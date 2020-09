Profesora denuncio que es hostigada por alumnos

Una profesora de Tierra del Fuego, quien prefirió reservar su identidad, relató en dialogo con los medios que es hostigada por sus alumnos, todo comenzó cuando decidió formar un grupo de WhatsApp con sus alumnos para intercambiar material en clases virtuales.





Sin embargo, todo cambió en unos días. «Tengo un alumno que se dedica a dar mi número y me llaman a cualquier hora de forma insistente para reírse y burlarse», expuso.





«Me veo perjudicada en mi privacidad y no voy a cambiar mi número». La docente de la ciudad de Río Grande dijo que atraviesa un verdadero momento de crisis luego de que un grupo de alumnos comenzaran a hostigarla.





Además, reveló: «Eso pasó el primer fin de semana, el segundo que es el que acaba de concluir, recibí 25 llamados, uno tras al otro. Al no recibirlo eran aún más insistentes».





«Me veo perjudicada en mi privacidad porque no sé quién tiene mi teléfono y no sé en que puede llegar a terminar esto. No voy a cambiar mi número porque lo tengo hace más de 20 años y no puedo perder mis contactos», dijo, y agregó: «Es una situación muy compleja».