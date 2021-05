Denuncian a un efectivo policial por estafa

Una mujer de 74 años, denunció a un efectivo policial identificado como Danilo Pelozo por presunta estafa, luego que este le pidiera a esta persona mayor que le sacara un pasaje y un credito en el Banco Nacion.

La denunciante identificada como María, se comunicó con FM Aire Libre para hacer pública la denuncia contra esta persona que integra las filas de la Policía Provincial: “Esta persona me pidió que le saque un pasaje y también le saqué un préstamo en el Banco Nación, y nunca me pagó. Me hizo el cuento del tío”, dijo María, quien era vecina del presunto estafador.

“Su nombre es Danilo Pelozo, era el vecino donde alquilo. Él estaba en la casa de adelante con un compañero y yo vivía en la casa de atrás. Él me contaba de su vida, me dijo que necesitaba un pasaje para ver a su mujer y su hijo, yo le saqué el pasaje. Después le saqué un préstamo en el Banco Nación y nunca pagó”, dijo María.

Y continuó: “Yo confié en él porque es un agente de la Policía. Conversando me contaba su vida, que extrañaba a su esposa e hijo. Me pidió si le podía sacar el pasaje en cuotas y nunca pagó. Después me pidió un préstamo de 80 mil pesos en el Banco Nación. A mi me cobran 180 mil pesos y nunca pagó. Se me descontó por mes, desde 2019 hasta ahora”.

“Yo hice una denuncia pero no se me responde. Dada la falta de pago de esta persona, y no pude cumplir con Tarjeta Naranja, yendo a Judiciales porque no cumplió. Él dice que ganaba $23.000”, comentó María, quien después señaló que “tramitó un préstamo y quería que pase por un escribano pero yo no podía”. Además, la denunciante indicó que también el efectivo habría participado en otras estafas.