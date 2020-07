Renuncio el vice de Energia luego del ingreso de los hijastros del Presidente y acuso a Melella de mentiroso

Alberto Mancini , designara como empleados de la DPE a los dos hijos de su actual pareja, Franco David Banchero y Maria Nazareth Banchero , tal como lo diéramos a conocer hace unos días en las redes sociales.





Pero la renuncia y el portazo de Bugliolo quien es empleado de planta permanente de Energía y a su vez dirigente del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia a la gestión Melella se dio luego de llamarlo mentiroso al gobernador.





Si bien la Dirección Provincial de Energía durante la gestión Bertone y Ledesma se caracterizo por un sin numero de irregularidades, cobros millonarios de horas extras, compras millonarias direccionadas a solo un par de proveedores, designaciones y hasta reparto de cargos discrecionales.





Todo parecía cambiar con la gestión Melella, pero según expreso Bugliolo, nada de eso ocurrió sino al contrario todo empeoro. Es que la metodologia de hacer ingresar parientes de funcionarios a la administracion publica provincial, sigue siendo aun en esta gestión y en pandemia el único logro de Melella y sus funcionarios que son los únicos que según el slogan de campaña "VAMOS A VIVIR MEJOR".





Ya lo comprobamos con las designaciones de la vicegobernador Urquiza, la Ministra Chapperon y hasta el Secretario del SUTEF y aliado del gobierno provincial quienes hicieron ingresar al Estado Provincial a sus hijos. Para no quedarse atrás lo mismo hizo el actual presidente de la DPE, Alberto Mancini y esto provoco la renuncia del Vice .





En una carta abierta en las redes sociales el dirigente del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, Ariel Bugliolo, conto que presentó la renuncia al cargo de Vicepresidente de la Dirección Provincial de Energía de Tierra del Fuego, con duras palabras contra el gobernador Melella .





“Vecinos de Ushuaia y Tolhuin, Mi nombre es Ariel Antonio Bugliolo, vengo a expresar explícitamente y con todo mi derecho como ciudadano, como vecino que integra una sociedad en plena democracia, como vecino que vive hace más de 33 años en la ciudad de Ushuaia, que estoy casado y tengo mi familia en esta ciudad, que trabajo hace 21 años en la Dirección Provincial de Energía, fui taxista y hasta trabajé en un estudio jurídico entre otros lugares, que me formé profesionalmente y moralmente en el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia. Soy trabajador de energía, estoy muy comprometido con la empresa que me cobija y que me da de comer a mí y a mi familia, que me da bienestar y que ha acompañado mi crecimiento todos estos años; también soy una persona creyente, y comprometido con el desarrollo social del vecino de Ushuaia. Este último año y medio mi sindicato pidió un compromiso mayor de mi parte, dándome la posibilidad de involucrarme políticamente en un proyecto que venía para cambiar la mala política de los últimos años en Tierra del Fuego y especialmente en la empresa de energía provincial que se encontraba viciada, endeudada seriamente como nunca ha ocurrido en la historia de la DPE y que sufrió los peores hechos de corrupción, no solo políticos, sino también del personal propio. Creímos en las palabras de Gustavo Melella, en la gestión limpia que llevó adelante en Río Grande, y pensamos que su slogan -vamos a vivir mejor- significa eso, que toda la provincia iba a vivir mejor y nos incluía. En mi buena fe y en la de mis compañeros y militantes creímos que se nos respetaría y más aún que se respetaría su palabra ya que hicimos un pacto de caballeros, le contamos nuestras penurias de los últimos años y de las cosas que se hicieron mal contra nuestro gremio y los trabajadores, de las persecuciones, del maltrato, de las prácticas desleales, etc., que sufrimos los últimos años. Nos prometió que eso cambiaría; pero saben que todo eso fue una gran mentira. Pusimos nuestra mano de obra, le abrimos las puertas del nuestra sede como si fuera su propia casa política, caminamos día y noche; hablamos con los vecinos de Ushuaia y Tolhuin convencidos de que era la mejor opción y fuimos parte de su triunfo creyendo en un proyecto realmente inclusivo. Pero como toda mentira, tarde o temprano sale a la luz y adivinen, en diciembre, el Gobernador Profesor Gustavo Melella asumió y comenzó a no responderme los mensajes, nombra de Presidente en la DPE al Ingeniero Juan Alberto Mancini de la mano del Sindicato Austral de Luz y Fuerza –mismo sindicato cómplice que nos llevó al desastre actual que vive la DPE de la mano de su fundador y ex Secretario General, Pedro Villarreal-, me nombra en la Vicepresidencia, cargo que no estaba consensuado y lo creemos poco al lado del trabajo realizado, disputas por los fondos nacionales, mensajes de doble discurso entre la Presidencia y la Secretaría de Energía por parte de Melella, ingresos cuestionados, desinversión y malas decisiones en plena pandemia dieron como resultado a mi decisión final. Queridos vecinos, nadie me pidió la renuncia al cargo de Vicepresidente de la Dirección Provincial de Energía, YO RENUNCIÉ, y fue una decisión tomada entre mi gremio y mi familia, debido a las mentiras políticas del Gobierno”, indica la carta abierta de Ariel Antonio Bugliolo.