Para el director del Hospital Ushuaia, el Polo solo es un galpon camas y con oxigeno

El Director del Hospital Regional de Ushuaia, el doctor Carlos Gublielmi se refirió a la situación hospitalaria en este rebrote en la capital fueguina, hace unos días manifiesto que la capacidad del nosocomio estaba al limite.





En tanto luego de diferentes publicaciones aclaró la cuestión sanitaria en cuanto a profesionales, a camas disponibles y al servicio de terapia intensiva en el Hospital Regional de Ushuaia «respecto a los profesionales, en este momento en la ciudad de Ushuaia, si bien hay algunos profesionales aislados, algunos están con Covid positivo y otros porque han tenido contacto o nexo cercano y están haciendo su cuarentena respectiva. No tenemos faltantes, si bien se llamó la atención crítica, pero inclusive algunos hasta pueden continuar con sus vacaciones. Pero atentamente, a quienes se les puede llegar a suspender en caso de que sea necesario. Así que, mientras sus compañeros hoy podemos sostenerlo, no estaríamos en este momento con faltante, ya que se cubren. Si estamos un poco más apretados».





En diálogo con FM Master, Carlos Gublielmi también habló sobre la situación de los enfermeros «hoy están todos los servicios cubiertos. También tienen aislados. Hay que pensar que también hay algunos que están con estos decretos porque son pacientes o personal de riesgo, pero estamos bastante completos y sosteniéndolo. Si estamos preocupados por lo que se viene, un poco angustiada la gente, algunos más cansados, pero sosteniéndola».





Guglielmi aprovechó para clarificar el trabajo en el HRU «Río Grande tiene mucho personal contratado, mucho personal que trabaja en el privado y trabaja en el público, y el personal nombrado son menos la cantidad que tiene. Mientras que en el hospital de Ushuaia, la mayoría prácticamente el 95 por ciento de personal es nombrado de planta. Es mucho más fácil manejar ese personal que el personal contratado. . O sea, ya sea que trabajen en Ushuaia o en Río Grande, dentro de la planta de gobierno, así que se le podría dar una mano y nosotros estábamos bastante tranquilo porque no teníamos caso en ese momento. Y se pudo dar una mano y ayudar».





En cuanto a la infraestructura del HRU especificó «por ahí me malinterpretaron. Cuando decía que el 80 por ciento estaba ocupado. Pero es el 80 por ciento de internación de adultos. Tenemos 28 camas, 22 ocupadas. Todas las áreas que se refuncionalización, en este momento las tenemos para adultos en caso de necesidad, como por ejemplo toda el área de pediatría, con las camas vacías esperando la internación en caso de ser necesario».





Otro de los cuestionamientos recurrentes pasan por la falta de uso del Polo Sanitario «no es un hospital. O sea, la complejidad que tiene el polo sanitario es totalmente distinta. Es un galpón enorme, que tiene 70 camas y que lo único que lo hace distinto a cualquier otro galpón es que tiene la conexión de oxígeno y eso a mí me permite que una persona que lo puede necesitar, pueda usarlo, a diferencia de un albergue o un hotel que también tiene camas, que tiene baños privados, el cual el polo no los tiene. Entonces, el requerimiento de oxígeno es lo único que me hace a mí hacerlo diferente, pero la complejidad es una complejidad mínima. Yo acá en pediatría, sí necesito poner un respirador, se lo puedo poner, porque tengo oxígeno y tengo el aire comprimido que necesita el respirador para poder funcionar. Entonces, la cama de pediatría tiene mayor complejidad que la cama del Polo. Si hoy tuviera que hacer 20 camas de terapia, las haría dentro del hospital».





«El Polo me va a servir para, por ejemplo, de estos 22 pacientes que tengo en sala de adultos hay cuatro o cinco o seis pacientes que en los próximos días se van a ir de alta, que ya pasaron su episodio de criticidad, que ya están respirando,por sus propios medios, pero digamos, todavía requieren un poquito de flujo de oxígeno y que el pulmón, si ya se está desinflamando, entonces ya no tienen fiebre. No están muy sintomático, se agitan un poquito cuando caminan. Entonces, ese paciente dos o tres días más de oxígeno y se va a su casa. Hoy no necesitaría esa complejidad de tenerlo en el hospital. Me está ocupando una cama de una persona que recién ingresaría, que sí puede empeorarse en cualquier momento. Esta persona ya pasó su período crítico, ya está evolucionando bien y lo más probable es que en dos o tres días se va a la casa. Ese es el que requiere una mínima complejidad.Ese es el paciente que va a ir al polo sanitario» concluyó Guglielmi.