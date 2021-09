Los afiliados del PJ estan enojados y las consecuencias estan en el resultado

El ex gobernador y congresal nacional del PJ Juan Carlos Arcando expuso que el enojo de la militancia que se vio reflejado en las PASO, por la imposición de una candidata extrapartidaria como cabeza de lista. Adelantó un “cabildo abierto” del peronismo en noviembre, pasadas las generales, para hacer la autocrítica que no han realizado las autoridades del PJ y avizoró que podrían dividirse los caminos de cara al 2023. Aclaró que ahora no es posible ante una decisión tomada y la necesidad de trabajar juntos con lo que hay, para mejorar el resultado. Cuestionó el cierre de la sede partidaria de Ushuaia por falta de pago de la luz.

Arcando cuestionó por Radio Provincia la falta de convocatoria de las autoridades del partido, de consenso previo al momento de designar a los candidatos, porque terminaron “impuestos”, y atribuyó la derrota a esta situación. Recordó que ya había advertido que “la imposición por el látigo” no es buena, y aspira a que exista una convocatoria de las autoridades para hacer la autocrítica correspondiente. De lo contrario habrá un “cabildo abierto” del peronismo pasadas las generales de noviembre, y cada uno podría tomar su camino de cara al 2023.

“Desde el ’83 a la fecha, ante cada derrota, nunca hubo una autocrítica sobre lo que pasó. Siempre se toman decisiones apresuradas y en el caso de nuestro partido no se llama al resto de las autoridades para hacer esa autocrítica”, sostuvo Arcando, considerando que ya hubo tiempo suficiente para convocar a una reunión.

“La semana pasada hubo un cimbronazo muy fuerte a nivel nacional y había que poner paños fríos. Yo siempre he estado a favor de la institucionalidad y lo he demostrado en ocasiones anteriores, ante voces de destitución. Aquellos que se quieren correr de un espacio lo tienen que hacer a través de las urnas, no de golpes institucionales o de corridas de un espacio a otro –señaló del escenario nacional-. Aparentemente todo se va normalizando ahora pero había que poner una voz. Como integrante del congreso del PJ así lo hice porque Alberto Fernández, más allá de ser presidente de la nación, es el presidente del PJ. Luego se deberá hacer un análisis más profundo para ver si las políticas fueron acertadas en este tiempo de pandemia, y a nivel local se tiene que hacer exactamente lo mismo”, subrayó.

Cabe señalar que en la provincia solamente habló el gobernador y la legisladora Myriam Martínez, como vicepresidente del PJ, con fuertes críticas a la falta de convocatoria a analizar los resultados, la cancelación sin explicaciones de la conferencia de prensa, la campaña por separado que se hizo pese al acuerdo de unidad entre gobierno y municipios, entre otros puntos que detonaron en un malestar generalizado con la conducción.

Arcando coincidió con la legisladora y advirtió que “esto viene de antes de la designación de los candidatos. No hubo reuniones, no hubo consenso de los nombres de los candidatos; ya he dicho que la imposición por el látigo no es buena dentro del justicialismo y después están las consecuencias”.

“Cuando se toman decisiones políticas, en este caso de las autoridades que fueron electas por los afiliados del partido, uno espera que alguna vez se convoque o se diga por qué se tomó esa decisión. Yo no hablo por los aliados sino por mi partido, que es el PJ, al que pertenezco y del que soy congresal nacional. Cuando uno hace alianzas obviamente tiene que incorporar extrapartidarios a la lista, y para eso son las alianzas, pero la crítica fuerte que hay es que, dentro de esta alianza política, no hay una representación del justicialismo, que es el partido mayoritario del Frente de Todos y el que más afiliados tiene en la provincia”, puntualizó.

“En algún momento va a haber que hacer esta autocrítica. Yo tomé la decisión de dejar de lado estas cuestiones y ponerme a trabajar, más allá de que no se me haya convocado. Me tuve que arreglar con los afiliados de mi sector para poder conseguir las boletas, hacer reuniones con alguno de los candidatos. Lo hice yo y pedí la posibilidad de que algún candidato fuera a dar una charla sobre el proyecto político que iban a llevar al Congreso de la Nación. Pudimos hacer dos charlas en Ushuaia donde estuvo Guillermo Fernández, y fue el que estaba disponible en ese momento”, expuso como muestra de la desarticulación de la campaña del frente.

Cada uno por su lado: La legisladora Myriam Martínez precisamente había hablado de una campaña individualista y sectorizada, con cada municipio con su candidato, lo mismo el gobierno, y nunca presentada como una lista de unidad ni siquiera para la foto. Arcando manifesto que puede ser que la foto de todos juntos no estuvo, pero recordemos que todavía estamos en una situación de pandemia y hay que mantener las distancias. No es tan fácil en este tiempo como en épocas normales, donde se juntaban todos los candidatos con los intendentes y el gobernador y salíamos a caminar todos juntos”, diferenció. Más allá de la que la modalidad le resultara habitual, concedió que “realmente no hay un lineamiento común y en eso coincido con todos los que lo ven de esa manera. Fue todo muy rápido y desde que se designaron los candidatos al día de la elección pasaron 30 días. Son cuestiones que tienen que discutirse hacia adentro del justicialismo, por eso digo que hay una autocrítica de la que siempre se habla pero nunca se da. En algún momento hay que hacer esa autocrítica, ver quién está fallado y por qué se dan imposiciones de esta manera”.

