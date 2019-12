Arcando-Bertone enfrentados por Melella

Atribuyó el malestar de Bertone a la facilitación de información al gobernador electo Gustavo Melella, decisión que defendió porque “es lo que corresponde”

Arcando jubilado:

Primero la ex gobernadora Bertone, critico por las redes sociales, al ahora gobernador Arcando y lo tildo de vanidoso y se refirió a este en duros términos. En tanto Arcando dijo que ella estaba al tanto de las medidas que iba a tomar y la culpo de la derrota electoral.Arcando no quiso polemizar respecto de los durísimos términos utilizados por Bertone para calificarlo, pero sostuvo que la decisión la tomó en razón del cumplimiento de la Constitución y de las leyes vigentes, recordando que él mismo, aun estando en contra de esa decisión en su momento, tuvo que firmar el decreto que congeló los sueldos de los funcionarios dos años atrás.“Se tomó la decisión política en ese momento que no la he compartido, y tengo que decir públicamente que la gobernadora saliente sabía que yo no lo compartía”, indicó Arcando, agregando que “yo firmé esa nota, y yo la doy de baja, porque es decisión política para una gestión de gobierno”.Afirmó que muchos ministros “sufrieron presiones para dejar su lugar”, pero luego de unas pocas renuncias, la mayoría sigue en el cargo. Me he reunido con el personal de planta permanente, que ha tenido que “tomar una actitud que no comparten”, también denegando información a los electos, para “darles la tranquilidad de que en estos días van a poder abrir las puertas para brindar toda la información necesaria”, garantizó.Además,, sobre un total de diez millones de dólares autorizado por la Legislatura, pero negó haber tenido participación en esta decisión de la ex mandataria.“No le voy a contestar a la (ex) gobernadora por el respeto que me merece,”, confesó Arcando, exponiendo las divisiones internas, previas a las últimas elecciones.Ante los rumores periodísticos que generó la determinación de derogar el decreto que congelaba las remuneraciones políticas, Arcando subrayó que está jubilado hace dos años y que no obtendrá ningún beneficio en su haber por desempeñarse como gobernador en este corto período: “Para todos esos que publican en los medios que se va con una jubilación de privilegio, que se va jubilado como gobernador, yo no me voy jubilado como gobernador, porque en Tierra del Fuego no tenemos ley de privilegios”.