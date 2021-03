Salud rechazan aumento salarial ofrecido por Gobierno lo consideran una burla

Los trabajadores de Salud nucleados en el Escalafón Húmedo de la administración publica provincial consideraron una burla la propuesta de aumento salarial presentada por el Gobierno en las paritarias y la rechazaron.

El paritario Ricardo “Cata” Uribe, se refirio al tema en FM Aire Libre y manifestó el rechazo de los trabajadores de Salud el ofrecimiento del Ejecutivo. “Nos quieren dar un aumento al personal POMyS y administrativo no técnico, que si no tiene título no alcanza a 8 mil pesos, y si tiene título a $12.000.

Con esto no somos reconocidos, se burlan de nosotros. Somos idóneos pero no esenciales”, dijo Uribe. Este miércoles a las 10 se realizará una asamblea en el Hospital Rio Grande para analizar los pasos a seguir.

“La propuesta fue rechazada de pleno y le pedimos que trabajen sobre la propuesta que hicimos. Queremos ver la posibilidad de hacer una conferencia de prensa, para recordar que al frente de esta pandemia también estamos nosotros”, manifestó Uribe.

“Los doctores y enfermeras junto a nosotros somos un equipo. No somos empleados de cuarta. Si no se limpia la guardia no puede haber pacientes, si la mucama no lava la ropa tampoco. Queremos ser reconocidos como esenciales pero no solo en palabras lindas, sino en lo monetario también”, señaló.

Uribe dijo que “ellos se basan en algo y nuestra propuesta no es descabellada, por el momento no habrá acuerdo”. “Vamos a hablar con los afiliados y ver cómo sigue el asunto”, cerró.