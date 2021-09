Para la legisladora Martinez a la formula del Frente de Todos, le falta peronismo

La legisladora Myriam Martínez y actual vicepresidenta del PJ admitió una campaña individualista del Frente de Todos, pidió que “Debe existir esa foto donde estamos todos juntos”. También hablo de su distanciamiento de la ex gobernadora Rosana Bertone, quien ademas dijo que esta desaparecida.

Myriam Martínez, en dialogo con Radio Universidad evaluó un resultado electoral que, segun indico al menos ella en Tierra del Fuego, ya había pronosticado, instó a generar una mesa de debate de cómo seguir adelante después de la derrota del Frente de Todos, con todos los candidatos de la lista.

Reconoció que durante la campaña se presentaron por separado los precandidatos puestos por los intendentes, el designado por el gobernador, y debe existir una foto donde estén todos juntos “porque la sociedad está mirando. Hoy tenemos un acuerdo con el gobernador Melella y conformamos una lista con el gobierno de la provincia. Si me preguntan por qué no está esa foto, no lo sé. Lo correcto sería que estemos todos juntos buscando el voto que nos hace falta para llevarle a Alberto y Cristina los dos diputados”, planteó.

A diferencia de Juntos por el Cambio, que reunió a las cinco listas para trabajar por la unidad, no hubo ningún encuentro del Frente de Todos, ni siquiera para analizar los resultados del domingo. “No tuvimos ninguna reunión, yo soy vicepresidente del partido y también presidente del bloque del Frente de Todos pero no me llamó nadie y no existió ninguna reunión después de los resultados. Es más, me enteré por los medios que se cancelaba la conferencia de prensa”, aseveró.

“En la provincia conformamos un frente con 18 partidos y logramos 30.343 votos para el Frente de Todos. Acompañaron las tres estructuras municipales, el gobierno de la provincia, senadores, diputados, concejales, organizaciones sociales, sindicatos. El acompañamiento fue muy importante porque se tomó la decisión y la respetamos. De Juntos por el Cambio teníamos cinco listas, con una interna muy marcada y precandidatos que no eran del radicalismo, como Ricardo Garramuño. Entre todos sacaron 33.562 votos. ‘Chispita’ Fadul nuevamente está en la escena política con un buen caudal de votos, porque sacó 11.469 votos, siendo que se presentó sola pero tuvo mucho acompañamiento del peronismo de Tierra del Fuego. Uno no puede desconocer esto y me gusta hablar siempre con la verdad”, sostuvo.

“No podemos separarnos del resultado en el resto de las provincias del país, donde Tierra del Fuego está pintada de amarillo, porque nos ganaron la elección. En el resto de las provincias jamás pensamos tener esos resultados. Por ejemplo La Pampa, que desde 1983 es un bastión peronista, perdió las elecciones, lo mismo Santa Cruz. En toda la Patagonia perdimos las elecciones. La sorpresa también fue la provincia de Buenos Aires”, manifestó.

Se puso todo: La derrota no la atribuyó a falta de militancia en la campaña, mucho menos de estructura, teniendo los tres municipios y el gobierno. “Nosotros trabajamos, lo mismo los Ejecutivos municipales y el gobernador, que respaldaron no sólo con declaraciones a los candidatos sino con su propia gente, que caminaba las calles. Estoy convencida de que se puso todo para poder ganar las elecciones”, dijo.

“No podemos dejar de leer la realidad social y económica que estamos viviendo en nuestra provincia, porque lo que pasa en el gobierno nacional a nosotros nos pega fuertemente. Tenemos problemas con el turismo, con la industria, y tenemos trabajo precario en Tierra del Fuego. En la industria los PPD continúan, también los contratos basura de cinco o diez días y le están proponiendo a los trabajadores la reducción de su salario por medio de la jornada laboral. Esta es una realidad que está invisibilizada por los medios y tenemos un montón de trabajadores que pasan por circunstancias muy críticas. Esto obviamente iba a tener un impacto en los resultados. La economía, el desempleo, la pobreza, la plata que no le alcanza a la clase media, la clase media baja, que está desapareciendo. El Estado nacional estuvo presente en estos años, acompañando a los sectores más vulnerables, a las empresas y a la informalidad del trabajador, pero no alcanzó. Tuvimos muchos programas, el IFE, los ATP, la AUH, los planes de vivienda, porque el país siguió funcionando”, señaló.

Falta de credibilidad del frente: Se le preguntó si puntualmente en Tierra del Fuego incidió la falta de credibilidad de la unidad de la lista, luego de meses de disputas por la coparticipación con el gobierno, a lo que se sumó la decisión de Walter Vuoto de poner una candidata del PSP a la cabeza.

