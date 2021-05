Ministra de Salud dijo que TDF debió obligatoriamiente adherir a las restricciones y al DNU

La Ministra de Salud, Judith Di Giglio dijo que la provincia obligatoriamente, debió adherir al DNU por la calificación de zona de alto riesgo a nivel nacional, si bien la situación epidemiológica no es tan grave como el año pasado y no hay saturación del sistema. “Todas las provincias que están en zonas de alto riesgo debían adherir”.

Di Giglio, explicó por dialogo con Radio Universidad la obligatoriedad para la provincia de Tierra del Fuego de adherir al DNU conocido el pasado viernes. “El gobernador decidió adherir al DNU, que tiene un alcance nacional diferente, comparable con lo que teníamos el año pasado para esta misma época. Todas las provincias que están en zonas de alto riesgo deben adherir y solamente dos provincias del norte quedaron exceptuadas”, señaló.

Dio detalles de los parámetros que toma en cuenta el gobierno nacional, por los cuales Tierra del Fuego por su poca cantidad de habitantes aparece con la calificación de riesgo.

“El sistema nacional de vigilancia es el mismo que maneja todo el país, donde se realiza la carga de casos positivos. La Dirección Nacional de Epidemiología extrae los datos de allí y lo mismo sucede con la ocupación de camas, porque hay un monitor nacional que todos los días a las 19 horas completa la ocupación de camas tanto del sector privado como público. La información que manejamos es única. Por otro lado nuestra provincia tiene datos actualizados en el momento y el máximo retraso de la carga puede ser de 24 horas. Hay tres indicadores que toma el Ministerio de Salud para determinar las zonas de riesgo. Uno habla de la aceleración de la curva y estamos en la zona de mediano riesgo; luego está la incidencia, que son los casos acumulados en los últimos 14 días por 100 mil habitantes. Esto sirve sobre todo para las grandes ciudades y nuestra incidencia siempre va a ser elevada comparado con otros indicadores y con la situación epidemiológica real de la provincia, por nuestra cantidad de habitantes”, planteó. Respecto del parámetro de ocupación de camas, la provincia todavía está lejos de la saturación.

Población vacunada: Uno de los principales problemas radica en la falta de vacunas para acelerar el proceso de inmunización de la población y “no hay previsibilidad” sobre la llegada de dosis, dijo la ministra. “Hay un tablero nacional que puede ver la población a diario. A la provincia llegaron 53 mil vacunas hasta el momento. Hasta el viernes se aplicaron más de 44 mil dosis en total, 33 mil recibieron la primera dosis y hay más de 11 mil con el esquema completo. Seguimos vacunando y eso se actualiza minuto a minuto”, señaló.

“Hasta el momento se vacunaron todos los mayores de 60 años que así lo decidieron, todo el personal de salud público y privado, desde la persona que realiza la higiene hospitalaria, la que realiza tareas administrativas, hasta médicos y enfermeros. Hablamos de más de 5 mil personas. Hay personas que deciden no vacunarse y la vacunación es voluntaria. Continuamos con personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo y fueron vacunados más de 9 mil de ese grupo. Sobre todo incluimos diabéticos, obesos, personas con insuficiencia cardíaca o renal crónica, con hipertensión, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica; y se continúa inscribiendo en el registro voluntario a las personas con factores de riesgo. Por sistema tenemos todas las historias clínicas digitalizadas y, como son patologías crónicas, están en los listados sobre todo de las obras sociales porque consumen medicamentos. Tenemos cuatro neurólogos en la ciudad y se cruza a la persona que se inscribe con los que ya tenemos declarados como enfermos crónicos. Si no están dentro del sistema de historia clínica digital, se los contacta y se les pregunta qué fármacos toma. Los obesos tal vez no tienen historia clínica y se constata que el índice de masa corporal sea mayor a 35. Hemos montado dos consultorios en ambas ciudades para aquellas personas que tenían dudas sobre el IMC, porque los obesos son los que tienen el mayor factor de riesgo y tal vez no toman ningún medicamento. También está la responsabilidad de cada persona, si elige mentir respecto de su condición, porque uno puede hacer todo el esfuerzo pero está la responsabilidad de la gente que se inscribe”, advirtió.

