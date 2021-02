El scrum en el rugby ahora debera ser simulado y lo califican de papelon

La Unión Argentina de Rugby (UAR) comunicó a las diferentes federaciones provinciales que habrá una modificación profunda dentro de la habitualidad del deporte de la pelota ovalada: el scrum será "simulado".





La icónica formación fija del rugby, donde el equipo que recibió una falta leve lanza la pelota mientras dos packs de jugadores empujan entrelazados por el dominio de la posesión y el territorio, dejará de ser como era.





La UAR anunció que después de un año y medio sin actividad, cuando el rugby nacional retome la competencia en abril próximo, se modificará esa regla (la 20), por decisión del Área de Competencia y Desarrollo.





Básicamente, el scrum será simulado, por lo que el equipo que tirará la pelota la sacará de la formación sin que haya un empuje y una cercanía entre rivales, que deben apoyar hombros con hombros y casi respirar cara a cara. Sí se mantendrán los tres tiempos indicados para el enganche, la posición de empuje y la estabilidad; lo que dependerá de un ejercicio isométrico entre los involucrados para sostener la postura correcta.





"En caso de que no lo hiciera el juego se reanudará con un free kick a favor del equipo que no introdujo la pelota. No se podrá pedir scrum como opción", señaló la comunicación que llegó a las federaciones integran la UAR y que provocó rechazos rápidamente. La medida fue establecida para todas las divisiones, desde los menores de 15 años hasta la división de mayores, y será adoptada en los partidos locales amistosos que se jueguen antes del reinicio de la actividad y en los campeonatos oficiales.





Además, fuera del campo de juego, los protocolos sanitarios que impondrá la UAR no permitirán a los equipos utilizar los vestuarios, por lo que los jugadores deberán llegar y retirarse del lugar de juego cambiados para la actividad, ni tampoco existirán los icónicos "terceros tiempos".





"Es un gran desacierto, lo califico como un papelón. Es una locura. El scrum siempre va implicar un riesgo, como tantas situaciones de juego. También desde hace mucho no tackleamos, no hacemos mauls ni rucks. La seguridad se logra con más scrums, no con menos. No hay un fundamento serio para tomar esta decisión, por eso nadie explica nada", analizó Francisco Ferronato, pilar de Belgrano, en declaraciones a los medios nacionales.





Estos son los puntos que establece la notificación que el área de competencia de la unión nacional de rugby le envió a las diferentes provincias como las normas obligatorias para la realización del scrum.





El punto 1 establece que “antes de introducir la pelota, lo que se hará según lo indica el reglamento, se deberá lograr: A. Los tres tiempos indicados para el enganche. B. Los jugadores deberán estar en posición de empuje. C. El scrum deberá estar estable”.





El punto 2, referido a “durante la introducción”, se indica que “ambos equipos deberán realizar un ejercicio isométrico, que implica una tensión muscular pero que no generan movimiento de contracción y extensión de los músculos, es decir que no hay empuje pero deben activar los músculos mientras mantienen una postura correcta (A). El equipo que introduce la pelota debe hookearla. En caso de que no lo hiciera el juego se reanudará con un free kick a favor del equipo que no introdujo la pelota. No se podrá pedir scrum como opción (B)”.





Por último, el tercer ítem está referido a “Después de la introducción”, y tiene otros dos puntos. “La pelota debe jugarse fuera del scrum, una vez disponible, antes de los cincos segundos. En caso de que no se jugará en ese tiempo el juego se reanudará con free kick a favor del equipo que no introdujo la pelota. No se podrá pedir scrum como opción (A). No habrá reseteos de scrum. En caso de que se produjera el juego se reanudará con free kick a favor del equipo que introdujo la pelota. Ese free kick no se podrá jugar hasta que el equipo defensor tenga un tiempo razonable para posicionarse. No se podrá pedir scrum como opción (B)”.





En relación al regreso del rugby, se estipulo que los equipos deberían llegar al club cambiados y retirarse del mismo una vez concluido el partido. Tampoco habrá el clásico tercer tiempo ni los almuerzos de camaradería y cada club deberá cumplir el protocolo que estableció cada uno de los municipios de su lugar.