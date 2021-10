Legislador Trentino echo a la asesora que lo denuncio y hay malestar entre legisladoras

El legislador de FORJA, Emmanuel Trentino echo a su asesora Amanda Del Corro luego que la misma lo denuncio por violencia de genero (VER). Según trascendió en la legislatura hay malestar por parte de un grupo de legisladoras por la inacción de la presidencia en este caso, como así también a la explosión de Trentino en el Parlamento Patagonico, al cual acudió en Santa Cruz.

Tras denunciar por violencia de género al legislador Emmanuel Trentino, la exlegisladora, Amanda Del Corro, confirmó que ayer fue notificada formalmente sobre la baja de su cargo como asesora. "Ha sido un día muy duro", sostuvo tras declarar cerca de cuatro horas en la Fiscalía.

En declaraciones a FM La Isla, Del Corro detalló que Trentino "me busca como asesora por mi experiencia en la Legislatura, pero no había tenido trato personal, laboral o de amistad", aunque prefirió no brindar más detalles al respecto: "No voy a hablar del señor Trentino", resumió. "Es una situación delicada en todo sentido", dijo la exministra de Educación durante la gestión de Fabiana Ríos.

Del Corro señaló que tras declarar ante el Fiscal Mayor "he pedido reserva de mis dichos", aunque destacó "el profesionalismo" con el que fue atendida por abogadas de la Justicia. "Me da mucha confianza saber que hay una Fiscalía que procede así", afirmó. "Yo he pedido medidas protectivas y estoy dispuesta a esperar respetuosamente los tiempos de la Justicia. Hay un proceso iniciado y esperaré eso", adelantó.

Asimismo, Del Corro confirmó que el jueves "se me notificó desde la Legislatura la baja por vía telefónica". "Hoy (por ayer) hubo una comunicación telefónica desde la Legislatura, donde se me informa que ya fue procesado el trámite administrativo de mi baja. No he firmado nada y no he leído nada, solamente fue una notificación por vía telefónica", sostuvo.

Por último, la ex ministra de Educación admitió que "ha sido un día muy duro hoy", mencionando que su declaración ante el Fiscal Mayor "es la cuarta o quinta vez que tengo que hablar sobre lo vivido y cada vez que se repite es un nuevo proceso que pasa por lo anímico y lo afectivo, es difícil transitarlo".

Sin legisladoras en el Parlamento Patagonico: En la sesión del Parlamento Patagonico que se realizo en Rio Gallagos, no hubo presencia de legisladoras y desde distintos despachos confirmaron el malestar por la falta de respuestas por parte del legislador denunciados, lo cual generó suma incomodidad en parte de la Legislatura. Señalan la contradicción de sancionar la Ley Micaela y recientemente la Ley de abogados y abogadas especializados en perspectiva de género, con la postura institucional tomada hasta el momento por la presidente del cuerpo, Monica Urquiza.

Con el cierre de sesiones del Parlamento Patagonico en Rio Gallegos, llamo la atención la ausencia legisladoras provincial, solo acompañaron al legislador de FORJA, Emmanuel Trentino, Daniel Rivarola y Federico Greve del bloque oficialista.

Según indicaron la decisión de las legisladoras fue la de no concurrir a Rio Gallegos, para no mostrarse junto al legislador del bloque de FORJA Trentino hasta tanto el propio parlamentario haga su descargo a la denuncia judicial presentada.