“Yo tengo que decir que nos restó votos. Me hubiera encantado que el candidato o la candidata fuera peronista, porque tenemos un padrón de 20 mil afiliados, venimos de ganar una elección, con Walter Vuoto en el partido luego de regularizar la situación, y entendíamos que íbamos a tener un candidato o candidata peronista. No fue así. También pensé que íbamos a ir con un frente y el gobierno de la provincia con otro, y que de esa manera íbamos a tener más posibilidades, dado que tenemos el sistema D’Hont y es muy difícil duplicar al segundo. Decir que duplicamos a Stefani es invisibilizar el voto de la gente”, remarcó.

“Si hago una proyección a noviembre, tampoco vamos a poder duplicar al segundo, porque va a haber un gran porcentaje de los que votaron a las otras listas que van a votar a Stefani. Además hubo una grieta muy importante dentro del PJ porque no vio a su representante en ninguna parte de la lista. Ni el primero ni el segundo eran representantes peronistas. Esto lo dije antes de la elección y lo sigo diciendo. El resultado ya está y nos queda trabajar para ver cómo podemos convencer a las 9 mil personas que emitieron un voto nulo. Ese voto nulo no es de gente anti política, sino de gente que está enojada, y dentro de esos 9 mil tenemos mucho peronismo al que tenemos que salir a buscar para que nos acompañe y entienda que estamos discutiendo dos modelos de país”, marcó como meta.

Campañas individuales: Un detalle que fue notorio en la campaña es que, si bien había un frente de unidad, los precandidatos nunca fueron juntos, siendo parte de una misma lista. Salía por su lado Yutrovich con el sector de Vuoto, el ministro Fernández con el gobierno o FORJA, y Susana Donatti con el sector del intendente Pérez.

“Esto es producto de cómo se conformó el frente, pero no estuve en la conformación y no puedo decir cómo fue. Yo me enteré por los medios. Con este resultado, seguramente no estuve equivocada con lo que venía diciendo. Ahora tenemos la oportunidad de abrir la mente y escucharnos, porque eso es trabajar en unidad, tener reuniones para charlar, debatir, decir lo que cada uno piensa sin que el otro se enoje. Quien tiene la máxima responsabilidad va a tomar la última decisión y todos la vamos a acatar, porque eso es el peronismo. El conductor decide y no se cuestiona nada más, pero hay que convocar, diagramar y ver de qué manera se lleva adelante una campaña. Todo esto no pasó, por lo menos nosotros no fuimos parte. Nos dejaron el material, nos dieron los lugares donde teníamos que hacer nuestro recorrido en los barrios, estuvimos pidiéndole el voto a los compañeros, pero nada más. Ahora se abre otro camino y creo que todo se puede recuperar, pero depende de cada uno, porque uno solo no lo puede hacer. Entiendo que debe existir esa foto donde estamos todos juntos”, reconoció.

"Esta es mi mirada y no depende de mí si no lo hacemos. Nosotros como agrupación política vamos a ir a pedir a cada compañero que acompañe la lista del Frente de Todos", se comprometió.

“Esta es mi mirada y no depende de mí si no lo hacemos. Nosotros como agrupación política vamos a ir a pedir a cada compañero que acompañe la lista del Frente de Todos”, se comprometió.

Puertas adentro de la Legislatura, luego de la separación del bloque, “la relación está muy bien. Tenemos muchos proyectos en común, la relación parlamentaria y política es muy buena, porque son mis compañeros y como vicepresidente del partido tengo que tener una mirada amplia, ser humilde, y tratar de contener a todos los compañeros. No todos piensan igual y no le podemos exigir que piense igual. Tampoco le podemos exigir al compañero que no piense. Eso es anularlo y obligarlo a no decir algo porque tenemos un discurso armado es tremendo. Eso va en contra de la política. Yo pienso diferente pero sé dónde quiero estar y con quién”, sentenció.

Bertone, desaparecida: Por otra parte se le preguntó por la ausencia de los medios desde que asumió como diputada de Rosana Bertone, que en la campaña se mantuvo alejada por completo. “Hace mucho que no tengo contacto con ella. Hablamos cuando se dio la elección partidaria, intercambiamos mensajes, yo fui muy amiga de Rosana y estoy muy agradecida por mi crecimiento político porque el lugar me lo dio ella. Fui muy amiga pero llega un momento en que no compartimos la manera de hacer política y es muy difícil continuar. El cariño va a seguir, porque no se va de un día para otro, pero en el gobierno de Rosana faltó peronismo. Ella es una mujer muy trabajadora pero obviamente faltó construcción. La acompañé igual para que pudiera tener las herramientas y cumplir con su proyecto de gobierno”, concluyó.