Las personas aisladas y los que tengan síntomas COVID quedan exceptuados de votar

El Juez Federal, Federico Calvete confirmó que las personas que estén aisladas no podrán votar y fue categórico al afirmar que “ aquellas personas que se encuentran aisladas no van a poder votar, no esta previsto legalmente, dado que habría que modificar el código electoral ”. En este sentido argumentó que “si la autoridad sanitaria estableció en base a una normativa determinada que una persona este en una situación de aislamiento, otra autoridad, en este caso judicial, no puede sacarla de esa situación”, sentenció. Por otro lado indicó que habrá 74 establecimientos habilitados y 487 mesas para votar en toda la provincia.

Las elecciones 2021 tendrán disposiciones especiales y protocolos, dadas las circunstancias especiales que genera la pandemia de Covid-19. Una de ellas será la reducción del número de mesas en cada establecimiento habilitado para votar. Por ese motivo, muchas personas votarán en una mesa y hasta en una escuela distinta a la usual.

El Juez Federal con competencia electoral, Federico Calvete, fue consultado por FM Fuego sobre los preparativos para las elecciones nacionales que se van a desarrollar en plena pandemia, donde el próximo 12 de septiembre se van a desarrollar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en la que los candidatos consagrados allí competirán en las legislativas del 14 de noviembre, donde la provincia de Tierra del Fuego elegirá dos diputados nacionales.

Al respecto el Juez Calvete se refirió respecto a la convocatoria para autoridades de mesa, para lo cual señaló que “es un trabajo que se va realizando a través de la secretaría electoral, en principio por ahora está dentro de la normalidad, nosotros trabajamos mucho con los voluntarios, momentáneamente estamos en esta situación de distribución de distintas tareas, organizando bien todas las cuestiones, igualmente son cosas que se ven día a día, lo tengo que ver con los secretarios electorales para ver cuál es la situación, pero siempre en cada una de las elecciones vamos trabajando con esto hasta prácticamente la fecha de la elección”.

Con respecto a las fechas para la capacitación de las autoridades, dijo que “eso lo maneja directamente el personal con el secretario electoral, como se están haciendo cosas de manera online, directamente lo van organizando de manera interna”, sostuvo.

Quienes manifiesten síntomas de COVID 19 quedan exceptuados de concurrir a votar

Debido al contexto de pandemia, la justicia electoral determinó que quienes manifiesten síntomas de COVID 19 quedan exceptuados automáticamente de la obligación de concurrir a votar.

En relación a esto el juez federal con competencia electoral manifestó que “este tipo de cuestiones lo manejaría la Cámara Nacional Electoral, quien fue la que estableció un protocolo en el que trata muchas de las cuestiones, pero son todas cuestiones orientativas, no son obligatorias, dado que cada distrito electoral es diferente, tiene sus particularidades, lo deja a criterio de cada Juzgado de cómo llegar a implementarlo”.

“En sí sugiere que si una persona tiene síntomas, se les pueda garantizar el voto, pero no es algo tan sencillo, nosotros no lo podemos implementar porque existen distintas normas, además si la persona está con síntomas se le tiene que dar intervención directamente a las autoridades sanitarias, en el caso de que este aislado no puede salir de ese aislamiento, nosotros no lo podemos autorizar porque no tenemos facultades para autorizarlo para salir, más allá de la complicación que sería en todos los establecimientos hacer aulas especiales para gente que esta en una situación así porque necesitaríamos más gente, otro tipo de medios, otros espacios, y un corredor especial para que estas personas se puedan trasladar, dado que no se podría utilizar el mismo pasillo”.

Por tal motivo dijo que “nosotros estamos estableciendo para esta próxima elección una especie de figura a través de la cual habrá personas que se van a encargar de controlar todo este tipo de situaciones, donde la gente no se aglomere en el lugar, que no haya gente esperando en los pasillos, que continuamente haya una circulación que permita evitar cualquier tipo de contagios”.

Del mismo modo explicó que “vamos a tratar de poner en las aulas grandes, a las autoridades dentro del aula, con lo cual no vamos a poner a la gente en los pasillos para evitar la aglomeración, y la falta de ventilación”.

Asimismo contó que “contamos para esta elección con biombos, lo que serán cuartos oscuros móviles, que se pueden colocar en distintos rincones de las aulas, o de los gimnasios, o en distintos lugares que nos va a permitir maniobrar con mayor eficacia al momento de la prevención”.