Votos a otros candidatos: El crecimiento de Liliana Fadul para la legisladora Myriam Martínez tuvo que ver con el enojo del militante justicialista por tener una candidata extrapartidaria y Arcando también coincidió con esa lectura. “Cuando se toman estas decisiones, los que tenemos alguna responsabilidad institucional tenemos que salir a explicar y muchas veces no sabemos cómo se dio esto, siempre hablando del PJ. El peronista hace su propia evaluación y decide cómo se comporta, por eso hablo de las imposiciones. Este es un análisis más profundo que hay que hacer, porque hubo un mensaje de los candidatos de otras listas para tratar de atraer ese voto peronista a su sector. El malestar de los justicialistas se manifestó en las redes y fue aprovechado”, dijo.

“Algunos creen que se toma una decisión y tienen que salir todos corriendo atrás de eso e ir a trabajar, y muchas veces no es así. A fin de mes empieza nuevamente la campaña para el 14 de noviembre y veremos cómo encuentran el camino dentro de la estructura partidaria para revertir este resultado electoral”, planteó.

Cabildo abierto: Como punto de partida, no hay asomo de cambio de actitud de la conducción y, si no convoca, los peronistas se van a autoconvocar: “Desde las autoridades partidarias no tuve ninguna conversación sobre cómo se toma la decisión de que fuera Yutrovich. Más allá de todo, se tomó la decisión política y trabajamos; pero en noviembre, si no se hace esa autocrítica, la vamos a hacer nosotros. Nos vamos a juntar en el peronismo en una especie de cabildo abierto a discutir estos temas y veremos entre nosotros qué está pasando. Hoy no podemos hacer eso porque se tomó la decisión y trataremos de ver cómo mejorar el resultado”, expresó. También vale recordar que el bloque legislativo se partió en dos por varios temas, pero la candidata fue la gota que colmó el vaso, dicho por los propios protagonistas que se separaron del Frente de Todos.

“En el peronismo nos vamos a juntar en noviembre para hacer la autocrítica y, si las autoridades nos convocan, será otra cuestión. He hablado con muchos que no son autoridades partidarias, sino compañeros militantes que necesitan tener una explicación de lo que pasó, y no lo podemos explicar porque no fuimos parte de todo esto. Lo que sí tenemos que ver es cómo en adelante nos podemos recomponer, primero para tratar de revertir el resultado y luego ver cómo seguimos para adelante después de noviembre dentro del peronismo”, manifestó.

Reconquista complicada: En este contexto resulta difícil recuperar el voto peronista, si ni las propias autoridades del partido parecen convencidas de la lista, y sobre esto Arcando remarcó que “hay muchas cosas que pasaron en medio y todavía está todo muy caliente. En el acto electoral se expresó mucha gente que fue a votar y hay que hacer un análisis profundo después. Creo que se puede mejorar el resultado, porque la diferencia son 3.200 votos, y se puede revertir. También nos ha pasado que ganamos en primera vuelta por tres puntos y terminamos perdiendo a la semana por seis puntos en elecciones provinciales. En la última elección perdimos en primera vuelta. Ahora hay otra instancia y los resultados a veces se pueden dar vuelta, pero también hay que ver qué pasó en medio”, insistió.

Ni luz en la sede: Por otra parte, confirmó que las autoridades del partido no se venían haciendo cargo ni del pago de la luz y el gas de la sede, que fue clausurada el viernes. “Yo recibí un mensaje de los compañeros el viernes, de que habían cortado la luz de la sede por falta de pago. Espero que las autoridades partidarias se pongan al frente y regularicen esta situación. No nos puede fallar eso, porque los partidos políticos reciben fondos para el mantenimiento de la casa partidaria, hay aportes de los electos que van al fondo partidario para estos gastos de luz y gas. Hace tiempo que hay problemas con el pago de la luz pero había un compañero que ponía plata de su propio bolsillo, que es Ricardo Furlan, porque siempre iba a la sede. Le llevaban las boletas de luz y de gas y él las pagaba. Pero para eso tenemos a las autoridades partidarias y los fondos partidarios, y ellos tienen que hacer frente a esta situación. Yo vi la foto con la faja de corte por falta de pago y espero que se solucione pronto”, reclamó.

La situación de la sede en cierto modo es una foto de lo que pasa internamente, por lo cual Arcando reiteró que “hay que recomponer todo lo que está pasando porque tenemos las elecciones el 14 de noviembre. Si no se recompone, se va a repetir el resultado y uno pretende que no sea el mismo, sino todo lo contrario. Veremos si es posible o no, pero la responsabilidad principal es de las autoridades del partido. Hasta ahora no hubo una palabra y esto no pasó porque pasó: algo hubo en medio y lo más profundo de esto es que se impuso el látigo en este caso y muchos se enojaron. También uno se está enterando de ciertas cosas que fueron pasando pero hay que seguir dialogando. Yo puedo estar enojado con algunos pero jamás dejé de dialogar. Soy una persona de mucho diálogo, más dentro de mi partido, porque tenemos que recomponernos para adelante”, instó.

Separados para el 2023: Finalmente pronosticó que “después del 14 de noviembre pueden pasar dos cosas: después de la elección se puede trabajar por la unidad, o cada uno tomará la decisión que tenga que tomar con vistas al 2023, así de tajante y no hay término medio. De estas charlas que están surgiendo y en lo que uno puede analizar de los cafés que va tomando con distintos compañeros y referentes de sectores, se empieza a dar cuenta de que lo que se viene hacia el futuro es que, o se hace mea culpa y se da la discusión que se debe dar, o cada uno se va a sentir libre de hacer lo que crea conveniente con vistas al 2023”, concluyó.