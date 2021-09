Legislador del oficialismo critico al Ejecutivo por el estado de las escuelas

Nuevamente desde el oficialismo, en especial por parte del legislador Pablo Villegas (MPF) se critica la gestión que lleva adelanta la Ministra de Obras Publicas, Gabriela Castillo y el estado de los establecimientos escolares con la vuelta a la presencialidad plena, genero reclamos por parte del parlamentario.

Villegas quien ya en reiteradas oportunidades se mostró muy critico por la inacción de Castillo en especial con el tema establecimientos escolares, volvió a pedir que el Gobierno garantice el derecho a la educación y a su vez indico que en el relevamiento detectaron incluso hasta la “falta de bancos” para volver a las clases presenciales.

“El Gobierno de la provincia tiene que garantizar el acceso a la educación pública”, sentenció el legislador Villegas, tras el relevamiento realizado con su equipo de colaboradores que demostró que la promesa del regreso a la presencialidad no se cumplió.

El legislador del MPF Pablo Villegas dio a conocer un relevamiento realizado esta semana, tras la promesa del Gobierno provincial del regreso a la presencialidad en las escuelas, y los resultados fueron sorpresivos: problemas de infraestructura que impiden la vuelta a clases en algunos casos, falta de bancos en las aulas, sistemas de burbuja que se mantienen porque las aulas son muy pequeñas, forman parte del diagnóstico.

Villegas reclamó que se garantice el derecho a la educación pública, teniendo en cuenta no sólo la importancia del aprendizaje y los chicos que están excluidos por falta de conectividad, sino la socialización, y hasta el alimento que reciben algunos alumnos, que les permite acceder a un desayuno o un almuerzo que no tienen en sus hogares.

En la última sesión se aprobó una resolución por mayoría, con la negativa de FORJA, por la que se pide la vuelta a la presencialidad y para Villegas “ya hubo tiempo suficiente” para hacer las adecuaciones correspondientes.

“Los legisladores tenemos la oportunidad de manifestarnos en términos institucionales a través de la sanción de leyes o resoluciones. En este caso fue una resolución que pone en la agenda parlamentaria un tema que se trata cada vez que uno va al supermercado, a un negocio, o al centro, porque lo plantean padres y madres que quieren que sus hijos vuelvan a la normalidad previa a la pandemia”, explicó sobre su iniciativa.

Consideró que “están dadas las condiciones sanitarias para que esto pueda ser realidad y basamos la fundamentación en circunstancias objetivas que fueron reconocidas por el propio gobierno de la provincia, por un lado el éxito de la campaña de vacunación que ha desplegado el gobierno de la provincia, porque el gobierno ha tenido un gran acierto en esto y de hecho más de 60 mil personas tienen las dos dosis y más de 105 mil personas tienen una vacuna. A ese hecho objetivo se le suma la caída en la última semana de un 20% de la cantidad de personas infectadas, y además estamos casi en primavera, donde las condiciones climáticas permiten mejor ventilación de los establecimientos educativos. Ese conjunto de factores ameritan la vuelta a la presencialidad”.

“Sin dudas el gobierno de la provincia tiene que garantizar el acceso a la educación pública en todos los niveles. Cuando un chico va a la escuela, no solamente va a aprender a sumar, restar, dividir o multiplicar, sino que es un ámbito de socialización. Uno en el colegio aprende a hacer amigos, a ganar o perder en una actividad deportiva, y esto va formando su personalidad, además de adquirir los conocimientos fundamentales para el mundo que viene, que le van a dar más posibilidades de acceder al mercado laboral”, planteó.

“Además en el colegio también los docentes pueden monitorear si un menor está sufriendo situaciones de violencia familiar, o alguna situación de abuso sexual. También hay una cruda realidad, por más dolorosa que sea, y es que muchas veces los chicos tienen la posibilidad de desayunar o tener una comida si van a clases. Esto es lo que nos movilizó y nos generó la inquietud de trasladar el tema al ámbito legislativo”, señaló.

Reconoció que “algunos se enojan y es parte del juego. Salieron a decir que estaba garantizada la presencialidad absoluta en función de un acto administrativo que dictó la Ministra de Educación de la provincia, a quien valoro por el trabajo que viene desplegando junto con el Secretario de Educación, pero la realidad nos indica otra cosa”, advirtió.