Consultado sobre la posibilidad de urnas móviles para personas que estén aislados, dijo que “no se puede hacer una urna móvil, cada uno tiene una urna por cada mesa, entonces esa mesa en la que hay 300 electores tiene una urna, y en esa urna van y votan todas las personas que se encuentran en un estado de salud normal, que no están aisladas, ni enfermas, yo no puedo sacar esa urna de ese lugar”.

El Juez fue categórico al afirmar que “aquellas personas que se encuentran aisladas no van a poder votar, no esta previsto legalmente, dado que habría que modificar el código electoral, no existen las urnas móviles para poder trasladarla de un lugar a otro de la ciudad, teniendo en cuenta que las personas que van a poner su voto en la urna tienen que estar en el padrón electoral, en una mesa en particular, entonces por ejemplo la mesa 1 tendrá 300 personas que van a votar, y van a colocar su voto en la urna de la mesa 1, pero no hay una urna prevista, ni un protocolo o una forma prevista de votación para este tipo de situaciones, tendría que haber una reforma legislativa”.

En este sentido ejemplificó que “con el tema de los procesados que votan en el lugar de detención, y que no están condenados, la Ley determinó como se iba a llevar adelante, entonces se establece una mesa especial para todos ellos, y votan en un lugar determinado en la unidad de detención, y las personas que figuran en ese padrón, dado que yo no puedo agregar más personas a otro padrón, como tampoco puede votar otra persona en otra mesa, tampoco puedo sacar la urna y llevársela a la casa de la persona porque se generaría grandes aglomeraciones de personas esperando que vuelvan las autoridades, y todos los fiscales de todos los partidos, debido a que se debería trasladar el presidente, y el vicepresidente, además de todos los fiscales partidarios, que a su vez hay que establecer un cuarto oscuro en la casa de esa persona poniendo todas las boletas, de todos los partidos políticos, con lo cual estamos generando una violación al asilamiento, y poniendo en aislamiento a todas las personas que concurrieron a esa casa, por lo cual es imposible”.

“Las personas que están aisladas no podrán votar, no se las puede sacar del aislamiento, no habrá mesas especiales, ni lugares especiales, dado que no está previsto, teniendo en cuenta que si la autoridad sanitaria estableció en base a una normativa determinada que una persona este en una situación de aislamiento, otra autoridad, en este caso judicial, no puede sacarla de esa situación”, sentenció.

Documentos habilitados En otro orden se refirió a que tipo de documentación estará habilitada para poder votar, para lo cual señaló que “siempre es el último DNI el que se encuentra habilitado, y si la personas por alguna circunstancia tiene dos, no puede votar con el anterior, sino con el último, que es el valido, y el que figura en el padrón”.

Reuniones con el comando electoral, la provincia y autoridades policiales El Juez Calvete señaló que “con las autoridades partidarias de las listas nos estaremos reuniendo en los próximos días, por el momento hemos mantenido reuniones con la gente del comando electoral, las autoridades de la provincia, autoridades policiales, de manera de poder ver las distintas situaciones, y ver como nos vamos a manejar en todo esto, poniendo principal foco sobre la desinfección, o sea alcohol en gel cuando uno ingresa, y finaliza de votar por ejemplo”.

También indicó que “debería ser una elección ágil, son pocas las boletas que habrá en el cuarto oscuro, solamente se elige el estamento a diputado nacional, pero lo que si habrá serán instrucciones para que la gente no se aglomere, no se podrá hablar dentro del establecimiento, o sea, se vota y se deberán retirar, con lo cual estamos viendo la forma para que la gente circule lo más rápido posible dentro de los establecimientos donde se vota, evitando que haya esperas”.

Por último indicó que “para estás elecciones tendremos 487 mesas de votación en toda la provincia, con 74 establecimientos habilitados”, dijo, al tiempo que agregó que “si bien está sugerido que no haya más de ocho mesas por escuela, pero eso queda a criterio de cada Juzgado, siendo que tenemos en la provincia lugares que son muy grandes, y nos permiten tener diez mesas, y en otros que son más pequeños que podríamos poner seis mesas, con lo cual trataremos de optimizar los espacios, siendo que todas las escuelas tienen un lugar que se utiliza como gimnasio”, concluyó.