que le sale un empleado por ocho horas, y ve que otra persona ilegal, tiene un empleado no declarado para un fin de semana, evidentemente no puede competir, y si son productos adulterados, ni hablar, por lo tanto lo que manifestamos en este sentido es nuestro asombro por la proliferación de estos lugares ilegales de venta, y hemos trasladado esta preocupación a la gente de nuestro gremio, dado que estamos viendo que cierran locales a cada rato, y tenemos muchas empresas o comercios en tratamiento preventivo de crisis, entonces si no resuelven la situación de facturación, evidentemente van a tener que despedir personal, por lo cual no nos parece que sea la forma adecuada de resolver el tema”.

Por FM Aire Libre señaló que “nosotros venimos llevando un relevamiento con CAME desde Buenos Aires con un lineamiento preciso en cuanto a las detecciones de las formas ilegales de vender marcas apócrifas por un lado, y por otro lado todo aquellos que tiene que ver con la problemática del comercio ilegal”.Ante esta situación mantuvo que “desde el año pasado hemos comenzado una forma incipiente de encuentros, donde nos hemos reunido con varios asociados nuestros, y después lo hicimos abierta a otros sectores que querían manifestarnos su preocupación por algunas formas de ventas que de alguna manera tenían ventajas desde la no tributación, desde el no respaldo de la ley de sellos en cuanto a la mercadería importada porque se trae de contrabando, y distintas situaciones, por lo cual nosotros habida cuenta de esto comenzamos a recabar información, en este momento estamos trabajando desde la Cámara, y recibiendo las denuncias correspondientes, sobre todo sobre algunos temas específicos como lo es la proliferación de los show room, donde la normativa dice que debería ser de muestra, y la realidad es que se está comercializando en esos lugares que no debería ser así, no se tributa, y en algunos casos tienen empleados”, expuso Iglesias.Iglesias manifestó que “durante esta semana, y la entrante vamos a comenzar a tomar acciones concretas de comunicar a las autoridades todos estos lugares irregulares detectados, de manera que de alguna forma pongan en orden la situación”, dijo, al tiempo que agregó que “lo que uno tiene que hacer reflejar es la queja del comerciante, y buscar que todos jueguen con las reglas, que haya paridad”.