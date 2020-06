Para Chapperon la fiesta en el Martial estaba autorizada y no se tomaran medidas

Para la Ministra Chapperon la fiesta del Glaciar estaba autorizada y no se tomaran medidas desde el Gobierno.

estaban habilitados, obviamente en el exterior es diferente la cantidad de personas que pueden aceptar ”.





La funcionaria destacó que “lo que dice la Municipalidad está muy bien, son los encargados de actuar en estos casos y de hecho pidieron la asistencia de la policía y ellos acompañaron”.





“ El COE no multa, toma medidas sanitarias ”, aclaró la ministra Chapperón “Tomamos conocimiento el día del evento a la madrugada. Cuando nos pusimos en contacto, el evento había terminado”, dijo la funcionaria en contacto con Radio Nacional Ushuaia.





Y aclaró “ no fue una fiesta, estaban habilitados y obviamente que en el exterior es diferente la cantidad de personas que pueden tomar. No hay un lugar establecido en el bosque y es muy difícil de determinar. Y como casi no existen lugares al aire libre, el protocolo se trabajó entre todos ”.





“Creo que lo que falta es poner énfasis en el distanciamiento social. Es muy difícil en una reunión poder mantener el aislamiento, por eso el tapabocas es fundamental. El virus no circula afuera pero si de una persona a otra”, insistió. Sobre el evento en particular, Chapperón remarcó “ en las fotos que vimos no usaban tapabocas. Y los chicos tienen muy acostumbrado el hecho de compartir una cerveza, entonces esto es lo que hay que revisar .





Lo que dice la Municipalidad está muy bien, son los encargados de actuar en estos casos y de hecho pidieron la asistencia de la policía y ellos acompañaron”.





“Leí las declaraciones de Pablo García que se iba a pedir al COE una multa. El COE no está para eso, el COE toma medidas sanitarias. Seguramente el COE va a pedir un informe para ver qué pasó”, aclaró.





Según la ministra “hay una confusión con el número de personas. Es cierto que no se puedan hacer reuniones de más de 10 personas. Pero si habilitamos los bares y restaurantes, respetando el distanciamiento, depende de las dimensiones de cada lugar. Y en este caso el lugar es muy amplio”.





“Hay un protocolo aprobado y eso está fuera de discusión. Pero hay cosas del protocolo que no se cumplieron, como es el uso del tapabocas”, concluyó.