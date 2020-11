Empresa de venta de planes de autos denunciada por presuntas estafas

Un grupo de personas denuncian a la empresa Podersa S.A, por vender planes de automóviles en cuotas fijas y estafar a las personas, con un aumento repentino de las cuotas cuando se esta a punto de ser el adjudicatario de la unidad.





Varias son las denuncias contra la empresa Podersa S.A, la cual tiene alcance nacional y en Río Grande funciona una sede que se dedica a la venta de planes de autos en cuotas fijas.





Los damnificados sostienen que durante los primeros meses los pagos de las cuotas se debitan con normalidad.





Pero aproximándose la entrega del vehículo, las cuotas sorpresivamente sufrirían un incremento descabellado, tanto que los compradores desisten del plan, aún después de haber desembolsado miles de pesos, sin garantía alguna de recuperarlos en su totalidad.





Eugenia Gutiérrez, comentó su problemática y asegura que la firma incumple los acuerdos firmados. “En ese momento ellos estaban por San Martin, la vendedora nos dijo que Podersa había adelantado cuatro carpetas, de la cual la camioneta estaba en un valor de $636.722 con 72 cuotas fijas de $10.550. Nos empezó a explicar que el patentamiento se podía agregar y pagar en las mismas cuotas y la batea no se pagaba porque ellos tienen su propio transporte”, dijo la mujer en una entrevista de Info 3 Noticias.





“Pagué $19.100 de la carpeta y me quedé conforme, estuve pagando las cuotas normales. Tenía mi auto, lo cual le dije a Carlos que lo quería vender para que en el momento de solicitar la unidad tenga la plata en mano. Me dijo que no había ningún tipo de problema, que él me lo iba a vender, le entregué mi vehículo, fui firmé los papeles y el me dio un cheque a cobrar en 5 meses”.





Realizada dicha transacción, de manera repentina el valor de la unidad a ser adquirida y sus correspondientes cuotas, habrían sufrido un incremento considerablemente más alto.





“Después me salta con que la unidad vale un millón quinientos y monedas, que las cuotas eran de $32.000 y que yo estaba equivocada. Me dijo que nunca podría ser ese precio porque no existe. Le dije que sus tres empleados me dijeron que si se congelaba el valor, como puede ser que ahora me salga un millón”.





En respuestas, el apoderado de la firma habría sostenido que se trataba de un error de los asesores. “Dijo que iba a tener que echar a sus empleados porque se equivocaron, pero nunca me dio una solución”, y añadió”, “quiso regalarme un plan de 13 cuotas pagas, me dijo que lo piense y que me iba a dar otra camioneta. Lo hablamos con mi pareja y tomamos la decisión de hacernos para atrás y cobrar la plata de mi auto”. Mariana otra damnificada, comentó que no se trata de hechos aislados en Río Grande,





“Mi marido habló con la esposa de este hombre, le dijo que le iba a devolver las doce cuotas en meses pero que no le iba a devolver lo que nosotros habíamos acreedado”. “Le dijo que se tenía que juntar con el abogado de la firma en una escribanía, yo le dije que primero tendría que ir a hablar con un abogado para mostrarle todo esto. Tengo un grupo de WhatsApp donde un montón de gente me escribió porque me atreví a publicar lo que está haciendo este hombre”.