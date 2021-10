Melella confirmo que textiles se quedan afuera de la prorroga hasta 2038

Luego del reclamo del sector textil de Tierra del Fuego por rumores que los mismos se quedarían afuera de la prorroga hasta 2038 del subrégimen industrial. Fue el propio gobernador Gustavo Melella quien aclaró que “el sector textil está enmarcado dentro de la prórroga del subrégimen industrial, pero con condiciones distintas y por solo dos años”.

Ante la preocupación en el sector textil de que podrían ser “discriminados” en la ampliación del subrégimen industrial, el gobernador Gustavo Melella aclaró que “hay ciertos procesos productivos que vienen siendo cuestionados desde hace tiempo porque no generan valor agregado, no generan mucha mano de obra, no generan mucha inversión y, en algún caso, no aportan a la claridad de los procesos productivos y administrativos”, disparó.

Sin embargo concedió que “una vez que el Decreto (presidencial) se promulgue y se comunique (a través del Boletín Oficial) esta tarde o mañana (por el viernes) tienen la posibilidad hasta el 2023 para poder presentar los procesos productivos que van a tener y planes de inversión, porque se les pide que inviertan en su industria, en las condiciones laborales para los trabajadores y en los procesos productivos y para generar más empleo del que tenemos hoy”.

El gobernador Gustavo Melella entendió que “si esos procesos productivos corresponden, se van a aprobar y van a tener de vuelta una prórroga por tres años más. Al cabo de esos tres años viene una evaluación sobre si han cumplido o no esas metas tendrán otra prorroga más, porque lo que queremos entre todos es que todos cumplamos”. En ese sentido recordó que “nosotros tenemos metas que cumplir desde el Gobierno; las electrónicas tienen metas para cumplir, los plásticos tienen metas para cumplir y el sector textil también. Todas las fuentes laborales están garantizadas y queremos más; tienen que invertir para que haya más fuentes de trabajo y mejores condiciones laborales”, reclamó.

Tranquilizó que todos los rubros (electrónico, plástico y textil) “están encuadrados dentro de la ampliación del subrégimen, pero con condiciones distintas porque son diferentes los procesos productivos y distinto el desenvolvimiento como se ha dado hasta ahora”.

Si bien no se conoce la letra del decreto presidencial de extensión del subrégimen industrial y si incluye alguna ampliación en la matriz productiva, Melella reveló que “hay ajustes que se deben hacer por eso hay que transmitir la tranquilidad, pero los empresarios tienen que presentar sus procesos productivos en serio”.

El Gobernador de la provincia adelantó que es inminente una reunión con los gremios y la semana próxima otra similar con los industriales. Finalmente reiteró lo que ha venido sosteniendo desde el anunció de la extensión del subrégimen: “Esto es un logro de todo el pueblo fueguino, de los gremios, de los empresarios, de los políticos, tanto oficialistas como opositores. Sería muy injusto si dijera que es un logro de unos o de otros porque todos los sectores han hecho su parte en este trabajo de conseguir la extensión del subrégimen industrial”, indico el mandatario.