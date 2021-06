FORJA pide hacer un frente con los intendentes en las elecciones

El presidente de FORJA, Gustavo Lopez pide hacer un frente electoral con los intendentes Vuoto y Perez y dijo que espera que “la otra parte” entienda la importancia de la unidad tras perder un senador en la ultima elección. A pesar del pedido, es sabido que en Tierra del Fuego, habrá dos listas separadas una del oficialismo provincial y por otro lado los intendentes.

El vicepresidente de ENACOM, quien además es presidente de FORJA a nivel nacional, hizo referencia al encuentro que mantuvo el gobernador Gustavo Melella con el presidente Alberto Fernández la semana pasada, y la preocupación que existe para lograr la unidad en todos los distritos, a fin de obtener mayoría en la Cámara Baja.

López dio a conocer los esfuerzos que se vienen realizando para lograr la unidad en Tierra del Fuego de las fuerzas que comulgan con el gobierno nacional. Ese objetivo ya se alcanzó en la provincia de Buenos Aires, pero en el extremo sur “no podemos cometer el mismo error que con la elección de senadores”, dijo, dado que las divisiones internas permitieron el ingreso de un representante de Juntos por el Cambio.

López remarcó que en la Cámara de Diputados no hay mayoría y se necesita de dos representantes alineados con el gobierno.

No tiene diálogo con los intendentes camporistas, pero sí con las líneas internas del PJ, por lo que aspira a que se deje de lado la competencia interna para las provinciales de 2023.

La confrontación de La Cámpora con el gobierno en suelo fueguino es claramente un obstáculo y el dirigente nacional aspira a que se deje de lado la competencia interna “para las elecciones provinciales de 2023”.

Por Radio Universidad 93.5 remarcó que “hay dos diputados en disputa y el objetivo es obtener las dos bancas. Necesitamos mayoría en ambas Cámaras y en la Cámara de Diputados no la tenemos. Lo que acordó el gobernador con el presidente es que todos necesitamos obtener los dos diputados, pero después el presidente no se mete en el armado. Dijo que ojalá se pudiera hacer una sola lista, que las mediciones dan bien, pero todo lo que se haga debe ser acordado, con el objetivo de obtener las dos bancas. Si el armado electoral es de una o de dos listas, es porque se acordó de esa manera. Todos trabajamos por el mismo objetivo y acá la competencia carece de sentido porque todos formamos parte del mismo gobierno. Después competiremos dentro de dos años por los cargos provinciales”, planteó.

Reconoció la tirantez entre el gobierno y los intendentes Walter Vuoto y Martin Pérez y priorizó el objetivo nacional por sobre las rencillas locales.

“Yo hablo del objetivo del gobierno nacional y no depende todo de nosotros, porque acá hay dos partes. Acá no está en disputa ni la intendencia ni la gobernación, sino ver si vamos a colaborar todos para que el gobierno pueda tener los dos diputados en lugar de uno solo, que ya está asegurado, para tener mayoría en el Congreso”, sostuvo.

“Somos 14 fuerzas políticas las que integramos el Frente de Todos y vamos a procurar llegar a los mejores acuerdos para lograr el objetivo. Sé que no depende de una sola parte y yo transmito lo que estratégicamente necesita el gobierno nacional, del que soy parte”, enfatizó.

Sin diálogo con los intendentes: Se le consultó si, como parte del gobierno nacional y más allá de presidir FORJA, ha podido dialogar con los intendentes Walter Vuoto, Martín Pérez y Daniel Harrington. “Diálogo político no he tenido con ellos, pero sí tengo diálogo político con el PJ y todas sus expresiones internas”, mencionó.

“Hace pocos meses todas las líneas internas del PJ convergieron en un acuerdo político, está adentro el Movimiento Evita, los intendentes, los gobernadores, La Cámpora, en la centralidad del Frente de Todos, con el Frente Renovador de Sergio Massa, el Frente Grande, FORJA, el Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro. Aquellos que son del Frente de Todos pero no se sienten expresados por el PJ o por el Frente Renovador, tienen este tercer espacio del Frente Grande, donde está el gobernador Melella, siempre para construir la pluralidad y la transversalidad en el Frente de Todos”, dijo.

Aclaró que más allá de las necesidades del gobierno nacional, “las cuestiones electorales de Tierra del Fuego las resuelven en Tierra del Fuego. Uno puede opinar y hablar con el presidente de la nación, pero se terminan definiendo en la provincia. Lo importante es no olvidar que no estamos compitiendo: el objetivo es lograr los dos diputados, porque se necesitan en el Congreso”, insistió.

“Se llame como se llame la expresión política, vayamos juntos o separados, hay un diputado que va a quedar electo del lado del gobierno nacional. Si nos dividimos o nos peleamos puede quedar uno de Juntos por el Cambio, que es un voto en contra del gobierno. Uno de dos está asegurado y tenemos que tratar de que sean dos de dos. Ojalá se pueda, implica más del 50% de los votos y la fórmula presidencial lo ha sacado. Yo soy parte del gobierno y opino sobre lo que necesita. He hablado con mi sector político y alguien dialogará con el otro. Esto no quita que pueda haber diferencias y competencias provinciales, pero eso va a ser en el 2023”, manifestó.

“Ahora necesitamos trabajar fuerte por la pandemia, trabajar para la recuperación del país y la provincia. El gobernador y los intendentes trabajan en un mismo sentido, además el gobernador está consiguiendo fondos del gobierno nacional e inversión privada para el día en que pase la pandemia”, adelantó.

No quiso dar detalles y prefiere “que el gobernador anuncie lo que tenga que anunciar, porque no me corresponde a mí. El gobernador quiso ser gobernador para dar todo de sí a la provincia, y le pasó lo mismo que al presidente de la nación y a todo el mundo: a los cien días de gobierno estalló una pandemia en el planeta que hizo cambiar todos los planes. Ahora, no es que está controlado esto, pero está aprendido, ya tenemos vacunas y estamos en un proceso distinto; por eso el gobernador está dialogando para traer inversiones a la provincia. Por lo que me van contando, va a ser muy importante la inversión que va a venir. Se está trabajando muy fuerte para anuncios y concreciones, así que me parece que vamos a andar bien”, confió.

Aprender del pasado López instó a no repetir errores recientes. “Lamentablemente en las elecciones anteriores no hubo posibilidad de obtener los tres senadores. Obviamente la lista del Frente de Todos iba a sacar más votos porque además estábamos en una elección presidencial, pero no hay que cometer los mismos errores porque perdimos un senador. Si bien en el Senado hay mayoría, hay reformas que requieren de los dos tercios de los presentes y es imposible conseguirlo. No podemos hacer lo mismo con los diputados. Con esto no quiero descalificar ni a la oposición ni a la persona que entró, sino que tenemos proyectos políticos distintos con Cambiemos”, dijo.