Agregó que completadas las franjas anteriores “se continuó con personal estratégico, docentes y fuerzas de seguridad mayores de 45 años. Hemos observado que la edad fue descendiendo entre los fallecidos, quizás por la vacunación de los mayores. Ahora son los mayores de 45 años los que más riesgo tienen. Quizás en otras provincias las fuerzas de seguridad estaban contempladas antes y cada jurisdicción llevó adelante su estrategia. Por ejemplo en Tierra del Fuego no se vacuna a un concejal por ser concejal, sino por ser obeso, como cualquier paciente”. Lo cierto es que “no tenemos previsibilidad con la llegada de vacunas y por eso no podemos dar turnos cuando no hay disponibilidad de vacunas. El día que llegan las vacunas al país recibimos un mail con las dosis que van a llegar a la provincia. Estos días continuaremos con factores de riesgo y personal mayor de 45 años que pertenezca al grupo de docentes o de fuerzas de seguridad y en base a las dosis que vayamos recibiendo vamos a continuar con estos grupos que son numerosos”, observó.

Aclaró que “las vacunas llegan a Ushuaia y siempre las transporta personal del Ministerio de Salud con custodia policial a Tolhuin y Río Grande. En Almanza ya se ha vacunado a las personas que correspondía por edad o factor de riesgo, igual que en cualquier otro lugar de la provincia, pero para lograr inmunidad de rebaño necesitamos tener vacunado al 70% de la población”, sentenció.

Camas ocupadas: Puntualmente sobre la ocupación de camas, es notablemente inferior al escenario del año pasado.

Restricciones para ingresar a TDF: La ministra señaló que “el virus circula con las personas y, si no desciende la circulación viral a nivel nacional, todas las provincias vamos a tener inconvenientes. Con esta restricción a nivel nacional se intenta disminuir la circulación viral y nos va a beneficiar a todos”.

No habrá nuevas restricciones de acceso por vía aérea ni terrestres: “Quedó el temor al aeropuerto pero es imposible no tener conexión, no sólo por vía aérea sino por vía terrestre. Cuando hay transmisión comunitaria se trata de disminuir el contagio, no evitar que el virus llegue a otra ciudad. Ushuaia y Río Grande vienen teniendo números similares y la circulación es constante entre las ciudades. El virus circula independientemente del aeropuerto o de las fronteras. El motivo del cierre de las fronteras fue para evitar la introducción de nuevas cepas, que igualmente llegaron al país pero se busca disminuir la transmisión dentro del país”, expresó.

Baja letalidad También observó una tasa baja de letalidad en la provincia, que ronda el 1.5 y 1.6%. “El 75% de las personas que fallecieron tienen más de 60 años, del 25% restante el 90% tenía factores de riesgo importantes. La edad de internación en terapia intensiva descendió a menores de 60 años y el mayor porcentaje hoy está entre 45 y 60 años”, dijo.

“Las camas de terapia intensiva se triplicaron desde el año pasado y hemos recibido el viernes dos respiradores más del gobierno nacional. En total tenemos 75 en la provincia, y son muchísimos. El problema no son las camas ni los respiradores, sino quién atiende a las personas, porque en terapia intensiva seguimos teniendo el mismo personal que el año pasado”, sostuvo.

El total de testeos generalmente son dos mil por semana en la provincia, realizamos testeos de lunes a lunes a domicilio para las personas que se contactan al 107 y no tienen movilidad, de esa manera evitamos que utilicen el transporte público. Hay un equipo que realiza alrededor de 30 hisopados por día a domicilio. A partir de esta semana se suman lunes y jueves para los contactos estrechos de un positivo, para los que vinieron de una ciudad y deseen testearse, aunque no tengan síntomas. Los resultados están en el momento porque es test de antígenos”, informó. Destacó por último que “estamos trabajando en conjunto con los municipios y es lo que debemos hacer. Todos pertenecemos al sistema de salud, que es uno, sea privado, público, municipal o provincial”.