Relevamiento con sorpresas Lo cierto es que “cuando salimos a hacer un relevamiento con mi equipo de trabajo, por ejemplo, nos dijeron que en el colegio José Martí van a seguir estando las burbujas, es decir que no habrá presencialidad absoluta. En el colegio técnico Olga de Arco solamente retoma el primero y el séptimo grado y los demás siguen con burbuja. En el Polivalente de Arte hasta el momento siguen con burbuja, lo mismo el colegio Sobral, el Sábato está con semi presencialidad; el colegio de Andorra con burbuja por falta de espacio, porque es un colegio con jornada completa y comparte el edificio con una escuela privada. En la escuela 31 nos dijeron que la presencialidad es completa por el momento, en la escuela 15 depende del grado hay burbujas y presencialidad completa, y en los jardines hay de todo. En el Chowen nos dicen que no vuelven hasta que no se resuelvan los problemas de higiene y salubridad, mientras que en el jardín Lucerito la presencialidad es completa porque hubo un trabajo previo con los padres y el grupo directivo. En la escuela 34 solamente el primero y el sexto están completos y hay un común denominador en varias escuelas: en la 39 hay grupos que siguen con burbujas por problemas edilicios y de ventilación porque las ventanas no se pueden abrir; y aparte hay colegios que tienen un problema común a varios que nos dicen que no pueden volver a la presencialidad completa por la falta de bancos”, reveló.

“De esto el gobierno tiene que tomar nota porque tiene que garantizar el derecho humano fundamental de acceder a la educación. No sé si había falta de bancos antes de la pandemia, pero ahora nos dicen que faltan, y ya tuvimos un año y medio de pandemia, por lo que hubo tiempo suficiente para ir organizando estas cosas y resolverlas”, manifestó.

“También pasa con los problemas edilicios y de infraestructura en los colegios y ya no hay tiempo para más. Es absolutamente necesario volver a la presencialidad y esto lo digo más que como legislador, como padre y como vecino, por lo que me transmiten muchos padres y madres”, subrayó.

“La realidad indica que tenemos un alto porcentaje de nuestra población bajo los niveles de pobreza, y que no todos han tenido un teléfono con internet, una tablet o una computadora, para recibir clases virtuales. Eso genera exclusión y atraso. No solamente lo miro desde esa perspectiva, sino que estoy convencido por lo que me transmiten, de que la salud y el bienestar psicofísico de nuestros menores se afecta también con esta no presencialidad. En este caso el gobierno provincial tiene que establecer como función prioritaria el acceso a la educación”, reclamó.

FORJA en contra Se le preguntó si pudo hablar con las autoridades del Ministerio de Educación luego del relevamiento, teniendo en cuenta que la resolución no fue votada por el bloque de FORJA y salió por mayoría con el acompañamiento de la oposición.

“Durante la sesión algunos legisladores de FORJA me transmitieron el planteo de las autoridades de educación, porque había salido el secretario Pablo Silva a plantear algunas cuestiones. En el transcurso de la semana voy a sentarme a hablar con ellos, pero independientemente de sentarse a hablar en un despacho con algún funcionario en particular, lo importante era poner el tema en la agenda parlamentaria y tratar de hacer fuerza entre todos para que nuestros hijos y nuestros jóvenes vuelvan a tener el derecho a la educación, con la presencialidad absoluta previa a la pandemia”, dijo.

“Uno no desconoce la realidad, sabe que la pandemia es una situación absolutamente extraordinaria y que hay que estar muy atentos si se desata algún nivel de contagio para actuar en consecuencia, pero independientemente de eso hay datos objetivos que eran previsibles y tienen que ver con el proceso de vacunación, la caída de contagios y de gente internada, que ameritan poner la acción de gobierno de manera prioritaria para garantizar la educación presencial”, insistió.

“Estamos convencidos de que hubo tiempo para organizarlo de mejor manera y en forma anticipada. Además de distraerse en la agenda política hay que tener la oreja puesta en los temas de todos los días de la gente. Por eso queremos que se ponga en agenda esto para solucionar los problemas que hay y que de una vez por todas vuelvan los chicos al colegio. No se puede usar la pandemia como escudo para tapar otros problemas de gestión que puede haber, como la infraestructura escolar o algún conflicto gremial”, fustigó. “La salud, el bienestar y hasta la felicidad de nuestros hijos está atada a la presencialidad en las clases”, remarcó Villegas.