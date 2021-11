El candidato a diputado por el MPF, tildo a su partido como el de las tres mentiras

El candidato a diputado por el MPF, tildo a su propio partido como el de las tres mentiras, no mueven a nadie, no son populares, ni fueguinos.



El candidato a diputado nacional por el MPF, Javier Giordano realizo duras declaraciones contra la actual dirigencia del partido oficialista. Dijo que “Quieren ser un partido municipalista para llevar a Mónica Urquiza de intendente de Ushuaia”.

Así lo afirmó el candidato a Diputado por el Movimiento Popular Fueguino, Javier Giordano, quien pidió “recuperar para la gente del movimiento el MPF como tal, y que deje de ser las tres mentiras, no mueven a nadie, no son fueguinos y no son populares”.

“Hace 35 años que estoy en el Movimiento Popular Fueguino, hacemos todo lo que podemos y algunas cosas que nos dejan. Estamos orgullosos, porque gracias a todo lo que hicieron en contra, sacamos el doble de la cantidad de votos que necesitamos y el domingo vamos por más”, advirtió Giordano por FM Masters.

El candidato, que además es oceanógrafo, calificó al partido actual como “un lugar donde se comercializa un padrón o una cantidad de votos, para que fulano llegue o que mengano se mantenga donde está, en un lugar con su billetera ancha. Con 60 asesores como tiene la vicegobernadora, viáticos, pasajes, vacas para la familia, así no. Esto se recupera volviendo a los orígenes, a lo que siempre fuimos”.

“En el lugar de los senadores, que perdieron los del MPF, fueron los de los partidos nacionales, que tienen que levantar la mano para que Cristina o Macri vayan a declarar… ¿Y al fueguino que le afecta? Vos necesitas que la 1960 sea una ley y no un decreto, que el Área Aduanera Especial la manejen los fueguinos, no el Gobernador de Tucumán, que ahora es Ministro, que decidió que los textiles queden afuera. El partido nacional gobernante hace su campaña hasta La Matanza, no reconoce a Córdoba como Argentina, solo gobiernan para los grandes conglomerados urbanos”, criticó.

Y opinó que “la vicegobernadora está afiliada al MPF, junto con Melella que esta con Fernández, firmaron la prórroga. ¿El Ministro Del Interior no le dijo, che Melella tu vicegobernadora puso plata para que gane el PRO y ahora me venís a patear la mesa por el decreto?”.

“Veo plata nada más, porque la gente que vive en el Escondido viene en remis y gastan $500, en Tierra Del Fuego las municipalidades ponen plata para ir a buscar a los militantes para que vayan a votar. Todo el mundo sabe que es así, pero yo lo puedo decir”, dijo.

Aseguró que a Tierra Del Fuego le falta una matriz productiva local, “no podemos industrializar un bien de más de 70 para usarlo una vez y tirarlo. En 1993 el MPF presentó un proyecto para crear un área logística Antártica en Ushuaia, yo lo vi en Punta Arenas, Chile se unió con los británicos y la tienen. Díganle a Melella que la ampliación del muelle está hermosa, pero los barcos ya se fueron Punta Arenas”.

“En Argentina proyectamos para mañana, en el mundo se proyecta a 10 años. Acá teníamos low cost, un señor comprar un avión para volar desde acá y mañana dice no voy más a Tierra Del Fuego. Vienen los camiones con lechuga de Buenos Aires y no hay invernadero en Tierra Del Fuego. Eso es porque no somos previsibles, no somos creíbles, hemos hecho tantas macanas a lo largo de la historia, pero esto se revierte con trabajo”, consideró.

Reafirmó que desde el MFP “quieren ser un partido municipalista, para que la lleve a la vicegobernadora Mónica Urquiza de intendente, o recuperar a Garramuño, para que Pablo Villegas sea de nuevo legislador”.