Criticas de la Camara de Turismo por ampliación ejido urbano y desconocian campaña publicitaria

El presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, Ángel Brisighelli, se refirió a la campaña de promoción turística que presento la gestión Vuoto con el apoyo del Gobierno de la ciudad Buenos Aires y que se replicara en otros lugares del país. Dijo que desde la Cámara se desconocía esto y que es una campaña netamente municipal que no fueron consultados al respecto, incluso manifestando que ellos realizan un trabajo paralelo. También se manifestó critico con la ampliación del ejido urbano y se refirió a la crisis en el sector.

En dialogo con Radio Provincia y con Radio Universidad, el titular de la firma Rumbo Sur, hablo ademas de la profundización de la crisis para el sector turístico, que ya no tiene resto para sostenerse en la temporada baja, ni siquiera con la asistencia conjunta de nación y provincia.

Escaso movimiento en verano: En cuanto al balance de la temporada estival, dijo que “el movimiento estuvo alrededor del 25% del usual en los meses de enero, febrero y marzo, pero la temporada en Ushuaia tiene seis meses y los tres primeros estuvieron en cero, así que en promedio el movimiento de la temporada fue del 15%.

Hubo una presentación de Fabián Lombardo, que es el director comercial de Aerolíneas Argentinas y se dieron a conocer las estadísticas de movimiento de pasajeros en los destinos más importantes. Afortunadamente Ushuaia fue la segunda ciudad con más movimiento del país después de Bariloche, y el número es muy bueno. Aerolíneas dice que movió 88 mil pasajeros entre Buenos Aires y Ushuaia, de ida y vuelta, y 14 entre Calafate y Ushuaia. Eso nos da 102 mil pasajeros ida y vuelta, que son 51 mil pasajeros, incluidos los residentes, es decir que el número de turistas que recibió Ushuaia debe rondar los 45 mil pasajeros, cuando el destino mueve alrededor de 450 mil en un año. Esto implica un 10% del movimiento normal de pasajeros y los números son bastante bajos”, manifestó.

Asistencia para sueldos: En lo referido a asistencia del Estado, dijo que “las ayudas afortunadamente se siguen manteniendo y son todas bienvenidas. En este momento tenemos dos programas, uno es el REPRO II de nación, que para el mes pasado fueron 12 mil pesos por trabajador y ya se anunció que van a ser 18 mil, lo cual es un aire muy importante. Está complementado por el REPRO adicional de parte del Ministerio de Turismo de la Nación para las empresas de turismo, que son 4 mil pesos adicionales.

El segundo programa de ayuda es el PROGRESO, que es de la provincia, y prevé 12 mil pesos por empleado. Eso ayuda bastante y, si lo sumamos, estamos más o menos en unos 30 mil pesos por empleado, pero el costo laboral contando los aportes patronales está en 140 mil pesos. Estas ayudas siempre son bienvenidas pero de todas maneras con eso estamos cubriendo un 20 ó 25% del costo laboral de cada empleado”, advirtió.

“Este verano fue bueno, pagamos los gastos y no generamos pérdidas adicionales, pero no dio para hacer un colchón que permita tirar el resto del año. Todas las empresas estamos ingresando en el invierno con la plata que nos viene sobrando desde marzo del año pasado y lo grave es que ya no está quedando nada. Además hay varias empresas que no abrieron esta temporada por falta de volumen de trabajo, porque abrir les implica más gastos y pierden menos plata estando cerradas.

La pregunta es hasta qué punto van a poder sobrevivir, más allá de si abren o cierran”, planteó. “Hay muchas empresas, no sólo en Ushuaia sino en todo el país, que le están pagando a los empleados solamente los REPRO, el PROGRESO o el plan que sea, porque no tienen capacidad económica para completar los sueldos que debería estar cobrando el personal. Simplemente se les acabó el aire, y también hay unas cuantas empresas que han quebrado.

En la parte de hotelería Tierra del Fuego es uno de los destinos que está mejor en el contexto nacional, dentro de lo mal que estamos. En Buenos Aires el movimiento de alojamiento es básicamente de turismo internacional, turismo corporativo o de gente que va por cuestiones médicas, y el 80% de los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas están cerrados. El 20% restante tiene entre un 10 y un 15% de ocupación”, comparó.

Nuevos productos: Como alternativa para mejorar la oferta de la provincia, consideró que “pasa por dos lados: conseguir que venga más gente, y que la gente que viene se quede más noches. Para esto es importante la generación de nuevos productos y de calidad, para que la gente los demande y se quede. La construcción de las hosterías en los ’60 con el gobernador Campos fue uno de los pasos más importantes, luego vino la aparición de los catamaranes y la navegación por el Canal de Beagle, el tren del Fin del Mundo, el Cerro Castor. Estos productos van generando mayores estadías, o estadías en temporadas que no la tenían, como es el caso del Cerro Castor, con el movimiento de gente en invierno. Los productos son esenciales porque el turismo se basa en productos”, dijo.

“La inversión en infraestructura no la puede realizar el privado, ya sea puertos, aeropuertos, rutas, el resto son inversiones que tiene que hacer el sector privado, pero esto tiene que ser trabajado en conjunto. Respecto de la ampliación del ejido urbano de Ushuaia, entendemos que es necesaria porque la ciudad está muy cerca del límite de crecimiento. De los proyectos presentados cuestionamos bastante las intenciones de la ampliación, porque están tomando desde la costa sur del Lago Fagnano hasta la costa del Canal de Beagle, y desde el límite con el Parque Nacional hasta la altura de Almanza. Es un gran rectángulo que se está tomando como ejido municipal y creemos que hay sectores que claramente no tienen que pertenecer a la ciudad de Ushuaia, como todo el Valle de Tierra Mayor y la zona de montaña. Si se amplía para que crezca la ciudad, para qué queremos montañas de 1.350 metros de altura dentro del ejido. Eso tiene que estar fuera y Tierra Mayor es una de las áreas protegidas con mayor valor turístico, uno de los turbales más grandes de la isla después de los turbales de Península Mitre, y no es una zona susceptible de ser urbanizada. No debería ser impactada de ninguna forma y hoy está bastante protegido ese sector. No tiene que estar ocupado por casas ni estar dentro del ejido. Nosotros esperamos ser convocados a la comisión especial que creó la Legislatura hace unos días para discutir este tema”.

Sobre la campaña publicitaria realizada por la Municipalidad de Ushuaia, Brisighelli en dialogo con Radio Provincia, dijo que “está organizada completamente por el Ejecutivo que tiene todo el derecho de hacerla y no tiene obligación de consultarnos, pero nosotros no sabíamos nada”, remarco el titular de la Cámara. “ La Agencia está trabajando hace tiempo en una campaña distinta, quizás menos ambiciosa ”, manifestó el titular de la Camara de Turismo.

La campaña lanzada en la ciudad de Buenos Aires llegará a Rosario, Paraná, Córdoba y Tucumán en los próximos días.

Recordemos que la Municipalidad de Ushuaia lanzo una millonaria campaña publicitaria a nivel nacional con apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el Cabildo ubicado en la Plaza de Mayo, donde se proyectaron imágenes promocionando la ciudad en una desolado microcentro porteño, incluso montando un set con extras que intervinieron para tomar las imágenes de promoción .





Las imágenes sirvieron de fondo para que los medios y portales nacionales, luego del pago de varios millones de pesos, reflejen las imágenes de esta campaña publicitaria organizada desde la Secretaria de Turismo y el Ejecutivo municipal.