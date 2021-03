Una mujer denuncio a un joven por acosarla y manosearla en la calle

Una joven de Ushuaia, denuncio a un joven identificado como Sebastian Guala por acosarla y manosearla en la calle. La mujer dijo que logro filmarlo pero "El tipo ni se inmutó".

El hecho según manifestó la mujer en dialogo con FM Masters ocurrió este fin de semana a plena luz del día, y gracias a la valentía de Andrea y su denuncia, el denunciado fue localizado por la policía y tendría antecedentes de otros casos similares.

Andrea relató que el episodio ocurrió a plena luz del día, cuando terminaba de entrenar y volvía a su casa caminando por Onas. "Eran alrededor de las 9:15, se me cruza y me dice algo muy cerca del oído. Yo estaba en mi peor estado post-entrenamiento, muy desarreglada. Se va en dirección contraria, sigo caminando y una cuadra y media después me pasa y me dice un par de cosas. Al rato me cuenta que tenía que ir a trabajar ahí cerca de La Anonima, entonces me hace señas y me grita "que hermosa que sos", narró la joven.

La mujer contó que siguió caminando un poco más y que el sujeto "intentaba darle charla", hasta llegar a la altura de Karukinka Norte y Magallanes.

"En Ponton Río Negro y Virasoro fue donde me tocó, el viene corriendo y me dice: "disculpame, ¿te puedo pedir que me llames un remise?, Bueno te llamo le dije y llamé a la Cooperativa. Ahí me dice: "no pará: ¿te puedo dar un beso?"

La mujer relató a la citada emisora que, ante la negativa, el hombre "se tira encima de mí y me toca en el glúteo, con la mano me intenta agarrar de arriba y besarme", ante lo cual lo empujó y "le metió una cachetada". A posterior comenzó a filmarlo con el celular para afirmar que, luego de insinuarle que lo iba a escrachar, "el tipo ni se inmutó".

"No tengo miedo. No voy a meter a todos los hombres en la misma bolsa porque sé que hay algunos muy buenos, pero este hombre no lo es. Quiero decirle a las chicas que se animen a denunciar, muchas no nos animamos, tienen que llamar a la policía, actúen, porque podemos prevenir algo más grave", instó la víctima del acoso.

"Digo: acá me pega, yo no sabía cual iba a ser la reacción del tipo. Saqué el celular y lo filmé, se quería acercar a mí y miraba como para todos lados. Cuando llegué a mi casa mi hermano lo quiso ir a buscar, yo estoy con una úlcera en el ojo, debido al estres tengo un herpes. También tengo como una urticaria en la cara y a todo esto el sábado era mi cumpleaños. La pasé horrible con este chabón", se lamentó Andrea.

"TIENE ANTECEDENTES": Por último, la joven narró que, tras el muy amargo momento que le tocó padecer el pasado fin de semana, fue caminando con su tía y su hermano a la comisaría para hacer la denuncia, y agradeció la atención recibida de parte del personal uniformado.

"Me atendieron súper bien en la policía, nos trasladaron en auto hasta la Comisaría de Género. Después de dos horas de que ocurrió todo, lo encontraron y encima tenía antecedentes. Quiero decirle a todas las chicas que se animen a denunciar, muchas veces no nos animamos pero tienen que llamar a la policía. Actúen, porque así podemos prevenir algo más grave", rogó Andrea.