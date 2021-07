Los médicos mienten, querían cremar rápido el cuerpo de mi tía

Un sobrino de la mujer fallecida durante el incendio del Hospital Regional Ushuaia, se refirió a las sospechas de las familia y el ocultamiento de información por parte de las autoridades del Hospital Regional (VER).

En dialogo con el programa Entre Nosotros de Radio Provincia, su sobrino Maximiliano Nuñez dio detalles lo ocurrido.

Según lo adelantado la mujer Maria Elena Nuñez estaba internada en terapia intensiva murió en el Hospital durante el incendio y su familia pide que se investigue si fue antes del mismo o durante el mismo cuando intentaron evacuar a los pacientes. La mujer estaba conectada a un respirador.

“Mi tía tenía un neumotórax que estaba siendo controlado, Le estaba yendo bien, nos dijeron que le iban a bajar los parámetros del respirador para sacarlo”, dijo Maximiliano sobrino de Nuñez, por Radio Provincia Ushuaia.

Y agregó: “Me llama Tobal, el jefe de Terapia Intensiva y me dice que mi tía falleció una hora antes, que estuvieron tratando de hacerle reanimación durante una hora. Nos piden que nos acerquemos con el DNI al hospital, yo no sabía que estaba ocurriendo un incendio”.

“Estuvimos esperando hasta que se pudiera liberar un poco, cuando nos dejan pasar hablamos con el director Guglielmi, que nos dice que el estado de mi tía era crítico, que cada día su estado iba empeorando, pero no tiene nada que ver con el incendio, que intentaron reanimarla una hora. Le digo que eso es mentira, porque me pasaban el parte médico y al mediodía me había dicho el medico otra cosa. Me dice que él no sabía eso. Se contradicen entre el director y el jefe de terapia”.

“Cuando le digo al director que eso era mentira, me mandan hablar con Tobal, el medico de terapia que me llamó para decirme que mi tía había muerto. Me dice que ella ya tenía la sangre muy acida, y le digo que no era lo que me dijo esa mañana. Me había dicho que estuvieron una hora para reanimarla y después me dijo que había estado 15 minutos”.

“Le pregunto a la gente que trabaja en el hospital y me dijeron que tuvieron que cortar la luz por seguridad. Empezamos a creer que hubo negligencia. Yo trabajé en el hospital y todo está sectorizado, puede haber sido que a mi tía le hayan desconectado el respirador”.

“En el acta de defunción dice 18 horas y el incendio comenzó a las 17.50, eso se va a peritar, la policía nos dijo que el incendio comenzó a las 17.30”.

“El director nos pregunta si ella todavía tenía Covid o estaba por las secuelas, yo le había preguntado al médico y me había dicho que la tenían que mandar ya a Rio Grande para cremar, le dije que no quería que la cremen hasta saber que había pasado, pero le hicieron un test esa noche”.

Hicimos la denuncia en la Comisaria Primera y la Fiscalia esta investigando “Ahora mandaron el cuerpo de mi tía a Río Grande para la autopsia. Pero con todas las contradicciones da que mi tía falleció en pleno incendio. La bronca nuestra es que todos los medios decían que no tuvieron que lamentar víctimas”, concluyó el hombre.